Бизнесмен из Елабуги выкупил памятник за 1 рубль, чтобы открыть бутик-отель

Предприниматель возрождает исторический особняк купца, чтобы открыть его в 2027 году

Фото: предоставлено Д. Капиным

В центре Елабуги в историческом здании по улице Тойминской, 9 появится отель на 15 номеров в купеческом стиле, а также кафе со старорусской кухней. Проект реализует местный предприниматель Дмитрий Капин, чья семья взялась спасти от разрушения старинный особняк, приняв участие в республиканской программе «Объект культурного наследия за один рубль». Несмотря на льготную цену памятника, его реставрация потребует значительных средств — объем вложений оценивается от 100 млн рублей. Собственник объекта рассказал, почему решил отреставрировать здание и как возникла идея бизнеса с гостиницей.

«Мы не могли спокойно наблюдать, как разрушается здание»

Старинное здание в историческом центре Елабуги на ул. Тойминской, 9 — это бывший купеческий дом XIX века и объект культурного наследия регионального значения. Двухэтажный дом в последние годы обветшал, в поиске инвестора памятник выставили на торги, где его и приобрела семья Капиных.

— Мы не могли спокойно наблюдать, как разрушается историческое здание. Это место нам близко, ведь когда-то здесь находилась библиотека, куда я часто заходил за книгами. Архитектурный облик здания прекрасен, но его плохое состояние заставляло сердце сжиматься. Когда возникла возможность приобрести этот дом буквально за символический рубль, не сомневался ни секунды, — поделился Дмитрий Капин.

Старинное здание в историческом центре Елабуги на ул. Тойминской, 9 — это бывший купеческий дом XIX века. предоставлено Д. Капиным

Первым этапом масштабной реконструкции стала очистка помещений от накопившегося за долгие годы мусора и хлама. Следующим шагом станет ремонт кровли, поскольку протечки наносят значительный ущерб внутренним конструкциям. Параллельно ведутся подготовительные мероприятия по созданию проекта дальнейшей реставрации.

— Сначала нужно привести здание в порядок, очистить, чтобы оценить повреждения и запланировать следующие шаги. Внешний фасад уже расчищен, следующим этапом станет работа с кровлей, которая давно нуждается в ремонте. Далее начнется разработка проектной документации, которую бесплатно готовит «Татинвестгражданпроект». Власти республики решили помочь нам с проектированием дома, без проекта не проводится ни одна реставрация, — сообщил предприниматель, выразив благодарность за помощь с проектом.

Так здание выглядело до начала работ по очистке фасада. предоставлено Д. Капиным

Работы по проектированию финансируются республикой благодаря поддержке раиса Татарстана после встречи в Елабуге, где Рустаму Минниханову разъяснили проблему высоких затрат для бизнеса. Собственник самостоятельно оплатит реставрационные работы, которые начнутся после завершения проектирования. Проект планируют запустить через два года, то есть первые гости заселятся в новый отель в 2027 году. «Реставрация старого здания сложна из-за его запущенного состояния и необходимости замены всех коммуникаций. Стоимость работ высокая — около 250 тысяч рублей за квадратный метр. Точные инвестиции назвать нельзя, пока не готов проект. Окупаемость проекта пока не оценивали, главная задача — начать работу», — поделился Дмитрий.

С учетом площади здания — 400 кв. м — и себестоимости реставрации одного «квадрата» не трудно подсчитать, что минимальный объем вложений, которых потребует этот памятник, составит 100 млн рублей. Не исключено, что в процессе работ возникнут дополнительные затраты, и сумма возрастет.

«Реставрация старого здания сложна из-за его запущенного состояния и необходимости замены всех коммуникаций». предоставлено Д. Капиным

Бутик-отель и кафе в купеческом стиле

Владельцы памятника намерены превратить отреставрированный особняк в гостиницу, тем самым способствуя развитию туристической инфраструктуры города. Объект культурного наследия планируется выдержать в стиле купеческих домов конца XIX — начала ХХ века. Первый и второй этаж будет приспособлен под современное использование — отель с 15 номерами, в подвале разместят хозяйственные помещения.

На территории мощеного двора под открытым небом планируется открыть кафе по мотивам знаменитой купеческой кухни, где посетители смогут попробовать традиционные русские блюда: щи, борщ, пельмени по-купечески. По словам предпринимателя, количество посетителей Елабуги неуклонно растет благодаря культурным мероприятиям, которые регулярно проводятся, но дефицит мест размещения создает ощутимые неудобства. В городе проводятся: «Цветаевские чтения», международный музыкальный фестиваль «Летние вечера в Елабуге», всероссийская Спасская ярмарка, фестиваль колокольного звона и другие тематические мероприятия, которые собирают много гостей, но заселить их негде — мест в гостиницах не хватает. «Мы хотим оживить памятник истории, превратив его в полноценную составляющую городской жизни», — заключил Дмитрий.

предоставлено Д. Капиным

От лавок Иконникова и училища до библиотеки и Дома пионерии

Объект культурного наследия на Тойминской, 9, известен как «Здание городского училища, 1890-е г.». Здание было построено в 1870-м году для купца Иконникова, здесь располагались его торговые лавки, в начале ХХ в. новые владельцы здания — наследники купца Ф.П. Гирбасова существенно перестроив дом, пожертвовали его городскому училищу. В советское время здесь находились детская библиотека и Дом пионерии. Сейчас здание находится в заброшенном состоянии. Оно имеет характерные детали с лепными украшениями и каменными вставками, снаружи сохранились металлические ажурные решетки, внутри — фрагменты интерьеров XIX — ХХ веков.

