Вузы Татарстана вошли в топ-5 самых востребованных у абитуриентов из регионов

Более 1,3 млн абитуриентов подали заявки на обучение

Фото: Динар Фатыхов

В России завершился прием заявлений на бюджетные места в вузы. По данным заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, три из пяти самых популярных специальностей среди абитуриентов — инженерные.

Он заявил: «Президент Владимир Путин говорил, что к 2030 году в России необходимо подготовить не менее 2 млн специалистов в этой сфере — именно им в будущем предстоит обеспечить технологическое лидерство России».

С 20 июня, когда стартовала приемная кампания, более 1,3 млн абитуриентов подали заявки на обучение. Большинство из них воспользовались сервисом «Поступление в вуз онлайн», который позволяет подавать документы и отслеживать их статус. 67% абитуриентов выбрали региональные вузы, что говорит о растущей мобильности студентов.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Министр образования Валерий Фальков подчеркнул важность суперсервиса. Абитуриенты из регионов выбирают не только домашние вузы и вузы Москвы и Санкт-Петербурга, но и вузы Татарстана, Свердловской и Новосибирской областей.



Интерес к педагогическим специальностям также растет. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в этом году подано рекордное количество заявлений на педагогические направления — 514 193. Конкурс в педагогические вузы увеличился до 16 человек на место по сравнению с 10 в прошлом году.

Лидерами по числу заявлений стали Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Московский педагогический государственный университет и Новосибирский государственный педагогический университет.

Напомним, что мошенники начали подделывать сайты известных университетов России, чтобы выманивать деньги у абитуриентов.



Анастасия Фартыгина