30 августа установят колокола: в Казани завершилась реставрация храма-памятника павшим воинам

Работы обошлись в 315 млн рублей — дороже, чем предполагалось

Фото: Динар Фатыхов

В Казани завершились реставрационные работы в храме-памятнике павшим воинам. Благодаря специальным инженерным решениям здание больше не подвергается вредному воздействию воды, храм восстановлен снаружи и внутри, осталось 30 августа установить колокола и завершить благоустройство территории — так обозначил дальнейшее развитие обновленного объекта, известного как храм Нерукотворного образа Спасителя, председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин сегодня во время пресс-тура. Стоимость реставрации подорожала до 315 млн рублей. Храм уже открыт, и он является не только точкой притяжения для жителей и гостей республики, но и православным объектом — здесь есть иконостас, кипит религиозная жизнь, как было и раньше. В то же время памятник архитектуры — туристический объект, сюда приходят туристические группы или паломники, заезжают и велосипедисты. Движение последних на территории хотят ограничить, все-таки храм — это религиозное учреждение. Подробности — в материале «Реального времени».

Воспоминания о Египте: как строился и изменялся храм-памятник

По информации комитета, построенный в 1823 году, храм-памятник является объектом культурного наследия федерального значения. Расположен в акватории реки Казанки и соединяется с берегом с помощью мостового перехода. Представляет собой поднятую на высокий постамент 20-метровую четырехугольную усеченную пирамиду.

По словам клирика храма иерея Георгия, история храма в нынешнем облике стартовала в начале XIX века, когда в Казань прибыл деятельный архимандрит Амвросий. После победы над Наполеоном, на волне патриотизма в стране начали появляться памятники русскому героизму. В 1812 году архимандрит представил Александру I проект памятника-столпа на месте скромной часовни.

Государь велел переделать проект архитектору Николаю Алферову. Путешествуя по Средиземноморью, тот вдохновился архитектурой Древнего Египта и Древней Греции, поэтому храм-памятник получился совершенно нетипичным для православия, представляя собой усеченную пирамиду с колоннами. Подземная часть сооружения выстроена в виде системы сводчатых коридоров вокруг основного зала. В нижнем ярусе находится склеп погибших русских воинов.

По словам клирика храма иерея Георгия, история храма в нынешнем облике стартовала в начале XIX века, когда в Казань прибыл деятельный архимандрит Амвросий. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам иерея Георгия, храм был гениальным по инженерным решениям для XIX века: к примеру, в здании и сейчас прекрасно работает система вентиляции того времени.

Несмотря на то, что до появления Куйбышевского водохранилища храм-памятник стоял на равнине, а не на острове, как сейчас, весеннее половодье затапливало окрестности. Поэтому к нему подплывали на лодке. В 1956 году к храму пришла большая вода из-за изменения русла реки Казанки.

Вскоре после завершения строительства в проекте храма-памятника были обнаружены недочеты, он начал быстро ветшать. Уже в 1830 году его закрыли на двухлетнюю реставрацию. Тогда же содержать его взялось Казанское купеческое собрание. В 1836 году храм-памятник посетили Николай I и его сын, будущий император Александр II.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В 1918 году службы в храме прекратились. Здесь даже хотели открыть памятник содружеству народов, но до реализации дело не дошло.

Сложностей здесь было немало — и технических, и физических

Этот уникальный объект архитектурного искусства долго оставался закрытым для широкой публики, много лет храм стоял в заброшенном состоянии и подвергался вандализму, но после встречи раиса Татарстана Рустама Минниханова со святейшим патриархом Кириллом было принято решение восстановить памятник. Реставрация началась в мае 2024 года и завершилась в июле 2025 года. Одним из ключевых достижений реставраторов стала успешная борьба с постоянной проблемой затоплений храма, расположенного на острове Казанки. Благодаря специальным инженерным решениям здание больше не подвергается воздействию воды, сохраняя исторические стены и внутренний интерьер. На данный момент завершены работы по берегоукреплению, гидроизоляции храма, все работы внутри и снаружи храма. Проведено электричество, водоснабжение, отопление, зимой в храме будет тепло. Установили венчающий крест. Воссозданы входные группы, лестницы, портики и лепной декор. Сейчас в активной фазе идет благоустройство территории памятника. Здесь появились лавочки, освещение и спуски к воде.

