Какие вузы Татарстана популярны у абитуриентов по онлайн-запросам

Цифровой пульс приемной кампании — 2025

Фото: Динар Фатыхов

В условиях цифровой эпохи, когда выбор учебного заведения начинается с онлайн-поиска, анализ поисковых запросов становится ключевым барометром интереса к высшим учебным заведениям. «Реальное время» представляет детальный анализ динамики онлайн-популярности вузов Татарстана среди местной аудитории в преддверии и во время приемной кампании 2025 года. Исследование охватывает период с апреля 2024 года по июнь 2025 года, в его основе — данные поисковых запросов «Яндекс Wordstat».

Доминирование крупных игроков

Исследование выявило неоспоримое доминирование Казанского федерального университета, который стабильно демонстрирует самый высокий уровень интереса к себе среди абитуриентов. КФУ значительно опережает другие вузы по общему количеству поисковых запросов, что свидетельствует о его сильной узнаваемости и устойчивой привлекательности на рынке образовательных услуг Татарстана.

В целом для всех университетов характерна выраженная тенденция: резкий всплеск поисковой активности наблюдается в июне. Этот пик интереса совпадает с началом приемной кампании, отражая период активного принятия решений абитуриентами и их интенсивный поиск информации о поступлении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рассмотрим распределение общего объема поисковых запросов среди лидеров рынка за исследуемый период (апрель 2024 — июнь 2025), а также в пиковый месяц — июнь текущего года.

Университет Общий объем запросов (апрель 2024 — июнь 2025) Объем запросов в июне 2025 Казанский федеральный университет (КФУ) 100% 100% Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ) 16% 17% Казанский государственный энергетический университет (КГЭУ) 10% 10% Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) 9% 9% Казанский государственный медицинский университет (КГМУ) 8% 8% Примечание: данные нормированы относительно КФУ, принятого за 100%.

Этот рейтинг наглядно демонстрирует, что ведущие позиции занимают крупные, давно зарекомендовавшие себя вузы, которые являются первыми в списке интересов потенциальных студентов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У крупных вузов — больше запросов, у малых — всплеск интереса

Для более глубокого анализа все вузы Татарстана были условно разделены на две категории на основе их общего объема поисковых запросов и известности:

Крупные университеты: КФУ, КНИТУ, КГЭУ, КНИТУ-КАИ, КГМУ, КГАСУ, Университет управления «ТИСБИ». Эти вузы характеризуются широким спектром образовательных программ, большой численностью студентов и развитой инфраструктурой.

КФУ, КНИТУ, КГЭУ, КНИТУ-КАИ, КГМУ, КГАСУ, Университет управления «ТИСБИ». Эти вузы характеризуются широким спектром образовательных программ, большой численностью студентов и развитой инфраструктурой. Малые вузы: ККИ РУК, КЮИ МВД России, АГНИ, КИУ им. Тимирясова и другие. Эти образовательные учреждения, как правило, имеют более узкую специализацию, меньшее количество студентов и, соответственно, меньший абсолютный объем поисковых запросов.

Крупные университеты предсказуемо обладают значительным и более устойчивым объемом поисковых запросов, что обусловлено их масштабом и узнаваемостью. Но и малые вузы, несмотря на меньшие абсолютные значения, демонстрируют свои уникальные тенденции и динамику роста, что также является важным показателем их развивающегося потенциала.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Онлайн-активность абитуриентов в июне взлетела на 200—300%

Июнь оказался периодом взрывного роста интереса к вузам Татарстана, демонстрируя существенное увеличение поисковых запросов по сравнению со средними значениями за предшествующие пять месяцев (январь — май 2025 года). Это подчеркивает критическую роль этого месяца как времени, когда абитуриенты переходят от общего интереса к активному поиску информации, необходимой для принятия окончательного решения о поступлении.

Университет Процентное изменение Крупные вузы КФУ +308% КНИТУ +284% КГЭУ +240% КНИТУ-КАИ +266% КГМУ +253% КГАСУ +219% ТИСБИ +173% Малые вузы ККИ РУК +156% КЮИ МВД +134% АГНИ +182% ИМЭФ +133% НИСПТР +122% КИУ +140%

Как видно из таблицы, крупные вузы, такие как КФУ, КНИТУ, КНИТУ-КАИ и КГМУ, продемонстрировали наиболее впечатляющий рост, увеличив количество запросов более чем на 250% в июне. Это указывает на их способность аккумулировать максимальный интерес в пиковый период.

Малые вузы также показали значительный рост, хотя и в меньшей степени, с приростом от 104% до 182%. Это подтверждает общую тенденцию к повышению онлайн-активности абитуриентов, независимо от величины учебного заведения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Двукратный рост за год

Сравнение поисковой активности в июне 2025 года с аналогичным периодом 2024 года выявляет устойчивую положительную динамику для большинства вузов Татарстана. Это говорит об усилении их привлекательности в целом или о более эффективных маркетинговых и коммуникационных стратегиях, реализованных в текущем году.

