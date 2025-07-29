Минниханов и Цивилева закрыли чемпионат «Абилимпикс» для участников СВО

75 финалистов представят свои регионы на Национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве в октябре 2025 года

В Казани, на площадке ИТ-парка им. Башира Рамеева, состоялась церемония закрытия чемпионата по профессиональному мастерству среди участников СВО «Абилимпикс».

Финалистов чемпионата поздравили статс-секретарь — заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и раис Татарстана Рустам Минниханов.

— Хочу выразить глубокое уважение каждому из вас. Вы — настоящие герои и патриоты нашего Отечества. Пройдя через военные испытания, вы продолжаете побеждать уже в мирной жизни, — заявил Минниханов, обращаясь к участникам и финалистам



Анна Цивилева отметила представительство 79 субъектов страны и сообщила о планах по расширению перечня профессий, представленных на чемпионате. Она также выразила благодарность руководству Татарстана за гостеприимство и создание «настоящего праздника» для участников.

За пять дней участники выполнили более 500 конкурсных заданий.

По итогам соревнований 75 финалистов представят свои регионы на Национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве в октябре 2025 года.

Чемпионат проводится в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.

Рената Валеева