Татарстан завоевал три бронзы на домашнем Кубке России по плаванию

Столько же медалей у воспитанницы татарстанского плавания Ренаты Гайнуллиной

В Казани завершился Кубок России по плаванию . Фото: Артем Дергунов

Три медали завоевали казанские спортсмены по итогам домашнего Кубка России по плаванию. Две награды у Анастасии Чернышовой: бронза на 1 500 метров вольным стилем и 400 метров комплексным плаванием. Плюс бронза Ярослава Соколовского, также на дистанции 400 метров комплексом. «Реальное время» подводит окончательные итоги прошедших стартов.

Три медали «Акватики»,«Дельты» и «Юбилейного»

О 15-летней героине Кубка страны Анастасии Чернышовой еще зимой рассказывал тренер спортивной школы «Акватика» Альберт Рахимов: «Первый наш набор представлял собой некую солянку из всех желающих заниматься плаванием от 7 до 14 лет, преимущественно из Авиастроительного района Казани, формируя из них тренировочные группы. Сейчас у нас есть кем гордиться. Анастасия Колпакова (тренер Гульсия Зарипова) стала чемпионкой России в эстафетном плавании. У Ольги Поповой появилась звездочка Анастасия Чернышева, которая становилась призером первенств страны».

Касаемо Ярослава Соколовского, большой вклад в рост этого спортсмена внесли родная школа плавания «Юбилейный» в Мензелинске и первый тренер Наиль Фархадович Каюмов, а также школа «Дельта», которую сейчас представляет Соколовский. Медаль Соколовского очень важна еще и в том плане, что он стал третьим после двух бородатых фаворитов российского плавания Ильи Бородина и Максима Ступина.

Как футболисты и хоккеисты по окончании своих матчей зачастую считают попадания в штанги как потенциальные незабитые голы, так и в данных итогах хочется отметить, что три медали в Казани завоевала воспитанница казанской школы плавания Рената Гайнуллина. Два серебра на 100 и 200 метров на спине, причем на сотне она финишировала, уступив касание размером в длину ногтей Милане Степановой. Любопытно, что отставание Ренаты от победительницы на дистанции 50 метров Алины Гайфутдиновой оказалось больше, чем на стометровке, где она опять же уступила Милане Степановой.



Главная звезда казанских стартов — Евгения Чикунова. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Спортсменка ДНР стартовала в финальном заплыве

На дистанции 200 метров на спине в финале выступала представительница Донецкой Народной Республики Алина Артамонова. Небольшой команде ДНР помогают большой частью плавательного мира страны: и Волгоград, и Екатеринбург, и Пенза. В итоге Артамонова финишировала первой в Южно-Сахалинске на одном из этапов отбора на финал Кубка России, а в Казани вошла в восьмерку сильнейших.

Помимо того, спинист Николай Зуев, который до последнего времени представлял на всероссийской арене Татарстан и спортклуб «Синтез», стал вторым на 200 и третьим на 100 метров. Кстати, возвращение Зуева в состав команды Республики Коми ослабило эстафетные команды Татарстана, как комбинированную, так и смешанную, при том что в родном регионе Зуева нет сильных эстафетных команд.



В дни проведения в Казани Кубка России в Риме стартовал традиционный уже 61-й международный турнир по плаванию «Семь холмов», когда-то бывший четвертым этапом легендарной серии Mare Nostrum.

Персональные болельщики Евгении Чикуновой. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Лидеры сборной России выбрали старты в Италии

Иван Кожакин, Климент Колесников, Егор Корнев, Мирон Лифинцев, Павел Самусенко и татарстанец Андрей Минаков предпочли проверить других, посмотреть и себя показать в столице Италии. Зачастую это было похоже на матчевую встречу сборных Италии и России при конкуренции части спортсменов из Греции, Сербии, Швейцарии. Возникла мысль, что за прошедшие три года, с 2022-го по нынешний, успели пройти олимпийские старты в Париже и три чемпионата мира, после которых существенно поменялся плавательный Олимп.

Во-первых, стоит обратить внимание на азиатских пловцов, поскольку чемпионат мира пройдет у них на родине. Хотя российские пловцы в целом привычны к тому, что стартуют и днем по европейскому времени, поскольку это время отборочных стартов, тем не менее последние крупные старты (Олимпиада в Токио, ЧМ в Кванджу, Фукуоке и Дохе) демонстрируют, что домашние стены и часовой пояс могут выступать в качестве козырей азиатов. Помимо других плюсов.

