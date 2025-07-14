Гурцкая станет экспертом по вокалу на чемпионате «Абилимпикс» для участников СВО в Казани

Фото: Реальное время

Народная артистка России Диана Гурцкая станет главным экспертом по одной из дисциплин на чемпионате по профмастерству среди участников специальной военной операции (СВО) «Абилимпикс», который пройдет в Казани. Об этом сообщила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

— Участники чемпионата будут соревноваться в 15 компетенциях. Оценивать конкурсантов будут 75 экспертов, в том числе 15 главных экспертов по своим направлениям. Главным экспертом в компетенции «Исполнительское мастерство (Вокал)» станет народная артистка России, общественный деятель Диана Гурцкая. Приятно будет принять ее у себя в гостях, — отметила Фазлеева.

Чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди участников СВО пройдет в Казани с 25 по 29 июля. В нем примут участие 259 ветеранов СВО из 81 региона страны.

Рената Валеева