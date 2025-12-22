Dongfeng отзовет почти 13 тыс. грузовиков в России из‑за нарушений шумовых норм и освещения

Причины связаны с несоответствием двум ключевым международным стандартам

Фото: Максим Платонов

Dongfeng отзовет 12 914 единиц техники модели DONGFENG DFH4180. Об этом сообщила пресс-служба Росстандарта. Из них в программу попадут 9,3 тыс. уже реализованных автомобилей (период продаж — с 15 января 2023 года по 11 июля 2025 года) и 3,6 тыс. единиц, еще не переданных покупателям.

Причины отзыва связаны с несоответствием двум ключевым международным стандартам:

выявлено превышение допустимого уровня шума от движущегося транспортного средства, а также от сжатого воздуха и регулятора давления;

обнаружено отсутствие необходимой маркировки на органах управления вентилятором системы обогрева и/или кондиционирования; кроме того, цвет контрольных сигналов обогрева и обдува ветрового стекла не соответствует установленным требованиям.

Владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, будут проинформированы уполномоченными представителями ООО «ДУНФЭН МОТОР РУС» — им направят письма или свяжутся по телефону.

Ранее АО «АвтоВАЗ» объявило об отзыве крупной партии автомобилей Lada Granta. Под кампанию попадают 33 450 машин, реализованных в период с 6 июня по 12 декабря 2025 года.

Рената Валеева