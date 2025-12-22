За два года по трассе М-12 совершено более 52 млн поездок

Объем перевозимых грузов превысил отметку в 150 млн тонн

Фото: Динар Фатыхов

Автомобильная трасса М-12 «Восток», соединяющая Москву и Казань, стала важнейшим элементом транспортной инфраструктуры России. Как сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, за первые два года эксплуатации по дороге проехали более 52 млн машин, а объем перевозимых грузов превысил отметку в 150 млн тонн.

Хуснуллин отметил влияние строительства трассы на социально-экономическое развитие прилегающих территорий. Магистраль стимулирует жилищное строительство, способствует притоку туристов и открывает новые возможности для бизнеса.

В будущем планируется дальнейшее развитие проекта: трассу намерены продлить сначала до Екатеринбурга, а впоследствии и до Тюмени. Эти меры позволят укрепить транспортные связи внутри страны и усилить привлекательность региона для инвесторов.

Ариана Ранцева