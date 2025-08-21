Назад в СССР: почему Lada Vesta в России дороже, чем за рубежом
В 2024-м АвтоВАЗ поставил более 20 тысяч автомобилей Lada в 20 стран, в этом году увеличит экспорт до 30 тысяч с расширением географии
Российскую общественность взбудоражила новость о том, что Lada Vesta в Сербии стоит на 300 тысяч дешевле, чем в нашей стране. Правда это или фейк и какие факторы сегодня влияют на конечную стоимость машин в России и за рубежом? Обсудили с экспертами «Реального времени» ситуацию на авторынке.
«Это не фейк, надо учитывать уровень местных налогов»
Появилась информация, что в Сербии Lada Vesta стоит дешевле, чем в России, с учетом доставки, налогов и наценки дилера. По этим данным, цены на сербскую «Весту» начинаются от 1 млн рублей, а в России — 1,3 млн рублей. Опрошенные «Реальным временем» эксперты разъяснили, с чем связана такая разница в ценах на одну и ту же модель в нашей стране и за рубежом.
«Во времена СССР «Автоэкспорт» тоже «демпинговал». Зачастую наши авто стоили как бы дешевле, чем при пересчете по официальному курсу. Однако здесь был подвох в том, что в цену легковых машин у нас фактически был зашит «налог на роскошь», утраивавший, а то и упятерявший их розничную цену. К тому же курс рубля реально был привязан не к внутреннему «деревянному», неконвертируемому рублю, а к конвертируемому инвалютному, оценивавшемуся в 4,6 рубля», — напомнил Климнов.
«В Германии Lada была одной из самых дешевых марок»
Но это дела давно минувшей эпохи, а теперь, конечно, на зарубежных рынках есть факты демпингования. Кроме Сербии, по словам эксперта, это Белоруссия, страны в Средней Азии и Закавказье. «Если, конечно, «Лады» там еще продаются», — добавил он.
В свое время и в Германии Lada была одной из самых дешевых марок, но желающих купить ее, кроме «Нивы», были едва ли сотни, если не десятки человек, привел в пример аналитик.
Цены на автомобили Lada действительно различаются в зависимости от страны, и в ряде случаев за рубежом они оказываются ниже, чем в России. Так, в Белоруссии Lada Vesta в сопоставимой комплектации стоит около 1,22 млн рублей, тогда как в России цена начинается от 1,53 млн рублей. В Европе стоимость модели стартует примерно от 11,9 тыс. евро, что в пересчете также близко к 1,2 млн рублей, а в Сербии еще в 2017 году Lada Vesta продавалась от 9,98 до 11,45 тыс. евро, прокомментировал директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.
«Конкуренция вынуждает АвтоВАЗ вести более гибкую ценовую политику»
Информация о ценах по странам не является полностью закрытой, но и централизованно не публикуется, чаще всего данные появляются через СМИ или официальные дилерские сети.
В ряде стран, например в Белоруссии, дополнительно применяются программы кредитования и лизинга, которые делают покупку доступнее. В самой России ситуация обратная — здесь конкуренции меньше, что позволяет удерживать цены выше, хотя рынок сейчас испытывает давление со стороны китайских марок, и переполненные склады также оказывают влияние.
В 2024 году АвтоВАЗ поставил за рубеж более 20 тысяч автомобилей Lada в 20 стран и планирует в 2025 году увеличить объем до 30 тысяч машин с расширением географии продаж. Несмотря на рост, доля экспорта остается относительно небольшой — в 2023 году она составляла около 2%, а по итогам 2024 года выросла до 4—6% от общего объема продаж.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».