Реставрировать храм-памятник было решено в два этапа — сначала провести работы по укреплению конструкций, затем реставрацию исторических элементов. Было выделено 150 млн рублей из федерального бюджета и столько же — из республиканского. В итоге стоимость реставрации выросла до 315 млн рублей, хотя изначально сообщалось о 300 млн.

— Сложностей здесь было немало — и технических, и физических, и в целом стесненные условия — мы находимся в акватории реки Казанки, в течение года размывало дорогу к храму, мы ее снова намывали, — рассказал Иван Гущин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам председателя Комитета по охране объектов культурного наследия, самым дорогостоящим в реставрации было берегоукрепление. По периметру установили металлические шпунты — всю территорию памятника заковали в замок и установили габионы. Теперь вода внутрь сможет попасть, если только уровень реки поднимется на три метра.



— По сути мы получили отсутствие воды внутри храма, года два назад я сюда заходил — на нижнем ярусе храма, в склепе, по щиколотку была вода, сегодня все вопросы с доступом воды к памятнику решены, здесь сухо, — сказал Гущин.

В храме было проведено лазерное сканирование, в ходе которого выяснилось, что толщина стен — 1—1,2 метра, найденные пустоты в стенах заполняли реставрационным раствором. Интерьер памятника восстановили по архивным фотографиям.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В день города и республики, 30 августа, как сообщил председатель Комитета Татарстана по охране ОКН, планируется открыть и освятить звонницу на территории храма. «Колокола в настоящее время льют. Это будут девять ярославских колоколов. Максимальный вес одного из самых больших — 473 кг», — сказал Иван Гущин.

Кроме того, планируют построить небольшой домик — церковную лавку и туалет. Богослужения здесь начались в прошлое воскресенье, это значит, что храм уже открыт для посещений.



«Получаем уже жалобы, что велосипедисты катаются по территории храмового комплекса»

— Мы спасли еще одну жемчужину. На одной из коллегий Рустам Нургалиевич Минниханов дал поручение, чтобы восстановленные объекты были не только объектами богослужения, но и точками притяжения. Поэтому здесь шикарный дорогостоящий мост построен. Слава об этом объекте идет наряду с Казанским кремлем, — заявил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Но появилась другая проблема — отреставрированный храм пользуется популярностью у велосипедистов, на которых жалуются священнослужители.



— Получаем уже жалобы, что велосипедисты катаются по территории по сути храмового комплекса. Не совсем благоприятная история, будем работать над самосознанием туристов. Это место религиозного назначения. Поставим запрещающие знаки, велопарковки, — сообщил Иван Гущин.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тайные ходы и склеп

По его словам, на этой неделе на место уже привозили все ведущие туристические агентства Татарстана, и теперь эта точка войдет во все маршруты. А экскурсоводам расскажут единую версию истории, но пока толкований и легенд слишком много.

По мнению казанцев, в подземелье есть еще и тайный ход до Казанского кремля, однако в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия слухи не подтвердили: тайных ходов нет — это выдумки.

— Здесь нет проходов до Казанского кремля, потому что мы находимся с вами непосредственно там, где похоронены воины. Абсурдность в том, что этого не может быть по природе, — сказал председатель комитета Иван Гущин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Жители Казани и туристы проявляют большой интерес к открывшемуся после масштабной реконструкции храму-памятнику павшим воинам, сообщил клирик храма.

— 21 июля святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин малого освящения этого храма. И с 22 июля уже начался поток людей. Уже в первый день около 300 человек было. И в дальнейшем увеличивалось. К выходным дням — уже порядка 500—600 человек, — сказал иерей Георгий (Некрасов).

