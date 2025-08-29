Наиль Салахутдинов: «Татарстан в десятке лидеров в России по количеству зарядных станций для электромобилей»

Как развивается инфраструктура для зарядки электромобилей в Татарстане, где заряжаться дешевле и как «Сетевая компания» решает вопрос замедления 4G при зарядке авто

«Сетевая компания» установила уже 152 зарядные станции для электромобилей в Татарстане. Обеспеченность ими высока во всех крупных городах республики, на федеральных и региональных трассах, в местах скопления туристов. Начальник отдела развития прочих видов деятельности АО «Сетевая компания» Наиль Салахутдинов рассказал «Реальному времени» о том, как развивается эта сеть, как «умнеют» зарядные станции, хватает ли их на всех желающих и почему бум электромобилей в ближайшие годы в нашей стране неминуем.

«Стараемся в приоритетном порядке обеспечивать зарядными станциями автодороги»

— Сколько сейчас зарядных станций на территории Татарстана обслуживает «Сетевая компания»?

— На сегодняшний день у нас 152 «быстрые» зарядные станции для электромобилей с публичным доступом. Кроме того, мы используем и «медленные» ЭЗС, расположенные на территориях наших производственных баз и обслуживающие 37 электрокаров «Сетевой компании». К ним нет публичного доступа, это станции для внутреннего пользования.

— Как географически распределены общедоступные, «быстрые» зарядные станции?

— Они устанавливаются в местах их наибольшей востребованности. При определении таких локаций мы анализируем, где сосредоточено и перемещается наибольшее число электромобилей. Изучаем и общественное мнение по этому вопросу — учитываем пожелания, где хотели бы видеть зарядные станции сами водители.

В первую очередь, наша сеть охватывает крупные города республики: Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск. Оснащаем и туристические объекты, стоящие отдельно от агломераций, — к примеру, сейчас прорабатываем вопрос усиления сети в Болгаре. Там давно просят поставить более мощную станцию.

Присутствуют наши станции и во многих населенных пунктах, и в райцентрах республики.

Но с 2023 года мы стараемся в приоритетном порядке обеспечивать зарядными станциями региональные и федеральные автодороги. Ведь электромобиль — это езда не только по городу, но и деловые, и туристические поездки по территории Татарстана. Чтобы владельцы таких автомобилей могли беспрепятственно перемещаться, мы поставили себе задачу организовать точки зарядки с плечом не более 100 километров.



— На новых трассах ваши зарядные станции тоже присутствуют?

— Конечно. К примеру, на М-12, на отрезке от Казани до Москвы, мы долгое время были единственным регионом, где на протяжении трассы стояли зарядные станции. Мы устанавливаем их на заправочных станциях ПАО «Татнефть» — у нас давние взаимовыгодные партнерские отношения и налажена вот такая коллаборация. Мы получаем инфраструктуру для установки станции, а они — трафик посетителей, которые потребляют дополнительные услуги, пока заряжается их автомобиль.

Круглосуточная техподдержка, доверенный софт, общедоступность станций 24/7

— Как выбираются локации для установки станций в городах?

— К нам поступают запросы, мы их всесторонне изучаем, смотрим, где есть возможность для установки. К сожалению, не в каждой точке пространства мы можем поставить зарядную станцию — это касается как технических возможностей, так и требований федеральной программы, по которой мы работаем. К примеру, многие парковочные городские пространства закрываются на ночь. А у нас одно из основных условий программы — круглосуточный доступ к электрозарядной станции.

— То есть если к вам обращается застройщик жилого комплекса с просьбой установить вашу зарядку у него в подземном гараже, вы не сможете выполнить эту просьбу?



— Мы готовы оказать ему эту услугу — установить станцию. Но администрировать ее мы уже не будем, потому что это уже будет не наша, а его станция, собственность управляющей компании. Кстати, сейчас мы прорабатываем вопрос по усовершенствованию нашей программы — чтобы такие станции в жилых комплексах можно было подключать к нашей ИТ-инфраструктуре. Это упростит управляющей компании работу: включение, запуск станции, ее остановку и осуществление взаиморасчетов.

