Какие вузы Татарстана популярны у абитуриентов по онлайн-запросам
Цифровой пульс приемной кампании — 2025
В условиях цифровой эпохи, когда выбор учебного заведения начинается с онлайн-поиска, анализ поисковых запросов становится ключевым барометром интереса к высшим учебным заведениям. «Реальное время» представляет детальный анализ динамики онлайн-популярности вузов Татарстана среди местной аудитории в преддверии и во время приемной кампании 2025 года. Исследование охватывает период с апреля 2024 года по июнь 2025 года, в его основе — данные поисковых запросов «Яндекс Wordstat».
Доминирование крупных игроков
Исследование выявило неоспоримое доминирование Казанского федерального университета, который стабильно демонстрирует самый высокий уровень интереса к себе среди абитуриентов. КФУ значительно опережает другие вузы по общему количеству поисковых запросов, что свидетельствует о его сильной узнаваемости и устойчивой привлекательности на рынке образовательных услуг Татарстана.
В целом для всех университетов характерна выраженная тенденция: резкий всплеск поисковой активности наблюдается в июне. Этот пик интереса совпадает с началом приемной кампании, отражая период активного принятия решений абитуриентами и их интенсивный поиск информации о поступлении.
Рассмотрим распределение общего объема поисковых запросов среди лидеров рынка за исследуемый период (апрель 2024 — июнь 2025), а также в пиковый месяц — июнь текущего года.
|Университет
|Общий объем запросов (апрель 2024 — июнь 2025)
|Объем запросов в июне 2025
|Казанский федеральный университет (КФУ)
|100%
|100%
|Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ)
|16%
|17%
|Казанский государственный энергетический университет (КГЭУ)
|10%
|10%
|Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ)
|9%
|9%
|Казанский государственный медицинский университет (КГМУ)
|8%
|8%
|Примечание: данные нормированы относительно КФУ, принятого за 100%.
Этот рейтинг наглядно демонстрирует, что ведущие позиции занимают крупные, давно зарекомендовавшие себя вузы, которые являются первыми в списке интересов потенциальных студентов.
У крупных вузов — больше запросов, у малых — всплеск интереса
Для более глубокого анализа все вузы Татарстана были условно разделены на две категории на основе их общего объема поисковых запросов и известности:
- Крупные университеты: КФУ, КНИТУ, КГЭУ, КНИТУ-КАИ, КГМУ, КГАСУ, Университет управления «ТИСБИ». Эти вузы характеризуются широким спектром образовательных программ, большой численностью студентов и развитой инфраструктурой.
- Малые вузы: ККИ РУК, КЮИ МВД России, АГНИ, КИУ им. Тимирясова и другие. Эти образовательные учреждения, как правило, имеют более узкую специализацию, меньшее количество студентов и, соответственно, меньший абсолютный объем поисковых запросов.
Крупные университеты предсказуемо обладают значительным и более устойчивым объемом поисковых запросов, что обусловлено их масштабом и узнаваемостью. Но и малые вузы, несмотря на меньшие абсолютные значения, демонстрируют свои уникальные тенденции и динамику роста, что также является важным показателем их развивающегося потенциала.
Онлайн-активность абитуриентов в июне взлетела на 200—300%
Июнь оказался периодом взрывного роста интереса к вузам Татарстана, демонстрируя существенное увеличение поисковых запросов по сравнению со средними значениями за предшествующие пять месяцев (январь — май 2025 года). Это подчеркивает критическую роль этого месяца как времени, когда абитуриенты переходят от общего интереса к активному поиску информации, необходимой для принятия окончательного решения о поступлении.
|Университет
|Процентное изменение
|Крупные вузы
|КФУ
|+308%
|КНИТУ
|+284%
|КГЭУ
|+240%
|КНИТУ-КАИ
|+266%
|КГМУ
|+253%
|КГАСУ
|+219%
|ТИСБИ
|+173%
|Малые вузы
|ККИ РУК
|+156%
|КЮИ МВД
|+134%
|АГНИ
|+182%
|ИМЭФ
|+133%
|НИСПТР
|+122%
|КИУ
|+140%
Как видно из таблицы, крупные вузы, такие как КФУ, КНИТУ, КНИТУ-КАИ и КГМУ, продемонстрировали наиболее впечатляющий рост, увеличив количество запросов более чем на 250% в июне. Это указывает на их способность аккумулировать максимальный интерес в пиковый период.
Малые вузы также показали значительный рост, хотя и в меньшей степени, с приростом от 104% до 182%. Это подтверждает общую тенденцию к повышению онлайн-активности абитуриентов, независимо от величины учебного заведения.
