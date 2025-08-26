Дубль Бровкина, «странный» Яшкин и новые кандидаты на обмен: как «Ак Барс» обыграл СКА

Итоги первой победы казанцев в турнире имени Н.Г. Пучкова в Санкт-Петербурге

В стартовом матче в турнире имени Н.Г. Пучкова в Санкт-Петербурге «Ак Барс» одержал победу над СКА со счетом 3:2 в овертайме. Решающий вклад внес форвард Артур Бровкин, оформивший дубль (вторая шайба оказалась победной). Между тем вокруг команды ходит много слухов о возможных обменах игроков. Как повлиял такой околохоккейный фон на игру «Ак Барса» — читайте в материале «Реального времени».

Карпухин и интриги турнира

В нынешнем году в турнире имени Н.Г. Пучкова в Санкт-Петербурге принимают участие лишь три команды. Помимо хозяев в лице питерского СКА за трофей поборются казанский «Ак Барс» и «Автомобилист» из Екатеринбурга. Казанцам выпала честь выступить в матче-открытии вместе с армейцами.

Несмотря на сокращенный формат турнир ожидается интересным. Серьезные изменения коснулись всех трех участников. У питерцев сменился тренерский штаб: вместо Романа Ротенберга команду возглавил Игорь Ларионов. В составе уральцев появились новые лидеры, в том числе один из бомбардиров «Авангарда» — Рид Буше.

«Ак Барса» изменения коснулись меньше, но у казанцев все еще впереди. Селекционеры «барсов» провалили межсезонье, подписав всего четверых новичков. У команды осталось много нерешенных проблем. В частности, в составе «Ак Барса» наблюдается перегруз потолка зарплат из-за количества опытных защитников на контрактах. При этом тренерский штаб упорно просит руководство о подписании новых нападающих.

Тем удивительнее выглядят слухи о скором прибытии в клуб защитника Ильи Карпухина. Кстати, из СКА. Что придавало игре с питерцами дополнительного «настроения». Карпухин уже переведен в фарм-клуб петербуржцев, а Ларионов на послематчевой пресс-конференции и вовсе заявил, что такого игрока у него нет.

Кандидаты на обмен

С прибытием Карпухина «Ак Барсу» уже точно придется расставаться с кем-то, а может и несколькими, защитниками. Среди главных кандидатов называются Даниил Журавлев и Артемий Князев. Оба отсутствовали в заявке на игру со СКА. Позже после матча Анвар Гатиятулин не стал прямо отвечать о судьбе отсутствовавших, ограничившись отсылкой к имеющимся контрактам.

Встречу также пропускали лидеры команды Артем Галимов и Альберт Яруллин. Вместо них свой шанс проявить себя получили перспективные Тимофей Жулин и Степан Терехов. Это не первое их появление на «предсезонке». Тренерский штаб активно наигрывает игроков фарм-клуба, с расчетом на предстоящий длинный сезон.

По словам тренера, Галимов пропускал игру в Петербурге по семейным обстоятельствам. Что касается Яруллина, то его даже не стоит рассматривать в числе кандидатов на обмен. Опытный защитник-домосед точно понадобится «Ак Барсу», в отличие от других менее надежных его коллег.

По итогам игры с СКА к таковым можно причислить Уайатта Калинюка. Канадец был подписан в команду лишь этим летом, но успел отметиться несколькими провальными матчами. В Санкт-Петербурге новичок снова не был оплотом надежности. Уже в первом периоде его ошибка едва не привела к голу. «Барсов» выручил Михаил Бердин, прервавший выход один на один Владислава Романова. Во втором периоде гол из-за нерешительных действий Калинюка все же состоялся, однако судьи отменили взятие ворот из-за вне игры.

Есть ощущение, что ждать прогресса от канадца вряд ли стоит. Если появится шанс его обменять — надо рисковать. Главный плюс в игре Калинюка — атакующие действия в большинстве. Но в «Ак Барсе» эти позиции уже заняты Никитой Лямкиным и Митчеллом Миллером. А игра в обороне явно не конек канадского новичка.

Бровкин выгрызает место в составе

На фоне слухов о скором подписании новых игроков ярче всего проявляет себя Артур Бровкин. Нападающий до этого лета не воспринимался всерьез в качестве хоккеиста основного состава. Даже после истечения контракта новостей о его будущем практически не появлялось в прессе. Но это только окрылило Бровкина, а матч с СКА доказал, что он способен брать на себя ответственность за результат. Его два точных броска стали решающими в победе казанцев на старте турнира.

У Жулина и братьев Тереховых пока получается не слишком здорово. Гатиятулин напрямую не ругает перспективных игроков, но намеки о слабых местах в их игре на пресс-конференциях проскакивают. Тот же Семен Терехов вначале «предсезонки» выходил в первом звене, а теперь его место занял Жулин. Последний же выданные авансы не оправдал, с СКА форвард потерялся даже в компании с Александром Барабановым и Кириллом Семеновым. Впрочем, все это лишь следствие нехватки опыта.

— Всех подключали еще в прошлом сезоне, знаем их сильные качества. С Тимофеем говорили в конце прошлого сезона, и сейчас напоминаем, что с шайбой он играет неплохо, но важно играть и без шайбы. Это касается и других ребят. Стараемся объяснять про ситуации, которые приводят к опасным моментам у наших ворот, чтобы не допускать ненужных потерь. В общем-то эта работа ведется со всеми, не только с молодыми. Бровкин — молодец, и в прошлом сезоне он был в составе, хорошо смотрелся в плей-офф. Мы всегда говорили, что будем давать шансы и новые роли игрокам. Хорошо, когда есть глубина состава, и у тренеров есть выбор, — сказал после победы Гатиятулин.

При этом очередной тусклый матч провел экс-капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин. Нападающий далек от своего идеального состояния. В матче с СКА русский чех остался незаметным, как в протоколе, так и на льду.

СКА — «Ак Барс» — 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

Голы:

0:1 — Бровкин (Сафонов, Ст. Терехов, 01:18);

1:1 — Хайруллин (Воробьев, Мерфи, 28:18, 5х4);

1:2 — Сафонов (Лямкин, Пустозеров, 56:29, 5х4);

2:2 — Менелл (Короткий, 59:22, 6х5);

2:3 — Бровкин (Фисенко, Фальковский, 62:52)

Следующий матч «Ак Барс» проведет 26 августа в Санкт-Петербурге с «Автомобилистом», начало — игры в 17:00 по московскому времени. После турнира имени Н.Г. Пучкова команде Гатиятулина останется сыграть лишь одну контрольную встречу — против «Нефтехимика» в Нижнекамске.