В Татарстане за 2025 год обновили свыше 40 км автодорог возле туристических мест

Реализация проекта обеспечивает комфортные условия передвижения и стимулирует развитие внутреннего и въездного туризма в регионе

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане обновили дорожную инфраструктуру на популярных туристических направлениях. Работы проведены на 13 участках дорог суммарной длиной 40,8 километра. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Основные объекты модернизации включают участки трасс:

Дорога Набережные Челны — Заинск — Альметьевск: капитальный ремонт магистрали улучшает связь промышленных центров и привлекает культурный туризм.

Участок трассы Чистополь — Нижнекамск: восстановление покрытия открывает доступ к городу Чистополю с уникальными памятниками истории и архитектуры.

Дорожный участок Муслюмкино — Билярск: реконструкция пути позволяет добраться до древнего поселения Билярск, бывшего центром Волжской Булгарии.

Ариана Ранцева