В этой связи важно отметить, что в перспективе расширение зарядной инфраструктуры не потребует дополнительных мощностей при грамотном планировании их распределения с учетом реальных нагрузок. Коллектив АО «Сетевая компания» провел в этом направлении научно-исследовательскую работу «Разработка региональных нормативных значений удельных электрических мощностей жилых и общественных зданий с целью энерго— и ресурсосбережения и снижения бюджетных расходов», которая выдвинута на соискание Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники 2025 года. Она заложила основу для интеграции зарядной инфраструктуры в жилые и общественные здания без избыточных бюджетных расходов. Разработанные авторским коллективом региональные нормативы позволили оптимизировать этот процесс, снизить затраты на технологическое присоединение и уменьшить присоединяемую мощность. Работа способствует повышению доступности электротранспорта для населения, создавая условия для расширения сети электрозаправочных станций.

— Вернемся к федеральной программе. Какие еще требования вы должны соблюдать как оператор зарядной инфраструктуры?

— Круглосуточную техподдержку пользователей. Операторы кол-центра принимают звонки, если у водителей возникают какие-либо вопросы. В сложных ситуациях подключаются специалисты сервисной службы изготовителя зарядной станции.

Кроме того, у нас есть лицензия на использование ИТ-инфраструктуры, которая выстроена вокруг станции и позволяет удобно управлять системой. Мы используем эту программу, она российского производства, внесена в реестр Минцифры РФ. С ее помощью мы администрируем всю сеть электрозарядок, в ней поддерживаются соответствующие безопасные протоколы передачи данных. Это тоже было требованием федеральной программы.

«К концу сентября основная часть объектов будет установлена»

— На этот год был план по установке еще 40 станций, верно? Как выполняется этот план?

— Станции уже приобретены. Сейчас заканчиваются проектные работы и начинаются строительно-монтажные. Примерно в октябре у нас уже будет полное понимание того, в каких локациях будет установлено это оборудование. К сожалению, по некоторым объектам могут быть задержки, потому что при прокладке трассы у строителей возникают вопросы. Где-то требуются дополнительные согласования трассы, где-то случаются непредвиденные затруднения. Думаю, к концу сентября основная часть объектов будет установлена.

— Установка зарядной станции для электромобилей — это технологически сложный процесс?

— Да, это серьезные технические работы. В первую очередь, нужно учитывать нюансы прокладки силового кабеля. Основные вопросы, которые приходится здесь решать, — это технологическое присоединение, наличие технической возможности. Ведь бывают сложные переходы через дорогу, иногда встречаются дополнительные чужие коммуникации, которые нужно обходить. Каждое такое препятствие требует изменения проекта — а значит, и дополнительного времени на его согласование. Это не просто так: пришел, воткнул станцию в розетку и уехал. Все гораздо более масштабно.

— Но ведь согласованием занимается ваша же компания?

— Да, в процесс технологического присоединения включаются специалисты АО «Сетевая компания» со своими компетенциями. И это упрощает нам работу — мы знаем, где сложные участки, тесно работаем с коллегами из соседних отделов. Пока идет перепроектировка и согласование сложных объектов, мы можем заниматься подключением тех станций, по которым вопросов не возникло.

«Все наши станции производятся в Татарстане»

— Кто производит ваши станции?

— Все наши станции производятся в Татарстане. Оборудование, которое изготавливают местные компании — Зеленодольский электротехнический завод и компания «Е-Пром», — соответствует всем техническим нормам и требованиям, отвечают нашим требованиям и получают положительное заключение Минпромторга. У наших поставщиков есть все необходимые разрешения, они прошли массу проверок. А если у тебя под боком находится надежный производитель — это дорогого стоит.

Главное — их сервисные центры находятся здесь же, в шаговой доступности. Это немаловажно для того, чтобы мы быстро реагировали на инциденты. Ведь иногда бывает, что машина наезжает на корпус станции. Или повреждается силовой кабель. Сервисные инженеры быстро приезжают на место, сразу же все меняют. И это удобно — ведь если бы сервисный центр находился где-нибудь в Сибири, все происходило бы гораздо дольше. Ведь оборудование нужно не только купить и установить, но и эксплуатировать. У нас обязательство 5 лет бесперебойно эксплуатировать эти станции. И поэтому, беря на себя это обязательство, мы предъявляем производителю определенные требования, чтобы все выполнялось в полном объеме.

