Количество ДТП по вине пользователей каршеринга в Казани снизилось на 30%

Фото: Михаил Захаров

Количество ДТП, совершенных по вине пользователей каршеринга, в Казани снизилось на 30%, а всего по России — на 21%. Таковы результаты исследования пресс-службы «Делимобиля».

При этом число аварий со столкновением двух и более автомобилей снизилось на 28%, а наезды на препятствия — на 27%.

— Количество ДТП по вине пользователей сократилось во всех 16 городах присутствия «Делимобиля». В Москве аварийность снизилась на 18%. В лидерах по снижению ДТП — Екатеринбург (на 41% меньше, чем в прошлом году), Нижний Новгород (38%), Санкт-Петербург (31%) и Казань (30%), — говорится в сообщении.

Также пользователи каршеринга стали заметно дисциплинированнее на дорогах. За 11 месяцев 2025 года число нарушений ПДД, зафиксированных камерами, снизилось на 26%. Превышение скорости стало встречаться реже на 24%, нарушение разметки — на 42%, а игнорирование ремней безопасности — на 44%.

Никита Егоров