Спрос на б/у автомобили от дилеров в Татарстане вырос на 9,6% за год

Наибольшей популярностью у покупателей пользовались Kia, Hyundai и Toyota

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане спрос на автомобили с пробегом, которые продают дилеры, увеличился на 9,6% в 2025 году. Речь идет о машинах в возрасте до 10 лет и стоимостью более 1 млн рублей, следует из результатов исследования «Авито».

Отмечается, что наибольшей популярностью у покупателей пользовались автомобили марок Kia, Hyundai, Toyota, Volkswagen и BMW. Среди моделей в топ-5 вошли Hyundai Creta, Toyota Camry, Hyundai Solaris, Toyota RAV4 и Kia Sportage.

Также, по сравнению с 2024-м, значительно вырос спрос на автомобили Mercedes-Benz (+26,2%), Volkswagen (+22,8%), Skoda (+13,5%), Toyota (+12,4%) и BMW (+8,6%). Среди моделей наибольший прирост спроса показали Toyota Camry (+30,2%), Hyundai Creta (+23%), BMW X5 (+20,8%), Renault Arkana (+20,6%) и Volkswagen Tiguan (+20,5%).

Ранее сообщалось, что Минпромторг предложил отсрочить утильсбор для автопроизводителей до декабря 2026 года.

Никита Егоров