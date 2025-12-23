К концу ноября доля гибридных машин в общем объеме предложений превысила 3%

Наиболее популярными моделями стали автомобили китайских брендов

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Средняя стоимость новой гибридной машины к декабрю достигла 7,36 млн рублей, что на 6% выше января. После повышения ставок утилизационного сбора в марте, особенно сильно ударившего по некоторым производителям, рынок стабилизировался лишь осенью, демонстрируя активный рост спроса и популярности сегмента, сообщили «Реальному времени» в сервисе «Авто.ру».

За ноябрь количество просмотров объявлений удвоилось по сравнению с началом года. К концу ноября доля гибридных машин в общем объеме предложений превысила 3%, что на треть больше показателей января. Наиболее популярными моделями стали автомобили китайских брендов, среди которых выделялись Lixiang L7, Voyah Free и Lixiang L6. Единственным представителем европейских производителей осталась Toyota Camry, причем ее гибридная версия тоже производится в Китае.

Ариана Ранцева