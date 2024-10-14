Футбольный клуб «Сокол» занялся поиском таролога для подготовки к финалу сезона
Футбольный клуб «Сокол» объявил набор на позицию таролога с зарплатой от 300 тыс. рублей на руки через hh.ru. Специалист будет помогать команде настроиться на важный матч против «Пари НН», который состоится 18 октября в Нижнем Новгороде.
К требованиям относятся:
- опыт работы с картами Таро;
- знать основы астрологии и нумерологии;
- уметь анализировать информацию и делать прогнозы;
- стрессоустойчивость и умение работать в команде.
Обязанности таролога включают проведение консультаций с игроками и тренерами, составление индивидуальных прогнозов и участие в подготовке к матчам.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.