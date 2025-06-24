Мнения разделились: в Госдуме предложили высылать не посещающих школу несовершеннолетних мигрантов
Около половины из них не обучается
В Госдуме предложили высылать семьи мигрантов, чьи дети не ходят в школу. По статистике МВД, в России проживает более 638 тыс. иностранных детей, 50% из них не обучаются. И мнения экспертов «Реального времени» по данному поводу разделились: с одной стороны, такое количество детей необходимо ассимилировать, что поможет российской экономике, с другой — обучение дает большую нагрузку на социальный блок. Подробнее о преимуществах и недостатках инициативы — в материале «Реального времени».
Половина детей-мигрантов не обучается в школах
Замруководителя фракции «Новые люди», депутат Госдумы Сардана Авксентьева предложила главе МВД России Владимиру Колокольцеву высылать несовершеннолетних мигрантов с их родителями, если они не ходят в школу без уважительных причин.
Она отметила, что в России отмечается устойчивая тенденция к увеличению числа иностранных граждан, прибывающих на территорию страны вместе с семьями. По данным МВД, сейчас в России проживает более 638 тыс. несовершеннолетних мигрантов.
— Особую обеспокоенность вызывает ситуация, при которой количество не посещающих школу детей мигрантов достигает 50%. В частности, в Москве насчитывается более 80 тыс. детей мигрантов, при этом только 25 тыс. из них обучаются в школах, что подтверждает наличие системной проблемы, — озвучила она.
Такая статистика не только препятствует интеграции детей в общество, но и создает дополнительные риски для социальной стабильности и безопасности. Массовое непосещение школ детьми мигрантов приводит к формированию этнических анклавов и росту числа правонарушений среди несовершеннолетних.
— Установление обязательного требования к посещению российской школы всеми несовершеннолетними мигрантами, находящимися на территории России; введение нормы о выдворении семьи мигранта в случае систематического неисполнения данной обязанности, то есть если ребенок не посещает образовательное учреждение без уважительных причин, — рассказала она о необходимых мерах.
Напомним, что лишь 498 детей мигрантов (17% от общего числа заявившихся — 2 868) прошли отборочный экзамен по русскому языку, необходимый для поступления в российские школы.
«А если родители официально работают?»
Негативно отнесся к идее главный редактор газеты «Трудовой мигрант» Закир Сариев. В разговоре с «Реальным временем» он отметил, что инициатива вызывает много вопросов:
— А если родители этого ребенка официально работают? Зачем нам тогда их высылать? Одного ребенка тоже не выслать. Тут непонятно.
В целом, Сариев раскритиковал инициативу лишь в части высылки мигрантов. А обязывать детей иностранцев ходить в школу — необходимая мера.
При этом такое большое количество детей мигрантов в стране, по мнению Сариева, играет в плюс российской экономике — они еще могут ассимилироваться:
— Старшее поколение уже не станет русскими, а вот их дети вполне могут стать практически коренными россиянами и называть нашу страну родиной. Но им надо в этом помочь — дать возможность учить русский язык, традиции. России это было бы выгодно. Тем более, учитывая демографический кризис, искусственный прирост нам не помешает.
Кроме того, эксперт «Реального времени» считает, что по факту детей мигрантов, не посещающих школы, меньше: «Почти все мои знакомые отправили своих детей в школы. Не думаю, что это верная статистика».
«Мигранты должны приезжать без семей»
Абсолютно противоположное мнение в разговоре с изданием выразил другой спикер — член Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев. Он же считает инициативу абсолютно правильной:
Более того, инициативы недостаточно, отметил Шарафиев. Необходимо вовсе сократить приток мигрантов с семьями, чтобы «не возникали проблемы с обучением их детей. Это большая нагрузка на социальный блок».
— Я неоднократно говорил, что политика в отношении мигрантов должна ужесточаться. Если речь идет о трудовых мигрантах, то они должны приезжать без семей, отработать контракт и уезжать. Мы не должны разрешать им привозить свои семьи. Работа трудовых мигрантов должна строиться по вахтовому методу, — сказал депутат.
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