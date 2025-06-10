В России насчитывается более 638 тыс. детей мигрантов, которые не учатся в школах

Фото: Динар Фатыхов

Замминистра внутренних дел Игорь Зубов сообщил, что в России насчитывается более 638 тыс. несовершеннолетних мигрантов и значительная часть из них не посещает учебные заведения, сообщает РИА «Новости».

По его словам, из 80 282 иностранных детей в Москве лишь 25 тыс. обучаются. Зубов подчеркнул, что «где-то половина точно» не учится по различным причинам.

Госдума принимает законопроект, который обяжет региональные и муниципальные органы управления образованием передавать информацию о детях мигрантов в МВД. В том числе персональные данные детей и родителей, результаты тестирования, а также информацию о зачислении и отчислении из образовательных учреждений.

Напомним, что лишь 498 детей мигрантов (17% от общего числа заявившихся — 2 868) прошли отборочный экзамен по русскому языку, необходимый для поступления в российские школы.



Анастасия Фартыгина