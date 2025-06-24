Мнения разделились: в Госдуме предложили высылать не посещающих школу несовершеннолетних мигрантов

Около половины из них не обучается

Фото: Динар Фатыхов

В Госдуме предложили высылать семьи мигрантов, чьи дети не ходят в школу. По статистике МВД, в России проживает более 638 тыс. иностранных детей, 50% из них не обучаются. И мнения экспертов «Реального времени» по данному поводу разделились: с одной стороны, такое количество детей необходимо ассимилировать, что поможет российской экономике, с другой — обучение дает большую нагрузку на социальный блок. Подробнее о преимуществах и недостатках инициативы — в материале «Реального времени».

Половина детей-мигрантов не обучается в школах

Замруководителя фракции «Новые люди», депутат Госдумы Сардана Авксентьева предложила главе МВД России Владимиру Колокольцеву высылать несовершеннолетних мигрантов с их родителями, если они не ходят в школу без уважительных причин.

Она отметила, что в России отмечается устойчивая тенденция к увеличению числа иностранных граждан, прибывающих на территорию страны вместе с семьями. По данным МВД, сейчас в России проживает более 638 тыс. несовершеннолетних мигрантов.

— Особую обеспокоенность вызывает ситуация, при которой количество не посещающих школу детей мигрантов достигает 50%. В частности, в Москве насчитывается более 80 тыс. детей мигрантов, при этом только 25 тыс. из них обучаются в школах, что подтверждает наличие системной проблемы, — озвучила она.



Замруководителя фракции «Новые люди», депутат Госдумы Сардана Авксентьева предложила главе МВД России Владимиру Колокольцеву высылать несовершеннолетних мигрантов с их родителями, если они не ходят в школу без уважительных причин. Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Такая статистика не только препятствует интеграции детей в общество, но и создает дополнительные риски для социальной стабильности и безопасности. Массовое непосещение школ детьми мигрантов приводит к формированию этнических анклавов и росту числа правонарушений среди несовершеннолетних.

— Установление обязательного требования к посещению российской школы всеми несовершеннолетними мигрантами, находящимися на территории России; введение нормы о выдворении семьи мигранта в случае систематического неисполнения данной обязанности, то есть если ребенок не посещает образовательное учреждение без уважительных причин, — рассказала она о необходимых мерах.

Напомним, что лишь 498 детей мигрантов (17% от общего числа заявившихся — 2 868) прошли отборочный экзамен по русскому языку, необходимый для поступления в российские школы.

«А если родители официально работают?»

Негативно отнесся к идее главный редактор газеты «Трудовой мигрант» Закир Сариев. В разговоре с «Реальным временем» он отметил, что инициатива вызывает много вопросов:

— А если родители этого ребенка официально работают? Зачем нам тогда их высылать? Одного ребенка тоже не выслать. Тут непонятно.

В целом, Сариев раскритиковал инициативу лишь в части высылки мигрантов. А обязывать детей иностранцев ходить в школу — необходимая мера.



— Их, конечно, надо контролировать, чем они занимаются, получают ли образование. Это само собой. Зачем нам необразованные потребители? Это вредно и для самих мигрантов, и для россиян. Но нужно избрать другую меру пресечения, — уверен он.

При этом такое большое количество детей мигрантов в стране, по мнению Сариева, играет в плюс российской экономике — они еще могут ассимилироваться:

— Старшее поколение уже не станет русскими, а вот их дети вполне могут стать практически коренными россиянами и называть нашу страну родиной. Но им надо в этом помочь — дать возможность учить русский язык, традиции. России это было бы выгодно. Тем более, учитывая демографический кризис, искусственный прирост нам не помешает.

В целом, Сариев раскритиковал инициативу лишь в части высылки мигрантов. Реальное время / realnoevremya.ru

Кроме того, эксперт «Реального времени» считает, что по факту детей мигрантов, не посещающих школы, меньше: «Почти все мои знакомые отправили своих детей в школы. Не думаю, что это верная статистика».

«Мигранты должны приезжать без семей»

Абсолютно противоположное мнение в разговоре с изданием выразил другой спикер — член Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев. Он же считает инициативу абсолютно правильной:



— Когда дети мигрантов не ходят в школу, то такие дети по факту становятся беспризорными. Из этого вытекает детская преступность и прочее. Конечно, в этом случае следует семьи мигрантов депортировать, так как родители не выполняют своих обязанностей.

Более того, инициативы недостаточно, отметил Шарафиев. Необходимо вовсе сократить приток мигрантов с семьями, чтобы «не возникали проблемы с обучением их детей. Это большая нагрузка на социальный блок».

— Я неоднократно говорил, что политика в отношении мигрантов должна ужесточаться. Если речь идет о трудовых мигрантах, то они должны приезжать без семей, отработать контракт и уезжать. Мы не должны разрешать им привозить свои семьи. Работа трудовых мигрантов должна строиться по вахтовому методу, — сказал депутат.