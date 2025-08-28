Почему «Ак Барс» не может возобновить экспорт куриных лапок в Китай

Россельхознадзор ищет свободную лабораторию для допуска продукции птицеводческого комплекса холдинга Ивана Егорова в КНР

Крупные производители мяса птицы — птицеводческий комплекс «Ак Барс» и «Челны-Бройлер» столкнулись с препятствиями при попытке возобновления экспорта в Китай. После вспышки птичьего гриппа в Лениногорске в 2023 году был наложен запрет на вывоз куриных лап со всей территории Татарстана, и с тех пор доступ на китайский рынок для местных птицеводов остается закрытым. Их возвращению мешает не качество продукции, а неготовность подведомственной Россельхознадзору испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводить на месте санитарные исследования на остаточное содержание новых видов антибиотиков, рассказывают участники рынка. «Ак Барсу» для выдачи ветеринарного сертификата предлагают вывозить продукцию на проверку в другие регионы, а «Агросила», похоже, пока воздерживается от поставок в КНР.

«Коготь феникса»

Куриные лапки считаются на российском рынке животноводческими отходами, их почти не продают в сыром виде, но в китайской кухне из этих субпродуктов готовят изысканные деликатесы. Из-за их популярности экспорт цевки, покрытой чешуйками, в десятки раз превосходит объемы белого мяса кур. Впрочем, некоторые птицеводы рассказывают, что Китай и вовсе перестал импортировать белое мясо кур — так любят здесь маринованные и запеченные куриные лапки.

По-другому китайцы называют их «коготь феникса» из-за трех острых когтей спереди и одного — сзади. Эти отходы от разделки кур приносят баснословный доход российским птицеводам-экспортерам. По данным федерального центра «Агроэкспорт», только в первом квартале поставки взлетели почти на 40%, а предприятия заработали от их продажи $77,2 млн. Раньше их перерабатывали в костную муку и продавали за копейки, а теперь берегут каждую тонну для отправки в КНР.

Вместе с лапами импортируют и куриные крылья. Как утверждают в федеральном центре «Агроэкспорт», Россия занимает первое место по поставкам куриных субпродуктов, а основными поставщиками выступают птицефабрики из Белгородской области, Томска, Мордовии. Экспорт лапок проходит под контролем Россельхознадзора. Подведомственные ему испытательные лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» проверяют остаточное содержание лекарственных препаратов, после чего выдают ветеринарный сертификат годности.

Не каждая лапа подойдет к столу китайца

— В последнее время мы сталкиваемся с тем, что требования КНР к качеству российской продукции ужесточаются, — рассказала замруководителя татарстанского управления Россельхознадзора Марина Грибанова на панельной сессии форума «РОСТКИ: Россия — Китай».

В качестве примера она привела попытки птицеводческого комплекса «Ак Барс» пройти повторную аттестацию для включения в реестр экспортеров КНР. По ее словам, после вспышки птичьего гриппа на Лениногорской птицефабрике, никак не относящейся к холдингу «Ак Барс», экспортер вынужден был на год приостановить поставки куриных лап в Китай, однако получить повторный доступ на рынок Поднебесной пока не может. «Страна-импортер сняла ограничения, но возникли новые проблемы (с повторной аккредитацией, — прим. авт.)», — заявила Грибанова.

По ее словам, к моменту окончания действия запрета в отношении АБХ в Китае ввели «большое количество новых показателей (по остаточному содержанию медицинских препаратов, — прим. авт.). «Многие из них на территории Российской Федерации не регистрируются», — указала она. Прежде всего, речь идет о проверке содержания новых видов антибиотиков, которые в массовом количестве применяются при выращивании птицы. По этой причине далеко не в каждой лаборатории ВНИИЗЖ есть приборы для оценки проб на содержание новых видов антибиотиков. Как оказалось, высокотехнологичного оборудования нет и в татарстанской лаборатории, подведомственной Россельхознадзору, хотя «Ак Барс» готов отправлять каждую партию куриных лапок на исследования для получения ветеринарного сертификата.

Марина Грибанова заверила, что «проблема решаема». По ее словам, татарстанская лаборатория ВНИИЗЖ поставила перед собой цель «получить новую аккредитацию и расширить перечень оказываемых услуг». Но когда это произойдет, не уточняется.

Как локальная вспышка в Лениногорске закрыла выход на рынок КНР

В настоящий момент запрет на экспорт куриных лап из Татарстана продолжает действовать, уточнила позднее «Реальному времени» замруководителя татарстанского управления Россельхознадзора. Несмотря на то, что заражение птичьим гриппом произошло в периметре Лениногорской птицефабрики в августе 2023 года, под мораторий попала вся птицеводческая продукция, выращиваемая в республике.

— Обычно карантин по особо опасным болезням длится 30 дней, после чего ветеринарная служба проводит дезинфекцию. Карантин в Лениногорске был объявлен в августе 2023 года, через месяц его сняли, — рассказала она, добавив, что ограничения на экспорт куриной продукции действовали до конца 2024 — начала 2025 года.