— Но ведь и татарстанские производители проходят конкурсный отбор?

— Конечно, все проходят через тендеры госзакупок. Мы указываем ценовые и технические параметры в требованиях к закупке. А поскольку участвуем в федеральной программе, то предоставляем весь пакет документации организатору конкурса на получение субсидий. Все требования в части федеральных закупок нами выполняются.

Процедура прозрачная и мы со своей стороны постоянно информируем общественность о том, какие связи наработаны у нас с производителем. Так, в ближайшее время будет организован пресс-тур для региональных журналистов на промышленную площадку, где производятся эти татарстанские ЭЗС.

«Быстрая зарядная станция — это управляемое умное устройство»

— В этом оборудовании еще и мощная электронная «начинка»?

— Да, быстрая зарядная станция работает на программном обеспечении, это, по сути, управляемое умное устройство. Периодически обновляются протоколы заряда (по мере выхода новых электромобилей), а это как раз зона ответственности производителя. Так что контролировать нужно не только «железо», но и софт. Ведь если программа не коннектится с программой автомобиля, сессия не запустится. И эту зону ответственности мы тоже должны держать в уме.

— Кстати, а как вы справляетесь с регулярным замедлением мобильного интернета, с которым столкнулись татарстанцы нынешним летом? Ведь если мобильная сеть «падает», запустить сессию зарядки электромобиля тоже невозможно?

— Сейчас мы в тестовом режиме обеспечиваем альтернативную схему подключения. Те станции, которые находятся вблизи наших производственных баз и филиалов, подключаются к нашей корпоративной сети Интернета — мы протягиваем к ним отдельный кабельный доступ. В результате, независимо от мобильного интернета, пользователь может подключиться к wi-fi прямо от станции и организовать зарядную сессию. Сейчас у нас работают уже 6 таких станций.

Работа продолжается, сейчас мы проводим кабельный интернет еще к 11 объектам, таким образом всего их пока будет 17. Их мы «запитываем» кабельным интернетом от наших филиалов. Кроме того, коллеги прорабатывают аналогичные схемы подключения с операторами связи на других станциях компании, в том числе на АЗС «Татнефти». Плюс смотрим, как еще можно подтянуть кабель от зданий к станциям — это непростая задача, не всегда можно ее решить. Ведь оптический кабель нужно закрыть в землю, под асфальтом. Его нежелательно, а где-то и нельзя проводить по воздуху или по стенам зданий.

— Эффект от этого эксперимента вы уже видите?

— Да, люди без проблем подъезжают и могут зарядить электромобиль, даже когда действует режим ограничения скорости 4G. Такие станции работают стабильно. Будем продолжать эту работу — мы должны реагировать на меняющиеся реалии, ведь когда мы планировали этот проект, никто не думал, что придется столкнуться с подобной ситуацией. А значит, надо оперативно отрабатывать и находить решения.



«В самых проходных местах мы добавляем станции»

— Как решается проблема физического доступа электромобилей к зарядной станции, если рядом припаркована машина на ДВС?

— При установке зарядной станции проектом сразу предусматриваются наличие двух парковочных мест. Мы оборудуем такие места разметкой, дорожными знаками. Наши проектировщики разрабатывают дорожную схему, утверждают ее в ГАИ, и на каждую такую точку есть подобная схема. Но вы правы, эти места все равно нередко занимают другие автомобили.

Де-юре их владельцы подлежат административной ответственности. Де-факто есть некоторые проблемы в реализации этой ответственности. Мы направляем в ГАИ обращения, но обратную связь, к сожалению, не всегда видим. Однако работа ведется, думаю, мы придем к консенсусу. К примеру, мы сейчас с ГАИ ведем переговоры о том, чтобы интеллектуальная камера, встроенная в станцию, фиксировала нарушения и передавала в систему ГАИ данные для обработки. А пока мы отправляем им фотографии нарушителей силами персонала.

— Такие станции с камерами уже есть? Как они «умнеют» и какие интеллектуальные возможности в них закладываются?

— В новых станциях как раз будут встроены интеллектуальные камеры и система связи с водителем. К примеру, машина подъезжает, камера фиксирует все ее движения, и станция голосом «сообщает», что это место для электромобиля. «Если ваш автомобиль таковым не является, вам предлагается покинуть это парковочное место. Ведется видеофиксация, информация передается в ГАИ».

