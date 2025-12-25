Минпромторг предложил отсрочить утильсбор для автопроизводителей до декабря 2026 года

Мера позволит автопроизводителям высвободить оборотные средства

Фото: Динар Фатыхов

Минпромторг России выступил с инициативой перенести сроки уплаты утилизационного сбора для крупнейших отечественных производителей автотехники и прицепов. Согласно проекту постановления, платежи за четвертый квартал 2025 года и за первый — третий кварталы 2026 года предлагается перенести на декабрь 2026 года. Об этом сообщило ведомство.

Механизм отсрочки утильсбора действует в России с 2016 года и нацелен на поддержание финансовой устойчивости предприятий автомобильной отрасли. В Минпромторге поясняют: в нынешних условиях, когда стоимость заемного финансирования остается высокой, такая мера позволит автопроизводителям высвободить оборотные средства. Эти ресурсы можно будет направить на:

реализацию инвестиционных программ;

опережающие закупки комплектующих;

своевременную выплату заработной платы сотрудникам.

В ведомстве подчеркивают, что подобная поддержка поможет обеспечить непрерывную работу производственных конвейеров.

Тема утилизационного сбора прозвучала и в ходе мероприятия «Итоги года» с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря. Глава государства выразил надежду, что повышение утильсбора не станет постоянной мерой. Путин также рекомендовал гражданам обращать внимание на ассортимент отечественного автопрома. Президент уточнил, что утильсбор в первую очередь затрагивает дорогие автомобили и касается преимущественно граждан со средним и выше среднего доходом, проживающих в крупных городах. При этом Путин подчеркнул, что правительство осознает социальную значимость вопроса.

Рената Валеева