Каждый двадцатый автомобиль в России выпущен в СССР

Самую большую долю советские автомобили занимают среди грузовых моделей

Фото: Динар Фатыхов

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что по состоянию на июль 2025 года в России эксплуатируется около трех миллионов автомобилей, выпущенных до 1991 года. Эти модели составляют 5,5% от общего числа зарегистрированных транспортных средств в стране.

Самую большую долю советские автомобили занимают среди грузовых моделей — целых 27,7%. Легковые автомобили, напротив, представлены минимальным количеством — лишь 3,5%. Средний класс коммерческой техники (LCV) занимает промежуточное значение — 6,6%, автобусы — чуть более 13%.

Статистика наглядно иллюстрирует зависимость грузового автомобильного парка от советской эпохи, показывая сравнительно невысокую степень износа и замену устаревшей техники в данном сегменте.



Ариана Ранцева