Двукратный рост за год
Сравнение поисковой активности в июне 2025 года с аналогичным периодом 2024 года выявляет устойчивую положительную динамику для большинства вузов Татарстана. Это говорит об усилении их привлекательности в целом или о более эффективных маркетинговых и коммуникационных стратегиях, реализованных в текущем году.
|Университет
|Июнь 2024
|Июнь 2025
|Изменение (%)
|Крупные вузы
|КФУ
|113110
|221770
|+95.9%
|КНИТУ
|19700
|38610
|+95.0%
|КГЭУ
|11440
|20560
|+79.7%
|КНИТУ-КАИ
|10430
|18580
|+78.1%
|КГМУ
|9320
|16780
|+80.0%
|КГАСУ
|7000
|12150
|+73.6%
|ТИСБИ
|3350
|4750
|+41.8%
|Малые вузы
|ККИ РУК
|2540
|3320
|+30.7%
|КЮИ МВД
|1880
|2400
|+27.7%
|АГНИ
|1920
|2530
|+31.8%
|ИМЭФ
|1680
|2080
|+23.8%
|НИСПТР
|1450
|1850
|+27.6%
|КИУ
|1630
|2150
|+31.3%
Крупные вузы, такие как КФУ и КНИТУ, показали почти двукратный рост интереса в июне 2025 года по сравнению с июнем 2024 года, что указывает на укрепление их позиций и способность эффективно привлекать внимание абитуриентов. Другие крупные вузы также продемонстрировали рост на уровне 70—80%. В свою очередь, малые вузы также показали стабильный рост в пределах 20—30%, что, несмотря на меньшие абсолютные объемы, говорит о сохранении и наращивании их актуальности для определенной части абитуриентов.
Всплеск во время приемной кампании
Анализ динамики интереса в течение второго квартала 2025 года (апрель, май, июнь) показывает, как резко возрастает поисковая активность по мере приближения к пику приемной кампании.
|Университет
|Апрель 2025 vs июнь 2025
|Май 2025 vs июнь 2025
|Крупные вузы
|КФУ
|+398.02%
|+228.6%
|КНИТУ
|+363.38%
|+220.0%
|КГЭУ
|+302.38%
|+187.3%
|КНИТУ-КАИ
|+339.52%
|+204.6%
|КГМУ
|+315.63%
|+194.2%
|КГАСУ
|+272.58%
|+164.8%
|ТИСБИ
|+196.48%
|+114.7%
|Малые вузы
|ККИ РУК
|+175.76%
|+100.0%
|КЮИ МВД
|+147.22%
|+84.2%
|АГНИ
|+203.48%
|+116.7%
|ИМЭФ
|+146.43%
|+83.3%
|НИСПТР
|+134.48%
|+76.9%
|КИУ
|+154.55%
|+88.5%
Эта таблица демонстрирует, что интерес к вузам не только растет, но и ускоряется по мере приближения к июню. У крупных вузов этот рост более выражен, особенно между апрелем и июнем, когда количество запросов увеличивается в 3—4 раза. Малые вузы также показывают значительный рост, однако их показатели прироста в апреле — июне менее драматичны, чем у крупных, что, возможно, связано с меньшим маркетинговым охватом или более нишевой аудиторией, которая принимает решения раньше.
Рассматривая общие объемы поисковых запросов за весь активный период приемной кампании (апрель — июнь) в сравнении с прошлым годом, можно увидеть общую динамику рынка.
|Категория университетов
|Апрель-июнь 2024 (объем запросов)
|Апрель-июнь 2025 (объем запросов)
|Изменение (%)
|Крупные вузы
|167 380
|298 310
|+78.2%
|Малые вузы
|14 500
|19 300
|+33.1%
Данные показывают, что крупные вузы продемонстрировали внушительный прирост поисковых запросов на 78,2% за квартал начала приемной кампании по сравнению с прошлым годом. Это говорит о значительном увеличении их общей привлекательности и, возможно, об успешных стратегиях привлечения внимания. Малые вузы также показали положительную динамику с ростом на 33,1%, что, хотя и меньше, чем у крупных, все же является значительным показателем растущей актуальности этих учреждений.
Стабильный рост на протяжении всего квартала начала приемной кампании для обеих категорий свидетельствует о том, что цифровой ландшафт высшего образования становится все более динамичным и конкурентным.
Уроки приемной кампании
Поисковая активность абитуриентов Татарстана в 2024—2025 годах наглядно демонстрирует динамичный характер онлайн-взаимодействия с вузами. Неоспоримым лидером по объему интереса является Казанский федеральный университет, но общая тенденция к значительному всплеску поисковой активности в июне распространяется на все учебные заведения. Как крупные, так и малые вузы продемонстрировали положительную динамику роста интереса в 2025 году по сравнению с 2024 годом, что свидетельствует об общем увеличении внимания к высшему образованию в регионе.
Ключевым периодом для всех учебных заведений без исключения является июнь, когда начинается активная фаза приемной кампании. Именно в этот месяц наблюдается повсеместный и значительный всплеск поисковой активности, что подтверждает статус июня как кульминационной точки в процессе выбора вуза абитуриентами.
Исследование также выявило устойчивую положительную динамику роста интереса к высшему образованию в Татарстане в целом. Как крупные, так и малые вузы зафиксировали увеличение поисковых запросов в 2025 году по сравнению с предыдущим 2024 годом. Это свидетельствует об общем возрастании внимания к возможностям получения высшего образования в республике.
Анализ глубины поисковых запросов указывает на эволюцию поведения абитуриентов. По мере приближения к приемной кампании интерес переходит от общих запросов к более специфическим, таким как «приемная комиссия», «проходной балл» и «специальности». Этот переход отражает процесс углубленного изучения и окончательного принятия решений потенциальными студентами.
Таким образом, цифровой след абитуриентов предоставляет ценные данные, которые не только подтверждают доминирование крупных игроков и сезонность интереса, но и указывают на общую динамику развития рынка высшего образования, где онлайн-присутствие и доступность информации играют все более определяющую роль.
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