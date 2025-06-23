Гоночные «Жигули» с щедрым подарком, переделанный в фуд-трак автобус, полноценное жилье на колесах

Какие необычные и раритетные автомобили продают в Казани

Фото: Реальное время

На дорогах Казани можно встретить не только типовые кроссоверы, но и транспорт, который сам по себе как шоу. Вспоминается и «Сарматмобиль», и Lincoln Town Car, и глазастая Toyota Supra, о которых «Реальное время» писало зимой. О том, какие необычные и редкие автомобили выставили на продажу с начала лета, — в материале издания.

«Королева шестидесятых», купленная у строителя Нововоронежской АЭС

Одним из самых часто выставляемых автомобилей остается «Волга». Среди всех выделяется экземпляр 1966 года выпуска с пробегом в 100 тыс. км. Продавец в объявлении рассказал, что купил ГАЗ-21 у одного из руководителей стройки Нововоронежской атомной электростанции:

— «Королева шестидесятых» была в достойном и оригинальном состоянии. Реальный пробег был всего около 100 тысяч км. С ее рождения всего один владелец. Уже на следующий день мы с супругой общались с внуками покойного владельца, почетного строителя Воронежа, он был одним из руководителей стройки Нововоронежской атомной станции. В распоряжении дедушки всегда был служебный автомобиль, за счет чего 21-я использовалась только по выходным и сохранилась в прекрасном состоянии. Забирали мы «ласточку» в Курск на эвакуаторе. «Волга» была законсервирована дедушкой и простояла в недвижимом состоянии около 5 лет.

Реставрацию текущий хозяин начал летом 2015-го и закончил к осени 2020-го. Он отметил, что «восстановительные работы дались потом и кровью, но все-таки главное, какой получился результат». За него владелец просит 10 млн рублей.

Полностью отреставрированный советский кабриолет

Есть и более старые представители. Например, кабриолет «Москвич 400» 1950 года выпуска с пробегом в 72 тыс. км. Автомобиль полностью отреставрирован и находится в рабочем состоянии.

— Все детали соответствуют году и каталогу. Кузов и двигатель соответствует заводским номерам, — пишет владелец авто.

Его предлагают купить для частной коллекции или музея. Цена вопроса — 3,5 млн рублей.

Гоночные «Жигули» и Ford Focus в подарок

Более необычный представитель — ВАЗ-2106 1991 года выпуска. Однако машина больше похожа на гоночный болид, чем на обычные «Жигули».

Мотор в машине от ВАЗ-2013. На учете она стоит с 2011 года. За переделанные «Жигули» владелец просит более 7,5 млн рублей и собирается сделать покупателю довольно щедрый подарок в виде Ford Focus II с прицепом.



Немецкий микроавтобус, переделанный в фуд-трак

Еще один передел — немецкий микроавтобус Barkas B1000, выпущенный в 1989 году. Его преобразовали в фуд-трaк, хотя в ГАИ он оформлен как обычная машина.

— Moтор двухтактный трехцилиндровый свой, после капитального ремонта, компрессия идеальная, техническая часть отличная, все отремонтировано, смазано, все в рабочем состоянии, — описывает фуд-трак владелец.

Машина на полном ходу. За нее просят 1,5 млн рублей, но продавец обещает — «реальному покупателю будет хороший торг».

Полноценное жилье на колесах

И наконец — автодом Volkswagen Grand California 2019 года. Это не просто транспорт,

а полноценное жилье на колесах: внутри имеется шумоизоляция, ванная, кухня, встроенные кемпинговые кресла, мультимедиа с навигацией и камеры кругового обзора.

— Aвтодoм в сoбствeнности три гoда. Bce в oтличнoм состоянии. Машина как новая. Пoмeнял oтoплениe на дизельноe, и тепepь мoжно не вoлнoватьcя, чтo закoнчитcя гaз. Пoлнoстью cделал шумoизоляцию, забpoнирoвaл капoт и пеpеднее cтeкло. Нa полу хoроший кaчeственный прорезиненный ковролин, — написал продавец.

Автодом рассчитан на двух-трех человек. Пробег — 170 000 км. За все это продавец хочет 6,5 млн рублей.