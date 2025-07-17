«Рубин» встретился с фанатами: «Для нас нет непобедимых соперников»

Руслан Безруков (слева) и Рашид Рахимов. Фото: Динар Фатыхов

ФК «Рубин» в один день провел встречу с раисом республики, экскурсию по цехам «Казаньоргсинтеза», презентацию игровой формы и встречу с болельщиками клуба на предприятии. При этом казанские футболисты раздавали подарки, но воздерживались от раздачи громких заявлений. Подробности — в репортаже «Реального времени».



«Мы сможем достичь высоких результатов»

Такого насыщенного дня, как прошедшая среда, для представителей «Рубина» сложно было представить. С раннего утра встреча на базе с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, в послеобеденное время экскурсия по цехам «Казаньоргсинтеза», где списочный состав команды мог потерять сразу несколько футболистов (подробности в ближайшей статье), наконец, встреча с верными болельщиками в заводоуправлении и презентация новых видов формы. Но обо всем по порядку.

На правах хозяина гостей и партнеров встретил генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Айрат Сафин, поблагодарив рубиновых за то, что каждый год посещают завод для презентации формы игроков. «Наше предприятие является надежным партнером команды, оказывая поддержку, в том числе на трибунах, когда после трудового дня мы приходим на матчи команды. Причем мы поддерживаем ее даже в трудные минуты, сами можете убедиться, что наши болельщики не уходят с трибун, потому что они наслаждаются игрой».

Его подчиненные, среди которых были и те, кого можно смело называть коллегами рубиновых, — футболисты местной мини-футбольной команды — громко зааплодировали. Среди болельщиков, кстати, было по одному человеку, одетому в рубиновую и зеленую командную форму — мужчина и девушка соответственно, но не было в бежевой, о которой пойдет речь далее, применительно к новичку из Гондураса Денилу Мальдонадо.



Марат Сафиуллин (слева) и Айрат Сафин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ответ на приветственное слово хозяев президент «Рубина» Марат Сафиуллин заявил: «Мы горды в очередной раз быть в стенах предприятия, одного из главных спонсоров клуба. Предприятие «Казаньоргсинтез» входило в число флагманов нефтехимической промышленности еще со времен СССР. В числе их работников мы видим наиболее преданных болельщиков. Если говорить о планах на сезон, неверно будет делать громкие заявления, но мы будем бороться за самые высокие места в таблице, за победу в каждом матче. Для нас нет непобедимых соперников, уже в прошлом сезоне мы играли на равных со всеми, включая представителей призовой тройки. Надеюсь, что, располагая сильным тренерским штабом, а Рашида Маматкуловича я считаю одним из наиболее сильных представителей российского тренерского цеха, мы сможем достичь высоких результатов». После этого выступавшие обнялись.

Игор Вуячич: «А я по-русски вам скажу...» Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Остаются три-четыре позиции, которые необходимо усилить»

Презентация трех видов рубиновой формы включала в себя краткое пояснение. Привычная форма, в которой вышел черногорец Игор Вуячич, — это комплект на домашние игры, включающий в себя традиционный татарский орнамент. Гостевую форму зеленого цвета представлял Руслан Безруков, сделавший это максимально в традициях демонстраторов одежды, с поворотами, чтобы собравшиеся могли оценить футболку во всех ракурсах. Она отсылает к истории строительства в Казани метрополитена.

В этом отношении не зря Безруков совершал поворот на 360 градусов: на спине формы можно было обнаружить четыре тонкие полосы — столько станций откроют в столице РТ в будущем. Помимо того, на ней 11 вертикальных полос, повторяющих геометрию оформления станции метро «Авиастроительная», которая на весь сезон 2025—2026 годов будет называться «Рубин-Авиастроительная». Наконец, альтернативная бежевая форма, в которой к болельщикам вышел Дениль Мальдонадо, возвращает нас к советской истории клуба, она украшена подписью легендарного тренера 1960—70-х годов Николая Сентябрева.

Главный тренер казанцев Рашид Рахимов сыпал шутками, чего и следует ожидать от человека, который родился в городе, который одновременно обозначает и день недели. Душанбе — понедельник — день тяжелый, который легче всего пережить с юмором.

«Вы спрашиваете — сколько позиций нам необходимо усилить? Одиннадцать». Болельщики смехом встретили эти слова тренера, а Рашид Маматкулович продолжил уже серьезно.

Денил Мальдонадо. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Поймите, процесс обновления постоянный. Вы же помните, как мы начинали, Казани было тяжело, что команда играет в Первой лиге. Нам нужно сделать следующие шаги, мы их делаем, понимая, что они требуют более качественного усиления. В том числе для того, чтобы собравшиеся в команде выжимали из себя еще большее. На сегодняшнее время остаются три-четыре позиции, которые необходимо усилить».

Черногорец Вуячич шпарил на русском

Что касается атмосферы, то она в «Рубине» близка к идеальной. Создает ее тренер, поддерживает Безруков, легионеры близки к пониманию русского языка, Вуячич вообще не прибегал к помощи переводчика при ответах на вопросы. Мирлинд Даку тоже поначалу предпринял попытку блеснуть великим и могучим, который он уже хорошо понимает.

Мирлинд Даку и его красноречивые пальцы . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но для того, чтобы преобразовать мысли в слова, ему понадобились некие жесты, которые в нашем народе, независимо от национальности, принято относить к денежным, с потиранием пальца о палец, как будто считаешь купюры. На это обратил внимание и Рашид Рахимов. После чего Даку, лишившийся помощи мелкой моторики, перешел в своих ответах на английский. В переводе Артура Заставниченко он посвятил свою речь восхищению Казани, казанцами, традициями города, в котором сочетаются православная церковь с мусульманской мечетью. Ну как можно променять такое великолепие на нечто иное?

А, если еще добавить, что в предыдущие выходные рубиновые сходили на командную рыбалку, то становится понятно, что в чемпионате они рассчитывают на более весомый улов, чем нынешнее место в золотой середине.

