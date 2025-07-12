Театр кукол «Экият» представил «Белоснежку и семь гномов»

Ильгиз Зайниев заготовил к новому сезону премьеру

Белоснежка в доме гномов. Фото: предоставлено пресс-службой театра «Экият»

Все лето в казанском театре кукол «Экият» будут идти экскурсии-прогулки, а спектакли вновь начнут показывать 22 августа. Сезон здесь, как и в некоторых других театрах, закрывали премьерой. В кукольном — это спектакль «Белоснежка и семь гномов» (5+), поставленный художественным руководителем театра Ильгизом Зайниевым. Это его вторая постановка с того момента, как он стал работать в Камаловском театре — сначала как директор, а потом как худрук.

После Каюма Насыри — братья Гримм

Перед Новым годом Ильгиза Зайниева внезапно назначили директором театра Камала, который постепенно переезжал в новое здание на улице Хади Такташа. После этого в театре кукол вышел его спектакль «Әбүгалисина»/«Абугалисина» (6+) по сказке Каюма Насыри. На данный момент — это единственная новая постановка к 200-летнему юбилею Каюма Насыри в этом году.

Вероятно, внимание к постановке, ввиду возникших обстоятельств, было более высоким, чем обычно. Но историю о двух братьях, которые овладели множеством тайн в пещере, а потом каждый выбрал свой путь их применения не выглядела чем-то прорывным. Это достаточно крепкая постановка с огромной фигурой самого Насыри.

Ильгиз Зайниев после премьеры. предоставлено пресс-службой театра «Экият»

После этого Зайниев дал интервью «Реальному времени», где сообщил, в частности, что скоро начнутся репетиции «Незнайки». Ну а в начале июля в «Экият» вышла сказка «Белоснежка и семь гномов».

Сказка братьев Гримм, впервые опубликованная в 1812 году, переводилась на русский язык около 20 раз. По ней поставлено несколько балетов. В кино «Белоснежку» впервые сняли в 1902 году, еще в немом формате.

В этом году вышли две кинокартины: фильм ужасов «Смерть Белоснежки» и мюзикл «Белоснежка» Марка Уэбба, который взял за основу классический мультфильм 1937 года студии «Дисней». Театр «Экият» уже работал со схожим материалом в последние годы. В 2019 году Зайниев ставил здесь «Сны Диснея», выводя на сцену и самого мультипликатора.

Королева и зеркало. предоставлено пресс-службой театра «Экият»

Немного Пушкина

Сюжет сказки братьев Гримм в «Экият» скорее берет начало именно из мультфильма: жила-была принцесса, чей отец-король, овдовев, решил жениться вновь. Волшебное зеркало говорит новой Королеве, что она прекрасна, спору нет, но Белоснежка всех милее. Таким образом Зайниев как инсценировщик проводит здесь параллели со «Сказкой о мертвой царевне и о семи богатырях» Александра Пушкина со схожим сюжетом.

Далее Белоснежка знакомится с Юношей. То есть никакого принца, который влюбился в девушку, а уж тем более охотника, который должен был спровадить красавицу в лес и убить, здесь нет. Действие становится компактней, все это выполняет Юноша, который с родителями прибыл в королевство по разрешению Королевы, а после вынужден эмигрировать от греха подальше.

В лесу Белоснежка находит дом семи гномов, которые в это время вкалывают на благо Королевы и еще позволяют себе вероломные речи: мол, а что будет, если Королева умрет? Придет кто-то другой и будет еще хуже!

Гномы играют рок. предоставлено пресс-службой театра «Экият»

Великолепная семерка, во главе которой в разных составах — лауреат «Золотой маски» Дилюс Хузяхметов и заслуженный артист РТ Сергей Кузнецов, — главное оружие спектакля. Благодаря их динамичным диалогам и гэгам действие не провисает, а ведь спектакль идет 75 минут с антрактом.

Белоснежка в доме, опять же по мультфильму, убирается и готовит ужин. Так что гномы, посовещавшись, оставляют ее у себя. Так же как в легендарной анимационной ленте, из шнурка от платья для удушения, ядовитого гребня и отравленного яблока выбирают последнее, которое преподносит перевоплотившаяся в бабушку Королева.

Хрустальный гроб на цепях находит все тот же Юноша — эта сцена длится буквально пару минут. Ну а Королева не выдерживает нового ответа зеркала.

Первый состав. предоставлено пресс-службой театра «Экият»

Главное — динамика

Художник-постановщик Никита Протасов выстраивает на сцене многомерное пространство, которое в считанные секунды трансформируется. Внизу обыкновенно Королева беседует с зеркалом — его колышущееся отражение также отыгрывают актеры. Наверху происходят встречи в районе королевских владений. Но проходит немного времени — и здесь уже шахты с драгоценностями, а потом и сам дом гномов. Свет от Ильназа Закиева и Светланы Гибадуллиной создает необходимые акценты.

Музыку написал Юрий Чаплин, а тексты песен — Алена Каримова. Кстати, в прошлом году она победила в Национальной премии в области детской и подростковой литературы в номинации «Лучшее прозаическое произведение для детей» с книгой «Возвращение Пеликена».

Особенно запоминается в песенной части момент, когда гномы решают исполнить Белоснежке песню и превращаются в рок-группу с гитарами, барабанами, синтезатором, двумя вокалистами и диско-шаром. Словом, очевидно, что сверхзанятой Ильгиз Зайниев находит время для любимого театра кукол и готовит спектакли не только «датские», но и кассовые.