Казань примет первый чемпионат «Абилимпикс» для участников СВО
Соревнование ориентировано на обучение новым профессиям
В Казани состоится первый чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс», ориентированный на участников СВО. Соревнования пройдут по 15 компетенциям. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.
Так, участники будут соревноваться по следующим направлениям:
- веб-разработка;
- оператор БПЛА;
- фотография;
- резьба по дереву;
- исполнительское мастерство — вокал;
- поварское дело;
- промышленная робототехника;
- слесарное дело;
- столярное дело;
- токарные работы на станках ЧПУ;
- массажист;
- ремонт и обслуживание автомобилей;
- сборка и разборка электронного оборудования;
- сварочные технологии;
- электромонтаж.
По словам Фазлеевой, самыми популярными направлениями стали «оператор БПЛА» (52 участника), «сварочные технологии» (32 участника) и «ремонт и обслуживание автомобилей» (29 участников).
Примут участие в соревнованиях 259 ветеранов из 81 региона России, большинство из них — жители Татарстана (26 человек). Свердловская область и Удмуртия представят по 10 человек, а Красноярский и Краснодарский края — по 8.
Татарстанцы будут участвовать в 12 компетенциях из 15.
Чемпионат «Абилимпикс» пройдет в Казани на базе вертолетного завода 25—29 июля. Впервые за годы проведения соревнований он ориентирован на участников СВО.
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