Работы по проекту сохранения ОКН ведутся совместно с исполкомом Елабужского района и Комитетом Татарстана по охране объектов культурного наследия, они будут способствовать реализации концепции устойчивого развития исторического центра Елабуги, отмечают в ведомствах. Основная цель концепции — сформировать комплекс архитектурных, экономических и градостроительных рекомендаций, реализация которых будет способствовать сохранению и развитию своеобразия и специфических черт исторического поселения Елабуги при осуществлении строительной, экономической и социальной активности на его территории.

Здание было построено в 1870-м году для купца Иконникова, здесь располагались его торговые лавки. предоставлено Д. Капиным

За два года продали 18 памятников за рубль

Как рассказали «Реальному времени» в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия, один из инструментов для привлечения частных инвестиций в сферу сохранения памятников истории и архитектуры, предусмотренных федеральным законодательством — продажа аварийных объектов по стартовой льготной цене в 1 рубль при условии их восстановления в установленные сроки. За 2023—2025 годы по льготной цене в Казани, Елабуге и Чистополе было реализовано 18 объектов. Власти республики активно поддерживают эту льготную программу.

г. Казань 1 «Административное здание», конец XIX — начало XX вв., ул. 25-го Октября, 5 2 «Дом жилой», конец XVII — начало XVIII вв., ул. Старая, 4 г. Елабуга 3 «Здание клуба банковских и торговых работников», конец XIX в., ул. 10 лет Татарстана, 9 4 «Дом жилой», конец XIX в. ул. 10 лет Татарстана,12 5 «Дом жилой при земском мужском училище», вторая половина XIX в., ул. Спасская, 26 6 «Флигель усадьбы мещанина Новикова» 1852 г., ул. Казанская, 45 7 «Здание городского училища», 1890-е гг., пер. Тойминский, 5 г. Чистополь 8 «Двухэтажный кирпичный жилой дом с лавками и проездной аркой», конец XIX в., ул. Ленина, 48 А, А1, А2, А3 9 «Жилой дом», середина XIX в., ул. Ленина, 79 А—А2 10 «Дом Полякова и Логутовых», 1833—1840 гг., ул. Карла Маркса, 60а 11 «Жилой дом», начало XX в., ул. Карла Маркса, 66а 12 «Двухэтажный кирпичный жилой дом с оградой и верандой», конец XIX в., ул. Октябрьская, 81 А—А1 13 «Усадебный комплекс Житковых», XIX в., ул. Ленина, 37а 14 «Дом, где жили Л.М. Леонов, И. Сельвинский», ул. Карла Маркса, 22а 15 «Жилой дом с торговой лавкой», конец XIX в., ул. Нариманова, 64а 16 «Жилой дом с торговой лавкой», XIX в., ул. Ленина, 39ж 17 «Жилой дом», середина XIX в, ул. Бебеля , 126б 18 «Дом С.М. Кирпичникова», конец XIX в., ул. Ленина, 32 Б, В, Е

После реставрации эти объекты могут быть адаптированы для новых целей — от музеев и ресторанов до гостиничных комплексов, исключая промышленные объекты. Этот шаг направлен на сохранение культурного наследия республики и вовлечение аварийных объектов в хозяйственный оборот. Республика Татарстан оказывает поддержку предпринимателям в рамках первого этапа реставрации — проектирование силами проектного института Татарстана ТИГП.

После реставрации эти объекты могут быть адаптированы для новых целей — от музеев и ресторанов до гостиничных комплексов, исключая промышленные объекты. предоставлено пресс-службой раиса РТ

В Исполкоме Елабужского района сообщили, что в рамках программы продажи объектов за один рубль в городе уже пять зданий получили новых собственников, которые готовы вложить инвестиции в восстановление утраченного облика ОКН, вдохнув в них вторую жизнь.

Среди планируемых проектов — создание музея в доме №45 по улице Казанской, размещение офисов и заведений общественного питания в доме №9 на улице 10 лет Татарстана, а также открытие хостела.

Особняки за рубль — это не подарок от государства

Символическую цену в один рубль объясняют строгими обязательствами по сохранению памятников: покупатели должны восстановить здания в течение пяти лет, а основные работы по фасадам — завершить за три года.

Председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин отметил, что эта мера должна привлечь инвесторов, готовых не только купить, но и восстановить старинные здания. Важно, что покупатели могут использовать здания под разные цели, будь то гостиницы или магазины, однако они обязаны следовать установленному плану реставрации. В республике находятся сотни исторических объектов, и предложение о покупке за рубль открывает новые возможности для их сохранения.

Иван Гущин отметил, что эта мера должна привлечь инвесторов, готовых не только купить, но и восстановить старинные здания. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Собеседник издания подчеркнул важность инициативы, отметив, что такие меры позволяют привлекать заинтересованных инвесторов, стремящихся сохранить памятники прошлого. Льготная цена обусловлена жесткими условиями контракта: новым владельцам предстоит провести полный цикл восстановительных работ в установленный срок, сохранив облик исторической застройки.

— Это не благотворительный проект для бизнесменов. С одной стороны, это «некий подарок от государства», ведь бизнесмен получает права собственности на объект с обременением. Но с другой стороны, при этом оформляются охранные обязательства на пять лет. На этот срок существует план мероприятий, которые необходимо проводить ежегодно. На этапе проектирования решается, что будет размещено в здании. К примеру, это могут быть апартаменты, хостел, ресторан или что-то еще. Главное, чтобы не опасные какие-то производства были, чтобы объекты уцелели, — разъяснил Иван Гущин.

На всех этапах ремонтно-реставрационные работы контролирует Комитет. После выполнения всех требований по реставрации, обременения снимаются, а обновленное историческое здание вводят в эксплуатацию.