Например, китаец Цинь Хайян завоевал все золото в брассе на чемпионате мира в Фукуоке (50, 100, 200 метров), но потом и ЧМ в Дохе, и Париж завершил без личных наград. Но ему в Париже приходилось сдавать огромное количество проб в день на допинг-контроле, что сказалось на психологическом, да и на физическом состоянии.

Болельщики в казанском бассейне выглядели по-разному. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Когда есть одна Макинтош и три мировых рекорда

Примечательно, что противостояние в бассейне зафиксировано только между представителями сильного пола, хотя и в женском плавании Австралия с Китаем входят в число фаворитов, жестко конкурируя. Но там даже Е Шивень, показавшая умопомрачительные секунды на Олимпиаде в Лондоне 2012 года, не вызывала такого недовольства австралийцев, как ее соотечественники. Скорее всего, сейчас каждый гребок Пань Чжаньлэ, который в бассейне Парижа показал космический результат на 100 метров вольным стилем, оторвавшись от второго призера более чем на секунду, специалисты будут изучать под микроскопом.

Для англосаксов китайцы представляют страну, которой они изначально не доверяют. Вот Саммер Макинтош они доверяют, поскольку та из Канады. Еще одна девушка, с которой нашим пловчихам только предстоит познакомиться в очном противостоянии. Хотя она и выступала в неполные 15 лет на Олимпиаде в Токио, последнем крупном международном старте для россиян. Макинтош, ставшая самой молодой в составе всей олимпийской делегации Канады, и тогда дважды финишировала на четвертых местах, но в последующие 4 года сделала огромный шаг, чтобы войти в число величайших пловчих за всю историю.

На дорожке — спинисты. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В июне 2025 года на национальном отборе к чемпионату мира она установила новые мировые рекорды в трех дисциплинах. Последним, кому до Макинтош удавалось побить три мировых рекорда в рамках одного соревнования, был Майкл Фелпс на Олимпийских играх 2008 года. Еще один пловец, чьи рекорды не подвергаются никаким сомнениям, поскольку он представлял США. Касаемо Макинтош, она обновила мировые рекорды на 400 метров вольным стилем, 200 и 400 метров комплексным плаванием. Причем, стартуй она на Кубке России в Казани на 300 метров комплексом, утерла бы нос нашему Ярославу Соколовскому, а Дмитрию Баландину привезла больше корпуса. Никаких сомнений, что канадка опережает членов сборной Татарстана за счет собственного мастерства и силы воли.

Первая звезда в плавании из страны, омываемой Атлантическим океаном, португалец Диого Рибейру, дважды чемпион мира в баттерфляе, спинист Роман Митюков из Швейцарии, призер Олимпиады и чемпионата мира, англичанин Дэниэл Уиффрен, плавающий длинные дистанции вольным стилем под флагом Ирландии, наконец, суперзвезда вольного стиля Давид Попович из Румынии, с которым казанские любители плавания успели познакомиться на юниорском чемпионате Европы 2021 года на короткой воде. Вот новые звезды, поднявшиеся в Пантеон мирового плавания, пока в нем отсутствовали россияне.

Оказывается, брассисты могут совмещать

Можно ожидать возвращения в соревновательный процесс тунисца Ахмеда Хафнауи, олимпийского чемпиона Токио-2020 на 400 метров вольным стилем, пропустившего олимпийский Париж из-за трений с Федерацией плавания Туниса.

Два любопытных феномена — Леон Маршан из Франции и Шивон Хоги из Гонконга. Первый потряс плавательный мир тем, что выиграл в один день золотые олимпийские медали в баттерфляе и брассе. Что касается Хоги, то в ее активе есть мировая бронза в брассе и серебро в вольном стиле, плюс спортсменка из Гонконга будет выступать в привычном для нее часовом поясе.



Пловчиха в состоянии полета над водой. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

У американок следует обратить внимание на Гретчен Уолш, младшую сестру Александры Уолш, ставшую рекордсменкой мира на 100 метров баттерфляем. Если продолжать тему спортивных династий, можно отметить Кэтрин Беркофф, медалистку Олимпиады и чемпионата мира, дочь четырехкратного олимпийского призера Дэвида Беркоффа, который своим стилем прохождения начала дистанции на спине менял правила в этой плавательной дисциплине.

Плюс Лана Пудар из Боснии и Герцеговины, которая специализируется в баттерфляе. Она также стартовала на казанском чемпионате Европы среди юниоров, успев зарекомендовать себя. А любители спорта могут знать ее отца — футбольного вратаря Велибора Пудара. Он, кстати, был партнером по команде нашего Алексея Прудникова, олимпийского чемпиона Сеула 1988 года, хотя, скорее, конкурентом, поскольку оба были вратарями.

