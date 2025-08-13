Бизнес Татарстана оценил льготные кредиты на реставрацию памятников истории

Запущенный в восьми регионах пилот с займами под 9% владельцам ОКН распространили на всю Россию

В России запустили программу льготного кредитования бизнеса, восстанавливающего объекты культурного наследия. Предприниматели могут получить заем по ставке 9% годовых. Кредиты доступны для объектов в федеральной, региональной и муниципальной собственности, причем не важно — арендованы они или выкуплены. Эксперты надеются, что льготы привлекут новых инвесторов в деле сохранения памятников истории и культуры. Ведь реставрация — гораздо более дорогой вид работ, нежели строительство, а с текущими рыночными ставками по кредитам она многим стала недоступной. Подробнее — в материале «Реального времени».

Льготный кредит — инвесторам трех десятков памятников в Татарстане

Программа льготного кредитования инвесторов, занятых реставрацией объектов культурного наследия, была запущена в конце прошлого года. Цель инициативы — до 2030 года восстановить не менее 1000 ОКН, такое поручение было дано президентом России. Но сначала пилотный проект запустили в восьми регионах, и Татарстан в их число не вошел. В выбранных субъектах владельцы и арендаторы 24 памятников истории могли получить кредиты на восстановление своих зданий по ставке 6-7%. Для сравнения — предпринимателям республики на те же цели предлагали брать займы на общих основаниях, по ставке 17%, что не представляло экономический интерес.

Однако ситуация кардинально изменилась летом 2025 года — в июне было принято решение утвердить единую льготную ставку кредитования для инвесторов, восстанавливающих ОКН в любом регионе России. Размер ставки — не более 9%. Уже в июле этого года ДОМ.РФ первым из банков-кредиторов программы выдал заем по льготной ставке. Для удобства инвесторов создана платформа наследие.дом.рф. Здесь размещена информация более чем о 1000 объектах, требующих реставрации. Это исторические здания из 74 регионов РФ, которые нуждаются в реставрации. В перечне 29 памятников из Татарстана, в основном — это исторические особняки Чистополя, Елабуги, Бугульмы и еще по одному зданию из Казани, Спасского, Арского и Камско-Устьинского районов.

Кредит может получить инвестор, который приобрел требующий восстановления ОКН, включенный в Единый государственный реестр объектов. Льготные займы могут предоставлять 6 кредитных организаций: ДОМ.РФ, ВТБ, ВЭБ.РФ, Сбербанк, Альфа-Банк, Совкомбанк. Цели, под которые можно получить кредит:

разработка проектной документации,

реставрация объектов,

приспособление объекта для современного использования.



Если же инвестор приобрел объект до конца ноября 2024 года, для получения льготного кредита на реставрацию и приспособление объекта под современное использование ему потребуется проектная документация. Обязательное условие — завершить реставрационные работы на объекте и подписать акт приемки до 31 декабря 2030 года. При этом инвестор не ограничен в выборе направления для современного использования. Это может быть отель, ресторан, офисные помещения и другие коммерческие объекты.

Как сообщили «Реальному времени» в ДОМ.РФ, сейчас на рассмотрении банка более 70 заявок на выдачу кредитов на восстановление ОКН. Большинство потенциальных инвесторов (около 70%) — представители малого и среднего бизнеса. На Петербургском международном экономическом форуме президент поручил распространить механизм «зонтичных» поручительств Корпорации МСП на кредитование субъектов малого и среднего бизнеса в рамках реализации программы.

— Это очень важное направление работы. От банков-партнеров мы получаем информацию, что зачастую у инвесторов из числа малого и среднего бизнеса не хватает дополнительного залогового обеспечения для получения кредита. ДОМ.РФ совместно с Минэкономразвития и Корпорацией МСП уже прорабатывает вопрос повышения доступности кредитования для такой категории заемщиков, — рассказали в компании.

