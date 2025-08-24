«Это будет единственная Соборная мечеть на мысе слияния двух рек»

Казанский краевед назвал преимущества строительства Соборной мечети в Адмиралтейской слободе

Построив Соборную мечеть в Адмиралтейской слободе, Казань получит сразу несколько преимуществ. Во-первых, самый большой мусульманский храм республики на 10 тысяч человек будет единственным на мысе слияния двух рек, обращенный на Мекку и Булгар он станет встречать гостей по Волге с юга и с запада. Во-вторых, близость к центру татарстанской столицы даст шанс сохранить древнюю татарскую деревню Бишбалта с богатой историей, а также возродить излюбленное место отдыха горожан — остров Маркиз, считает казанский краевед Гарафутдин Хисамутдинов. В авторской колонке для «Реального времени» меценат подробно рассказывает о том, что выиграют казанцы, если выберут эту локацию.

«Во всех пяти точках надо строить мечети!»

На этой неделе жителей Казани взбудоражила новость о выборе локации Соборной мечети — якобы ее место строительства до сих пор не определено, и называется пять возможных площадок. Не могу оставаться в стороне от обсуждения этого важного вопроса для города, республики и миллионов мусульман.

Предлагается пять мест, расположенных в разных микрорайонах нашего города: Новая Портовая, противоположный от казанского элеватора участок суши, у Ново–Татарского кладбища, рядом с центром семьи «Казан» и возле деревни Бишбалта в Адмиралтейской слободе.

Я считаю во всех пяти точках надо строить мечети! Мечети разного калибра и архитектуры должны стать любимым местом не только для верующих, но и для всех горожан и приезжих гостей.

«Напрашивается строительство у «Чаши» мечети и церкви для никаха и венчания»

В Новой Портовой нельзя сносить исторический элеватор. Разве в Париже снесли Бастилию? Она с Эйфелевой башней, которую тоже хотели снести, являются самыми знаменитыми украшениями города. В Новой Портовой не развита инфраструктура, нет трамвайных и железнодорожных путей, метрополитена. Также думаю, что такое огромное сооружение, как Соборная мечеть Казани на 10 тысяч человек, вряд ли впишется в строящийся суперсовременный жилой микрорайон.

Район возле Ново-Татарского кладбища — место, наверное, подходящее. Но на практике в мусульманском мире возле действующих кладбищ Соборные мечети не строят. Их возводят в центре города или поблизости от центра.

Территория у Центра семьи «Казан» превратилась в излюбленное место семейного отдыха горожан, влюбленных пар, приезжих гостей и туристов. А также стало местом регистрации никахов, браков молодых пар. Напрашивается строительство с двух сторон от «Чаши» небольших мечети и православной церкви для прочтения никаха и проведения обрядов венчания.

Многие помнят еще одну ранее предлагаемую для Соборной мечети площадку — бывший парк «Кырлай», где был установлен памятный камень в ознаменование ее будущего строительства. Но затем было принято решение о строительстве Соборной мечети в Адмиралтейской слободе. Предлагаю построить скромную ажурную мечеть для отдыхающих в самом парке, для верующих, для совершения намаза и назвать ее именем Габдуллы Тукая.

Единственная Соборная мечеть на мысе слияния двух рек

Возле деревни Бишбалта в Адмиралтейской слободе строительство Соборной мечети предложено раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Это решение приняли после многих дебатов и споров о возведении мечети в бывшем парке «Кырлай» два года назад. Перечисляю положительные стороны этого решения:

Соборная мечеть в Адмиралтейской слободе будет находиться в пяти минутах езды от центра Казани.

Это будет единственная Соборная мечеть, построенная на мысе слияния двух рек, смотрящая в Мекку, Булгар, встречающая всех гостей со стороны Волги с юга и с запада.

Она будет городским символом толерантности, поскольку рядом восстанавливают Макарьевскую церковь, которую освобождают от СИЗО-2. Мечеть и церковь будут расположены друг напротив друга, символизируя существование двух религий в мире и дружбе.

Появится шанс сохранить древнюю татарскую деревню Бишбалта с богатой историей, а также возродить любимое место прогулок казанцев — остров Маркиз, в прошлом центр отдыха молодежи. Здесь вновь можно будет проводить «Ефәк юл» — торговые ярмарки.

Под стройку Соборной мечети в слободе уже намыли песок

К недостаткам этой локации некоторые относят недостаточную транспортную доступность и сложности с парковкой, но это не соответствует действительности. В районе три автодороги: улицы Большая, Клары Цеткин (Бишбалта) и новая, соединяющая Несмелова с «Салават купере» — всего восемь полос; есть кольцевая железнодорожная — с остановками Адмиралтейская, Яр буе (Набережная), где ходят пригородные электрички; судоходная — порт (йокым) Бакалда; а также общественный транспорт — трамваи и автобусы до Речного техникума.

В своих предыдущих статьях я неоднократно рассказывал о новых перспективных дорогах, которые можно построить в слободе:

Автодорога, замыкающая малую кольцевую дорогу Казани: «Красные Ворота» (ул. Халтурина) — Зилантов монастырь — ул. Набережная — ул. Боевая — Соборная мечеть — остров Маркиз — Речной порт.

Канатная дорога: Кремль — Соборная мечеть, Макарьевская церковь — Храм всех религий И. Ханова — Верхний Услон — остров Маркиз — кремль.

На сегодняшний день на участке, отведенном под строительство Соборной мечети в Адмиралтейской слободе, уже намыли песок. Как видно из вышеизложенного, принятое решение нашего раиса по выбору локации будет предпочтительнее.