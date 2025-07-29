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Минниханов и Цивилева закрыли чемпионат «Абилимпикс» для участников СВО

16:09, 29.07.2025

75 финалистов представят свои регионы на Национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве в октябре 2025 года

Минниханов и Цивилева закрыли чемпионат «Абилимпикс» для участников СВО
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

В Казани, на площадке ИТ-парка им. Башира Рамеева, состоялась церемония закрытия чемпионата по профессиональному мастерству среди участников СВО «Абилимпикс».

Финалистов чемпионата поздравили статс-секретарь — заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и раис Татарстана Рустам Минниханов.

— Хочу выразить глубокое уважение каждому из вас. Вы — настоящие герои и патриоты нашего Отечества. Пройдя через военные испытания, вы продолжаете побеждать уже в мирной жизни, — заявил Минниханов, обращаясь к участникам и финалистам

Анна Цивилева отметила представительство 79 субъектов страны и сообщила о планах по расширению перечня профессий, представленных на чемпионате. Она также выразила благодарность руководству Татарстана за гостеприимство и создание «настоящего праздника» для участников.

взято с сайта tatarstan.ru

За пять дней участники выполнили более 500 конкурсных заданий.

По итогам соревнований 75 финалистов представят свои регионы на Национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве в октябре 2025 года.

Чемпионат проводится в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.

Рената Валеева

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