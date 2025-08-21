Назад в СССР: почему Lada Vesta в России дороже, чем за рубежом

В 2024-м АвтоВАЗ поставил более 20 тысяч автомобилей Lada в 20 стран, в этом году увеличит экспорт до 30 тысяч с расширением географии

Фото: Реальное время

Российскую общественность взбудоражила новость о том, что Lada Vesta в Сербии стоит на 300 тысяч дешевле, чем в нашей стране. Правда это или фейк и какие факторы сегодня влияют на конечную стоимость машин в России и за рубежом? Обсудили с экспертами «Реального времени» ситуацию на авторынке.

«Это не фейк, надо учитывать уровень местных налогов»

Появилась информация, что в Сербии Lada Vesta стоит дешевле, чем в России, с учетом доставки, налогов и наценки дилера. По этим данным, цены на сербскую «Весту» начинаются от 1 млн рублей, а в России — 1,3 млн рублей. Опрошенные «Реальным временем» эксперты разъяснили, с чем связана такая разница в ценах на одну и ту же модель в нашей стране и за рубежом.



— Это не фейк, просто надо учитывать уровень местных налогов, ввозных пошлин и конкуренцию на рынке, а также отсутствие большого числа конкурентов на своем внутреннем рынке, — прокомментировал «Реальному времени» эксперт «Автостат Инфо» Александр Климнов.

«Во времена СССР «Автоэкспорт» тоже «демпинговал». Зачастую наши авто стоили как бы дешевле, чем при пересчете по официальному курсу. Однако здесь был подвох в том, что в цену легковых машин у нас фактически был зашит «налог на роскошь», утраивавший, а то и упятерявший их розничную цену. К тому же курс рубля реально был привязан не к внутреннему «деревянному», неконвертируемому рублю, а к конвертируемому инвалютному, оценивавшемуся в 4,6 рубля», — напомнил Климнов.

В Сербии Lada Vesta стоит дешевле, чем в России, с учетом доставки, налогов и наценки дилера. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«В Германии Lada была одной из самых дешевых марок»

Но это дела давно минувшей эпохи, а теперь, конечно, на зарубежных рынках есть факты демпингования. Кроме Сербии, по словам эксперта, это Белоруссия, страны в Средней Азии и Закавказье. «Если, конечно, «Лады» там еще продаются», — добавил он.

В свое время и в Германии Lada была одной из самых дешевых марок, но желающих купить ее, кроме «Нивы», были едва ли сотни, если не десятки человек, привел в пример аналитик.

Цены на автомобили Lada действительно различаются в зависимости от страны, и в ряде случаев за рубежом они оказываются ниже, чем в России. Так, в Белоруссии Lada Vesta в сопоставимой комплектации стоит около 1,22 млн рублей, тогда как в России цена начинается от 1,53 млн рублей. В Европе стоимость модели стартует примерно от 11,9 тыс. евро, что в пересчете также близко к 1,2 млн рублей, а в Сербии еще в 2017 году Lada Vesta продавалась от 9,98 до 11,45 тыс. евро, прокомментировал директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

В свое время и в Германии Lada была одной из самых дешевых марок, но желающих купить ее были едва ли сотни человек. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Конкуренция вынуждает АвтоВАЗ вести более гибкую ценовую политику»

Информация о ценах по странам не является полностью закрытой, но и централизованно не публикуется, чаще всего данные появляются через СМИ или официальные дилерские сети.

— На формирование цены за рубежом влияют разные факторы. Важную роль играют таможенные пошлины и условия доступа на рынок, при этом высокая конкуренция с европейскими и китайскими брендами вынуждает АвтоВАЗ проводить более гибкую ценовую политику и предлагать акции или скидки, — поясняет Кабаков.

В ряде стран, например в Белоруссии, дополнительно применяются программы кредитования и лизинга, которые делают покупку доступнее. В самой России ситуация обратная — здесь конкуренции меньше, что позволяет удерживать цены выше, хотя рынок сейчас испытывает давление со стороны китайских марок, и переполненные склады также оказывают влияние.

Рынок сейчас испытывает давление со стороны китайских марок, и переполненные склады также оказывают влияние. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В 2024 году АвтоВАЗ поставил за рубеж более 20 тысяч автомобилей Lada в 20 стран и планирует в 2025 году увеличить объем до 30 тысяч машин с расширением географии продаж. Несмотря на рост, доля экспорта остается относительно небольшой — в 2023 году она составляла около 2%, а по итогам 2024 года выросла до 4—6% от общего объема продаж.