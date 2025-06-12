Минниханов поздравил татарстанцев с Днем России и подчеркнул единство народа

Фото: Динар Фатыхов

В День России раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики с поздравлением. Он заявил, что этот праздник — день гордости за страну и ее многовековую историю. Поздравление опубликовали в пресс-службе главы региона.

— Мы особенно чувствуем ответственность за Россию и наследие предков, которые отстояли независимость нашего государства, — сказал Минниханов. Он подчеркнул, что россияне, несмотря на многообразие культур и традиций, объединены любовью к своей Родине.

Раис также отметил вклад республики в социально-экономическое развитие страны и поддержку защитников Отечества в условиях специальной военной операции.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Мы гордимся нашими земляками, которые сражаются за мир на родной земле, — добавил он.

Минниханов выразил уверенность, что сила России заключается в ее людях, их стремлении к созиданию и научным открытиям. В завершение своего обращения он пожелал всем крепкого здоровья и благополучия в каждом доме.

Напомним, что к поздравлению Рустама Минниханова и Владимира Путина присоединились лидеры Казахстана, Белоруссии, КНДР, а также госсекретарь США.

Анастасия Фартыгина