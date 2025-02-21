Участник парада 9 Мая, остатки от Mercedes, Lincoln Town Car из «Бригады»

Какие раритетные автомобили продают жители Казани (и не только)

Фото: Реальное время

В России, по данным экспертов, остается популярным коллекционирование старых автомобилей. Причем это может стать неплохим инвестиционным активом — если вложиться в реставрацию «автохлама», то в будущем это может принести дивиденды. «Реальное время» проанализировало один из сайтов бесплатных объявлений и выяснило, какие раритетные автомобили продают жители Казани (и не только). Список самых необычных — в материале издания.

«Редкий, четкий, гангстерский» Lincoln Town Car

«Самый новый» автомобиль в списке — Lincoln Town Car 1988 года выпуска. Он хорошо знаком зрителям популярного российского сериала «Бригада» как машина Космоса. Он описывал ее так: «Такая только у меня и у Майкла Джексона».

Согласно сообщению владельца, в автомобиле капитально отремонтирован двигатель — после этого пробег составляет 12 тыс. км. Небольшой он из-за того, что Lincoln использовался как машина выходного дня.

Также в авто заменена электропроводка, перешит салон, сделана реставрационная покраска кузова. За все это просят 3,2 млн рублей.

— Их в РФ — единицы, у меня в отличном состоянии, не путать со всяким хламом, в который нужно вложить несколько миллионов рублей, — сообщил владелец. — Автомобиль по-настоящему для души. Редкий, четкий, гангстерский!

Глазастая Toyota Supra

Следующий автомобиль, привлекающий внимание, — красная Toyota Supra 1986 года выпуска. Авто, судя по описанию, почти полностью отремонтировано нынешним и новым владельцем — в том числе двигатель и автоматическая коробка передач. Всего у машины было пять собственников.

Пробег у машины достаточно большой — 201,5 тыс. км. Бензин она потребляет только 100-й марки. Отличительной чертой авто являются необычные фары, напоминающие глаза.



Toyota продается «в связи c покупкoй квартиpы». Ее ценник составляет 2 млн рублей.

— Машина зимы не видeлa, кузoв в идeалe. С машиной ничeго дeлaть нe нужно, сeл и пoеxaл. Оcтaетcя только увeличивaть мoщнoсть и заниматьcя пo желанию коcметикой, — пишет собственник.

«Волга» с ретровыставок

Тоже за 2 млн рублей продается черный ГАЗ 21 «Волга». Машина выпущена в 1967 году и имеет пробег в 15 тыс. км. В 2010 году собственник провел полную реставрацию автомобиля.

Из особенностей — «Волга» участвует в ежегодныx peтpoвыставках и заняла третье место в нoминaции на лучшую реставрацию подобных авто. Также машина «светилась» на парадах 9 Мая в честь окончания Великой Отечественной войны, видеоклипах и фильмах.

— Texнически пoлнocтью испрaвeн. Hет кастомных деталей и «колхоза», — описывает машину продавец. За нее он просит 2 млн рублей.

Ярко-красная «Победа»

Еще один полностью отреставрированный раритет — ГАЗ М-20 «Победа» 1955 года выпуска. Яркий красный цвет машина получила также после ремонта.

Авто стоимостью 3,9 млн рублей полностью на ходу. Тестовый пробег после реставрации составляет 1 тыс. км.

Военный Willys времен Второй мировой войны

Из разряда совсем старичков — американский армейский автомобиль повышенной проходимости времен Второй мировой войны Willys MB, который выпущен в 1942 году. Пробег у машины внушительный — владелец указал, что он составляет аж 450 тыс. километров. Для понимания — это больше 10 экваторов Земли, который составляет 40 тыс. км.

Willys собран из деталей от других машин: двигатель — от ГАЗ-М-20 «Победа, коробка передач — от УАЗ 469. При этом кузов, мосты и руль у него родные.

Авто, по уверением собственника, полностью на ходу. За все это он просит 750 тыс. рублей.

Кузов от Mercedes с ПТС

А вот что не на ходу, так это зеленый Mercedes-Benz W136 1941 года выпуска. Точнее, судя по фото, это ржавый корпус от некогда популярной машины.

Экспонат, в отличие от остальных, которые можно купить в Казани, продается в Ульяновске Купить его можно за 550 тыс. рублей. Продавец уверяет, что на машину даже есть ПТС.