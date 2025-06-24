Депутат Госдумы предложила высылать не посещающих школу несовершеннолетних мигрантов

По данным МВД, в настоящее время в стране проживает более 638 тыс. детей иностранцев

Фото: Анастасия Фартыгина

Замруководителя фракции «Новые люди», депутат Госдумы Сардана Авксентьева предложила главе МВД России Владимиру Колокольцеву высылать несовершеннолетних мигрантов с их родителями, если они не ходят в школу без уважительных причин. Об этом пишет RT.

По данным МВД, сейчас в России проживает более 638 тыс. несовершеннолетних мигрантов. Из них около 50% не посещают школу. Авксентьева считает, что массовое непосещение школ детьми мигрантов приводит к формированию этнических анклавов и росту числа правонарушений среди несовершеннолетних.

Напомним, что лишь 498 детей мигрантов (17% от общего числа заявившихся — 2 868) прошли отборочный экзамен по русскому языку, необходимый для поступления в российские школы.

Дарья Пинегина