Университет Июнь 2024 Июнь 2025 Изменение (%) Крупные вузы КФУ 113110 221770 +95.9% КНИТУ 19700 38610 +95.0% КГЭУ 11440 20560 +79.7% КНИТУ-КАИ 10430 18580 +78.1% КГМУ 9320 16780 +80.0% КГАСУ 7000 12150 +73.6% ТИСБИ 3350 4750 +41.8% Малые вузы ККИ РУК 2540 3320 +30.7% КЮИ МВД 1880 2400 +27.7% АГНИ 1920 2530 +31.8% ИМЭФ 1680 2080 +23.8% НИСПТР 1450 1850 +27.6% КИУ 1630 2150 +31.3%

Крупные вузы, такие как КФУ и КНИТУ, показали почти двукратный рост интереса в июне 2025 года по сравнению с июнем 2024 года, что указывает на укрепление их позиций и способность эффективно привлекать внимание абитуриентов. Другие крупные вузы также продемонстрировали рост на уровне 70—80%. В свою очередь, малые вузы также показали стабильный рост в пределах 20—30%, что, несмотря на меньшие абсолютные объемы, говорит о сохранении и наращивании их актуальности для определенной части абитуриентов.

Всплеск во время приемной кампании

Анализ динамики интереса в течение второго квартала 2025 года (апрель, май, июнь) показывает, как резко возрастает поисковая активность по мере приближения к пику приемной кампании.

Университет Апрель 2025 vs июнь 2025 Май 2025 vs июнь 2025 Крупные вузы КФУ +398.02% +228.6% КНИТУ +363.38% +220.0% КГЭУ +302.38% +187.3% КНИТУ-КАИ +339.52% +204.6% КГМУ +315.63% +194.2% КГАСУ +272.58% +164.8% ТИСБИ +196.48% +114.7% Малые вузы ККИ РУК +175.76% +100.0% КЮИ МВД +147.22% +84.2% АГНИ +203.48% +116.7% ИМЭФ +146.43% +83.3% НИСПТР +134.48% +76.9% КИУ +154.55% +88.5%

Эта таблица демонстрирует, что интерес к вузам не только растет, но и ускоряется по мере приближения к июню. У крупных вузов этот рост более выражен, особенно между апрелем и июнем, когда количество запросов увеличивается в 3—4 раза. Малые вузы также показывают значительный рост, однако их показатели прироста в апреле — июне менее драматичны, чем у крупных, что, возможно, связано с меньшим маркетинговым охватом или более нишевой аудиторией, которая принимает решения раньше.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Рассматривая общие объемы поисковых запросов за весь активный период приемной кампании (апрель — июнь) в сравнении с прошлым годом, можно увидеть общую динамику рынка.

Категория университетов Апрель-июнь 2024 (объем запросов) Апрель-июнь 2025 (объем запросов) Изменение (%) Крупные вузы 167 380 298 310 +78.2% Малые вузы 14 500 19 300 +33.1%

Данные показывают, что крупные вузы продемонстрировали внушительный прирост поисковых запросов на 78,2% за квартал начала приемной кампании по сравнению с прошлым годом. Это говорит о значительном увеличении их общей привлекательности и, возможно, об успешных стратегиях привлечения внимания. Малые вузы также показали положительную динамику с ростом на 33,1%, что, хотя и меньше, чем у крупных, все же является значительным показателем растущей актуальности этих учреждений.

Стабильный рост на протяжении всего квартала начала приемной кампании для обеих категорий свидетельствует о том, что цифровой ландшафт высшего образования становится все более динамичным и конкурентным.

Уроки приемной кампании

Поисковая активность абитуриентов Татарстана в 2024—2025 годах наглядно демонстрирует динамичный характер онлайн-взаимодействия с вузами. Неоспоримым лидером по объему интереса является Казанский федеральный университет, но общая тенденция к значительному всплеску поисковой активности в июне распространяется на все учебные заведения. Как крупные, так и малые вузы продемонстрировали положительную динамику роста интереса в 2025 году по сравнению с 2024 годом, что свидетельствует об общем увеличении внимания к высшему образованию в регионе.

Ключевым периодом для всех учебных заведений без исключения является июнь, когда начинается активная фаза приемной кампании. Именно в этот месяц наблюдается повсеместный и значительный всплеск поисковой активности, что подтверждает статус июня как кульминационной точки в процессе выбора вуза абитуриентами.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Исследование также выявило устойчивую положительную динамику роста интереса к высшему образованию в Татарстане в целом. Как крупные, так и малые вузы зафиксировали увеличение поисковых запросов в 2025 году по сравнению с предыдущим 2024 годом. Это свидетельствует об общем возрастании внимания к возможностям получения высшего образования в республике.

Анализ глубины поисковых запросов указывает на эволюцию поведения абитуриентов. По мере приближения к приемной кампании интерес переходит от общих запросов к более специфическим, таким как «приемная комиссия», «проходной балл» и «специальности». Этот переход отражает процесс углубленного изучения и окончательного принятия решений потенциальными студентами.

Таким образом, цифровой след абитуриентов предоставляет ценные данные, которые не только подтверждают доминирование крупных игроков и сезонность интереса, но и указывают на общую динамику развития рынка высшего образования, где онлайн-присутствие и доступность информации играют все более определяющую роль.