— А что-то еще она будет пользователю говорить?

— Да. Интеллектуальный функционал сейчас в проработке, мы его наполняем. Станция будет голосом инструктировать водителя, какие действия от него ожидаются при заправке. Если сессия завершилась — она об этом сообщит. Система подсказок позволит справиться с зарядкой, даже если водитель неопытный. Все-таки здесь мы тоже выступаем как клиентоориентированная компания, нам важно удобство человека при работе с нашими станциями.

— Хватает ли мощностей сейчас для всех автомобилей?

— В целом да. Но в самых проходных местах мы сейчас добавляем станции, чтобы была возможность одномоментно заряжать больше электромобилей. Чтобы зарядка была не одна, а допустим, две или три. В этом году, к примеру, добавим станций на улице Воровского. Очень популярна станция на Ибрагимова, там тоже будем доставлять точку. Актуально увеличение количества и на трассах — ведь если в городе можно оперативно поехать на ближайшую свободную зарядную станцию, то на трассе ты не поедешь искать следующую через 100 километров. Никто не хочет терять время, поэтому мы стремимся оснастить локации достаточными возможностями.

— Стимулирующие акции у вас случаются? Как, например, на обычных заправках, когда можно накопить какие-то бонусы или получить скидки?

— Мы сейчас применяем дифференцированный тариф — к примеру, со скидкой в 10% в Казани можно зарядиться на станциях с низкой загруженностью. Кроме того, в нашей сети действует система скидок, благодаря которой можно сэкономить при зарядке электрокара. Для этого в мобильном приложении можно купить абонементы номиналом от 2 до 10 тысяч рублей и получить скидку от 1 до 10%. Еще мы периодически проводим промоакции с выдачей промокодов на бесплатную зарядку.

«Мировой опыт показывает, что сдвиг в сторону использования электромобилей продолжается»

— От чего вы, в первую очередь, зависите в развитии своей сети?

— В первую очередь, от спроса. От растущего парка электромобилей в республике. Например, сейчас мы ждем запуска продаж электромобилей «Кама» — у них должна получиться интересная машина. А поскольку они пытаются ее сейчас предложить под разные сферы (и под такси, и под каршеринг, и под личное пользование), то перспектива роста здесь есть. Ну и мировой опыт показывает, что сдвиг в сторону использования электромобилей продолжается. Посмотрите хотя бы на то, как растет цена на бензин — в таких реалиях многие водители примут решение перейти на электромобили.

— Насколько в среднем дешевле зарядить автомобиль, чем заправить его бензином?

— В среднем процентов на тридцать. И этот разрыв будет продолжаться — думаю, дойдет до 40 или даже 50%. Как бы ни росли тарифы на электроэнергию, электромобиль заряжать все равно пока дешевле. Цена на бензин, по прогнозам, подойдет к 70 рублям за литр, это чувствительно для многих автовладельцев. И если население и компании будут уверены, что беспрепятственно смогут заряжаться, стимулы переходить на электромобили будут расти.

— А выдержит ли ваша инфраструктура роста количества заряжаемых электромобилей? К примеру, если массово начнут переходить на них службы такси?

— Мы готовы отдельно рассмотреть вопрос строительства зарядного хаба специально для таксомоторного парка. И даже цену отдельную им предоставить. Все обсуждаемо, надо рассматривать каждый случай отдельно.

— То есть теоретически, вы готовы работать по электрозарядкам не только по госпрограмме, но и в рамках свободных рыночных отношений?

— Да. Сейчас, например, в Набережных Челнах мы рассматриваем проект установки медленной зарядной станции в жилом комплексе. Это уже будет не субсидированный проект, а полностью коммерческий, безо всякой господдержки.

— Сколько станций вы планируете к установке на следующий год?

— Сейчас в планах расширить сеть на 10 единиц в 2026 году. Не удивляйтесь такому малому количеству — просто пока сказывается эффект высокой базы. Ведь, по сути, Татарстан сегодня идет в десятке лидеров по количеству зарядных станций в России после Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. У нас уже очень разветвленная и в целом достаточная электрозарядная инфраструктура, дальнейшее ее развитие будет определяться потребностями рынка.