«Сейчас никто кредит брать не торопится, но под 9% захотят»

Татарстанский бизнес встретил новость о новой мере поддержке реставраторов ОКН с большим оптимизмом. По словам заказчиков, архитекторов и всех сопричастных к реставрации, льготное финансирование привлечет новых инвесторов в сферу сохранения культурного наследия.

Как отмечает руководитель архбюро «Аракеш», архитектор-реставратор Елена Шилова, реставрационные работы — процесс дорогостоящий и длительный. С текущей процентной ставкой по кредитам проводить их стало просто нереально: «правильно сделали, что льготную программу запустили».

Согласен с этим мнением и казанский бизнесмен Дамир Исмагилов, владелец компании «Белый медведь», который занимался реставрацией Дома Сомова (Маяковского, 26), Дома Бахтеева (Тукая, 72), Дома Петонди (Большая Красная, 10).

— Пока не слышал об этой мере поддержки, но это очень хорошая новость для инвесторов, очень низкая ставка! Думаю, это даст положительный импульс в деле реставрации и сохранении объектов культурного наследия, так как сейчас никто кредит брать не торопится из-за высокой ставки, но под 9 процентов, думаю, многие захотят, — уверен он.

Айдар Мифтахов, операционный директор девелоперской компании ЖИК и реставратор объекта культурного наследия «Доходный дом Ивана Сурина» (Горького, 26) уже знает о льготных кредитах для бизнеса в сфере реставрации ОКН.

— Мы обсуждаем с нашими партнерами из банка ДОМ.РФ возможность использования этой программы. Я думаю, что да, ставка интересная. И насколько я понимаю, функция будущего объекта может быть разной — офисом, рестораном, музеем или еще чем-то, — рассказал Айдар Мифтахов «Реальному времени».

«Главная задача — проектирование, за это время поддержка может завершиться»

Предприниматель из Елабуги Дмитрий Капин, выкупивший объект культурного наследия в Елабуге, сообщил, что знаком с предложенной мерой поддержки, предусматривающей получение кредита на выгодных условиях для восстановления исторического здания. Однако для себя он не находит инструмент привлекательным, предпочитая полагаться на личные средства, а не на заемные. Кроме того, сдерживающим фактором он считает некоторые условия программы:

— Нам не хочется связываться с займами, поскольку планируем вести реставрацию исключительно собственными средствами. Мы регулярно посещаем встречи, где рассказывают о мерах поддержки, но пока ничего интересного лично для нас там не нашли. Конечно, возможно, мы и захотим привлечь кредитные инвестиции после завершения разработки проекта реставрации, что само по себе процесс долгий, занимающий примерно год. Процент действительно привлекателен, но есть нюансы: обязательным условием является наличие утвержденной проектной документации плюс дополнительные моменты. У нас же эта стадия еще впереди.

Поэтому бизнесмен рассчитает исключительно на свои ресурсы. «Знаем, что воспользоваться поддержкой возможно лишь тогда, когда готов проект, что фактически составляет половину всего процесса, ведь главная задача реставрации именно проектирование. За это время поддержка может завершиться», — пояснил он.

Тем временем, в других регионах России местный бизнес уже воспользовался этой мерой поддержки. Первый кредит на восстановление объекта культурного наследия по единой льготной ставке 9% получил федеральный девелопер GloraX. Ему предоставили заем на 645,62 млн рублей, на эти средства в Нижнем Новгороде отреставрируют два памятника: «Комплекс мукомольной мельницы торгового дома «Емельян Башкиров с сыновьями» и «Мельницы Дегтярёва».

Как рассказал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, льготная кредитная программа — эффективный механизм, позволяющий возвращать городам их историческое наследие:

— Мы рассчитываем, что такие меры привлекут внимание новых инвесторов к сохранению объектов культурного наследия. Сегодня в Татарстане насчитывается 1915 объектов культурного наследия, и наша задача — расширить перечень архитектурных памятников, включенных в государственный реестр. Ведем целенаправленную, точечную работу с заинтересованными инвесторами.