Hyundai оформила в России 36 товарных знаков до 2034 года

Концерн приостановил свою деятельность в стране еще в 2022 году

Южнокорейский автоконцерн Hyundai, приостановивший производственную деятельность в России в 2022 году, в конце 2025 года зарегистрировал в России 36 товарных знаков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Заявки на регистрацию были поданы из Южной Кореи в период с июля по сентябрь 2024 года. Среди закрепленных за компанией обозначений — бренды Genesis, Aerotown, Staria, Mocran, а также Hyundai Solati, Atos и Porter (последние десять знаков зарегистрированы в ноябре 2025 года).

Большинство товарных знаков отнесены к классам №12 и 35 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), охватывающим автомобили, запчасти и сопутствующие услуги. Срок действия правовой охраны составляет 10 лет с момента подачи заявки — таким образом, зарегистрированные бренды будут защищены в России до 2034 года.

Напомним, до марта 2022 года Hyundai владела автозаводом в Санкт‑Петербурге, где выпускались популярные модели: Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X‑Line. Производство было остановлено из‑за перебоев в поставках комплектующих. В настоящее время предприятие перешло в собственность российской компании «Арт‑финанс».



Рената Валеева