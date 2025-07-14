Казань примет первый чемпионат «Абилимпикс» для участников СВО

Соревнование ориентировано на обучение новым профессиям

Фото: Артем Дергунов

В Казани состоится первый чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс», ориентированный на участников СВО. Соревнования пройдут по 15 компетенциям. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Так, участники будут соревноваться по следующим направлениям:

веб-разработка;

оператор БПЛА;

фотография;

резьба по дереву;

исполнительское мастерство — вокал;

поварское дело;

промышленная робототехника;

слесарное дело;

столярное дело;

токарные работы на станках ЧПУ;

массажист;

ремонт и обслуживание автомобилей;

сборка и разборка электронного оборудования;

сварочные технологии;

электромонтаж.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам Фазлеевой, самыми популярными направлениями стали «оператор БПЛА» (52 участника), «сварочные технологии» (32 участника) и «ремонт и обслуживание автомобилей» (29 участников).

Примут участие в соревнованиях 259 ветеранов из 81 региона России, большинство из них — жители Татарстана (26 человек). Свердловская область и Удмуртия представят по 10 человек, а Красноярский и Краснодарский края — по 8.

Татарстанцы будут участвовать в 12 компетенциях из 15.

Чемпионат «Абилимпикс» пройдет в Казани на базе вертолетного завода 25—29 июля. Впервые за годы проведения соревнований он ориентирован на участников СВО.

Елизавета Пуншева