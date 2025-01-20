ФК «Сокол» ищет нового владельца из-за прекращения финансирования

Объявление о продаже вновь появилось на сайте «Авито»

Фото: Динар Фатыхов

Футбольный клуб «Сокол» ищет нового владельца в связи с прекращением финансирования со стороны компании Urban University. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Руководство Urban University приняло решение о продаже клуба из-за финансовых трудностей, которые ставят под угрозу основную деятельность компании. Сотрудники и игроки ФК «Сокол» выразили благодарность президенту и владельцу клуба Тимуру Калимуллину за поддержку в сложные времена.

Объявление о продаже ФК «Сокол» вновь появилось на сайте «Авито», названа цена — 5,6 млн рублей.

В июле спортивный директор клуба «Сокол» Ильяс Минневалиев сообщил, что у футбольного коллектива появился новый владелец. Urban University стала одним из двух покупателей, заинтересовавшихся клубом после размещения объявления на «Авито».

Клуб продолжает подготовку к сезону во Второй лиге Б, футболисты тренируются в Казани под руководством главного тренера Евгения Варламова. Параллельно клуб проходит процедуру аттестации в ФНЛ.

Рената Валеева