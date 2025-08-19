В Татарстане ни одного отеля с сертификатом China Friendly, но количество туристов из Китая растет

В этом году планируется принять 50 тыс. гостей из КНР

Фото: Елизавета Пуншева

Прирост числа китайских туристов в Россию происходит ежегодно — тому способствует множество факторов, в том числе целенаправленные действия самих государств. Однако не обходится без проблем: основной является низкий уровень знания китайского языка среди гидов. Кроме того, не все туроператоры достаточно разбираются в специфике приема гостей из КНР. Частично эти проблемы перекрывает система стандартизации China Friendly, которой не обладает ни один из татарстанских ресторанов или отелей. Об этом и об обмене туристами сегодня говорили на одной из сессий в рамках Международного форума «РОСТКИ». Подробнее — в материале «Реального времени».

Прогноз — более 50 тыс. китайских туристов за год

Китай традиционно в числе лидеров по количеству своих туристов в Казани. Об этом в ходе одной из сессий в рамках форума «РОСТКИ» заявил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

— По итогам года мы ожидаем более 50 тыс. туристов из Китая. Сейчас динамика идет с приростом на 15% относительно 2024 года. Конечно, этому очень сильно способствует прямой рейс Казань — Шанхай. Ну и плюс многие из китайских туристов, приезжающих в Москву, доезжают до Татарстана, — сказал он.

По словам Иванова, до начала пандемии Китай занимал первое место по турпотоку в Россию. Цифра превышала 1,8 млн человек, примерно 50% из них посещали европейские регионы страны.

— Долгое время потока китайских туристов не было, и мы очень скучали. В 2020—2022 годах цифры были практически нулевые, но с 2023 года поток начал восстанавливаться. Мы видим, что в 2024 году прирост составил практически 154%. Динамика в этом году также положительная, хоть и небольшая, — добавил председатель комитета.

Китай традиционно в числе лидеров по количеству своих туристов в Казани. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Некоторые сложности вызывают периодические закрытия воздушного пространства в Татарстане и других регионах России. Цифр по этой теме Иванов не представил, однако отметил:

— Это, безусловно, влияет на поток туристов. Но я уверен, что интерес, который сформировался до пандемии и всегда будет между соседними странами, позволит нам в дальнейшем иметь хорошие цифры.

Хороший турпоток отмечается и в обратную сторону — россияне также с удовольствием ездят в Китай, продолжил Иванов. Самыми популярными направлениями являются Шанхай, Пекин, Сычуань, Чэнду и другие.



— Наше сотрудничество в сфере туризма носит долгосрочный характер. Как бы ни пытались им не заниматься, туристический поток из России в Китай всегда был и всегда будет. Наша с вами задача — найти новые маршруты и найти пути его увеличения, чтобы он вносил вклад в экономику обеих стран, — подытожил Иванов.

Незнание китайского среди гидов — острая проблема

Рост количества китайских туристов происходит за счет нескольких основных факторов. О них подробнее рассказала директор департамента проектов в сфере гостеприимства Роскачества Ирина Чемерчева:

Рост населения и его доходов: 70% путешественников в возрасте до 40 лет. Они имеют средства и активно путешествуют.

Осведомленность о международных программах: халяль или включение в цифровые сервисы.

Благоприятный безвизовый режим и понятная транспортная логистика.

Но, несмотря на общую благоприятную среду для обмена туристами, в сфере гостеприимства есть несколько проблем, которые необходимо решить.

— На сегодняшний день подписано более 800 соглашений туроператоров, которые обеспечивают безвизовый въезд. Но какое количество этих операторов обучены программам приема китайских туристов, хорошо понимают ментальность гостя и знают специфику сервиса? — обозначила Чемерчева.

Но, несмотря на общую благоприятную среду для обмена туристами, в сфере гостеприимства есть несколько проблем, которые необходимо решить. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Второй большой проблемой, по ее словам, стала дезинформация со стороны туристических агрегаторов. Спикер указала: они зачастую размещают старые данные или недействительные свидетельства ради рекламной выгоды.

Еще одну проблему обозначил Сергей Иванов. По его словам, особо остро стоит вопрос низкого уровня знания китайского языка среди экскурсоводов.

— Честно скажу, даже те экскурсоводы, которые есть, китайский язык знают на невысоком уровне. То есть мы не говорим про переводчиков-синхронистов, которые есть в Татарстане, но они, как правило, не работают гидами. Те, кто готов работать экскурсоводами, — там знание китайского языка нужно, конечно, подтягивать. И проблема достаточно острая, поэтому над ней намерены в ближайшее время работать в Татарстане.

Ни один татарстанский объект не имеет сертификата China Friendly

Чемерчева выразила уверенность, что хотя бы частично эти проблемы закрывает система сертификации China Friendly. Она является добровольной. В нее включены основные нормативы для гостиниц и ресторанов по приему китайских гостей.

— Эти общие требования относятся к совершенно разным пожеланиям наших гостей и выстроены как глубокая система. Она связана с питанием, гигиеной, соблюдением этических норм и поведенческих реакций, — отметила эксперт.

При этом в Татарстане сертификат не имеет ни один из объектов туризма, добавил Иванов:

— Мы, конечно, приветствуем добровольную аккредитацию заведений по стандартам. Тем не менее, как мы видим, это не останавливает китайский туристический поток, поскольку в первую очередь нам необходимо создать комфортные условия приема везде: гостиницы, рестораны, экскурсионное обслуживание. Поэтому наличие дополнительного сертификата — это, конечно, плюс, безусловно, тем не менее это не основной фактор.

Чемерчева выразила уверенность, что хотя бы частично эти проблемы закрывает система сертификации China Friendly. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Председатель Госкомитета также назвал несколько главных особенностей китайских туристов:

Ранний подъем: «Во-первых, разница во времени: плюс пять часов в Китае, и уже с самого раннего утра они готовы начинать экскурсионную программу. Причем программу желательно составлять очень плотно, чтобы весь день был расписан, с утра до вечера, — это первое требование».

Перемещение на автобусе: «Китайцам нужно перемещаться практически везде на автобусах, они не готовы передвигаться пешком, потому что хотят посетить за один день как можно больше разных интересных мест».

Наличие китайской кухни: «Они готовы попробовать нашу национальную, местную кухню — русскую, татарскую, но не каждый день. Им необходимо, чтобы основное количество блюд относилось к китайской кухне».