Выборы раиса Татарстана пройдут 14 сентября

Такую дату определил Госсовет республики

Фото: Максим Платонов

Выборы раиса Татарстана пройдут в единый день голосования 14 сентября. Такую дату утвердил Госсовет республики сегодня на своем десятом заседании.

При обсуждении проекта замечание сделал глава татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов.

— Выборы надо назначить или в ноябре, или в марте. Мы к депутатам Госдумы обратились по данному вопросу: не дело, когда уже сентябрь, сады, огороды и другие вопросы. Надо учитывать [занятость] преподавателей, которые организуют выборы. Надо учитывать [занятость] и представителей политических партий. Давно пора депутатам Госдумы принять данное решение и выйти на законодательные органы субъектов России, чтобы они инициировали! — заявил он.

Миргалимов выступил против онлайн-голосования и призвал провести выборы только в течение одного дня. «А то как это: трехдневное голосование, недельное голосование? Тогда выборы теряют смысл», — считает он.

Тем не менее решение о назначении выборов на 14 сентября было принято единогласно. За проголосовали 89% депутатов.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, в апреле раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, уточняющий требования к кандидатам, претендующим на пост раиса республики. Теперь на эту должность смогут выдвигаться только граждане России, постоянно проживающие на территории страны.

Галия Гарифуллина