После массового падежа кур Россельхознадзор провел исследование биоматериала птиц в федеральной лаборатории, где был выявлен возбудитель птичьего гриппа. На следующий день президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о введении карантина.

Ущерб предприятия составил порядка 50 млн рублей, населения — порядка 60 тыс. рублей, рассказывал тогда на брифинге в кабмине РТ начальник Главного управления ветеринарии республики Алмаз Хисамутдинов. В дальнейшем выяснилось, что последствия вспышки оказались более драматичными. Сама Лениногорская птицефабрика не работала на экспортных рынках, но беда рикошетом ударила по двум производителям РТ.

В тот момент в реестре экспортеров птицеводческой продукции КНР значились ООО «ТЛК Технолайн», через которое холдинг «Ак Барс» Ивана Егорова проводил экспортные поставки на азиатские рынки, и «Челны-Бройлер» (входит в ХК «Агросила», работал напрямую с КНР). По словам Грибановой, обеим компаниям пришлось отказаться от экспорта куриных лап почти на год.

Информация о вспышке опасной болезни в Лениногорске поступила в КНР в рамках межведомственного обмена с Россией, после чего и были приняты строжайшие меры. «Они (власти КНР, — прим. ред.) хотят обезопасить свою страну, ведь инфекция может оставаться в «спящем режиме», — пояснила Грибанова. — Чтобы не занести с чем-то, они надолго закрыли».

Повторная аттестация

В конце 2024-го и в начале 2025 года Китай снял ограничения в отношении татарстанских производителей птицеводческой продукции. «Ак Барс» решил подать новую заявку для прохождения повторной аттестации, а «Челны-Бройлер» не стал этого делать и не планирует, рассказали в татарстанском управлении Россельхознадзора.

Вернуться оказалось сложнее, чем зайти впервые. По требованиям КНР аттестация иностранному поставщику дается на каждые пять лет, после чего экспортеры обязаны подавать повторную заявку на продление аттестации еще на пять лет. «Ак Барс» и «Челны-Бройлер» впервые прошли аттестацию в 2018 году, то есть на год опередили птицеводов из других регионов РФ, поэтому пятилетний срок у них истек в 2023 году.

Но теперь производителю нужно проводить исследования еще по пяти новым видам антибиотиков. «Один показатель будет проверяться в одной лаборатории, другой — в другой, в зависимости от аккредитации. Сейчас решается вопрос, в какую именно лабораторию они будут отправлять свою продукцию», — сообщила Грибанова. И добавила, что надеется на положительный результат, так как «Ак Барс» готов проводить исследования в любых регионах РФ, чтобы получить разрешение Россельхознадзора на экспорт. Участники рынка птицеводческой продукции знают об этой истории, но считают, что исход будет зависеть от действий Россельхознадзора.

— Требования Китая к импортируемой птицеводческой продукции за последние годы, действительно значительно ужесточились, стали намного более комплексными, — согласилась гендиректор аналитической компании «ИМИТ» Любовь Савкина, — Это связано с общей политикой КНР по обеспечению продовольственной безопасности и безопасности пищевых продуктов. Для обеспечения экспорта в Китай в России создана сеть примерно из десяти современных лабораторий под руководством ВГНКИ, которые оснащены оборудованием (хромато-масс-спектрометры) и имеют аккредитованные методики для определения как традиционных, так и новых видов антибиотиков и других запрещенных веществ в соответствии с постоянно ужесточающимися требованиями КНР.



Спикер перечислила несколько ключевых изменений в правилах прохождения аттестации:

Безопасность и остаточные вещества (главный акцент)

Антибиотики. Китай ужесточил контроль за остатками антибиотиков. Под полный запрет попал рактопам (стимулятор роста), который ранее был причиной остановки поставок. Также ужесточен контроль за использованием кокцидиостатиков и других противомикробных препаратов.

Прочие загрязнители. Увеличено внимание к остаткам пестицидов, тяжелых металлов (свинец, кадмий, мышьяк), диоксинов и прочих вредных веществ.

Ветеринарный контроль и благополучие

Требования стали строже в отношении контроля за заболеваниями животных на территории РФ. Китайские инспекторы тщательно проверяют систему эпизоотического надзора.

Растет внимание к условиям содержания животных и благополучию хотя этот пункт пока не так выражен, как в ЕС.

Технические и документарные требования

Система прослеживаемости. Китай требует, чтобы каждая партия продукции могла быть прослежена до конкретного предприятия-производителя и даже до партии сырья.



Сертификация предприятий. Процесс включения российских предприятий в список разрешенных для экспорта в Китай стал более строгим и включает в себя обязательные инспекции китайских комиссий на месте.



Маркировка и упаковка. Требования к маркировке стали более детализированными, включая обязательное нанесение информации на китайском языке.

Расширение номенклатуры

Помимо традиционных субпродуктов, Китай стал открывать рынок для более широкой номенклатуры продукции (например, тушки, окорочка, грудки ), но для каждого вида продукции устанавливаются свои строгие требования.



Таким образом, Китаем проверяется вся цепочка — от здоровья птицы в хозяйстве и кормов до готовой продукции. Это напрямую влияет на требования к лабораторному контролю в стране-экспортере.