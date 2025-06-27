Зал заполонили дети до 10 лет: в Казани представили премьеру фильма «Не одна дома 2»

Юные зрители смогли встретиться со своим кумиром и исполнительницей главной роли Миланой Хаметовой

Фото: Динар Фатыхов

С криками «Я люблю тебя!» в зале казанского кинотеатра юные зрители встречали 15-летнюю блогершу и актрису Милану Хаметову, которая приехала в столицу Татарстана с премьерой фильма «Не одна дома 2». В картине она исполнила главную роль девочки Маши. Сам фильм, по сути, является российским ремейком «Ловушки для родителей» или «Двое: я и моя тень» — Маша также меняется местами со своим «двойником» и едет в детский лагерь вместо нее. На премьере Хаметова поделилась впечатлениями об опыте работы в кино и провела автограф-сессию для своих юных фанатов. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

«Было сложно отыграть некоторые эмоции»

Сегодня в зале «Киномакса» в Казани состоялся премьерный показ фильма режиссера Митрия Семенова-Алейникова «Не одна дома 2». На его презентацию приехала и 15-летняя исполнительница главной роли, блогер Милана Хаметова.

— В этом фильме я играла практически саму себя! Мы с Машей очень похожи. Она такая же задорная, смешная, дружелюбная, — поделилась впечатлениями она.

Посмотреть семейную комедию, как ни удивительно, пришли дети и их родители — и реакция первых оказалась более чем бурная. С криками: «Я люблю тебя!», — ребята подхватывали каждое слово Миланы.

— Иногда было тяжело отыграть определенные эмоции. В целом атмосфера на площадке была очень приятной. Актеры, которые со мной играли, много мне помогали, подсказывали, как лучше сыграть, сделать и так далее. В принципе, особо сложных моментов не было, — рассказала блогер журналистам.

На его презентацию приехала и 15-летняя исполнительница главной роли, блогер Милана Хаметова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Милана призналась: тяжелее всего во второй части фильма ей было отыграть чувство страха, когда героиня встретилась с главными антагонистами. Ей даже пришлось переснимать дубли несколько раз.

— Пока я оцениваю свою работу не на максимальный уровень, потому что у меня всего было две работы в кино. Я еще не профессионал все же. Но я стремлюсь быть выше и лучше отыграть. Очень хочу продолжить развитие в этой сфере, — поделилась она.

Давид Манукян, Алексей Маклаков и Александр Головин

Фильм «Не одна дома 2» выйдет на большие экраны 3 июля 2025 года. Во второй части картины, помимо Хаметовой, сыграли Давид Манукян, Алексей Маклаков, Александр Головин, Юлианна Михневич и другие.

По сюжету Маша Хаметова отправляется со своими родителями в летнее путешествие в автодоме. Но Маша выросла и ей стало скучно проводить столько времени с родителями. Одной из остановок на пути семьи становится кемпинг. Там же останавливается автобус, который везет подростков в летний лагерь. Маша знакомится с одной из девочек. По счастливой случайности ее тоже зовут Маша, и она совсем не хочет ехать в лагерь. Недолго думая, девочки меняются местами: Маша Хаметова отправляется в лагерь, а «другая Маша» спокойно возвращается домой.

Фильм «Не одна дома 2» выйдет на большие экраны 3 июля 2025 года. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В лагере Маша встречает своих «старых знакомых» — жуликов Хахаля и Няню, которые снова замышляют что-то нехорошее. Маша со своей новой подружкой Викой решают дать им отпор и разрабатывают план с ловушками, чтобы помешать злодеям осуществить задуманное.

— Проблема недопонимания с родителями всегда актуальна, именно поэтому мы затрагиваем эту острую социальную тему отцов и детей. Не зря Тургенев в своем романе «Отцы и дети» поднимал ее еще в 1860 году, а мы продолжаем напоминать общественности о важности этой проблемы по сей день. Психологические трудности, неуверенность в себе и многое другое зачастую идут из детства, — комментировал Манукян.

«Взрослые хотят для детей только лучшего»

Первая часть фильма «Не одна дома» собрала в прокате 218 млн рублей. Если вторая часть фильма является неким ремейком на картины «Ловушка для родителей» и «Двое: я и моя тень», то первая отсылает к «Одному дому» (что видно и по названию).

В первом фильме главная героиня Маша осталась дома одна, поскольку ее родители отправились в срочную командировку. Для дочери они на несколько дней наняли через интернет-сервис няню.

Первая часть фильма «Не одна дома» собрала в прокате 218 млн рублей. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако няня оказывается мошенницей — она вместе с ухажером-подельником придумала план по ограблению дома в отсутствие взрослых. Маша решает в одиночку разоблачить преступницу и готовит для нее ловушки.

— В нашем фильме каждый найдет что-то для себя: ребенок будет смеяться над невероятной борьбой Маши и ее друзей, умиляться первой влюбленности, а взрослые будут находить себя в отце Маши и задумываться о том, достаточно ли времени они уделяют своим детям. А дети, надеюсь, поймут переживания родителей и вспомнят, что взрослые хотят только лучшего для своего сына или дочери, — сказала продюсер Анна Ясюкевич-Маковская.