«Единая Россия» определила кандидатов на пост раиса Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

Региональный политсовет Татарстанского отделения «Единой России» выдвинул двух кандидатов для участия в предварительном голосовании на должность раиса Республики Татарстан. Это действующий глава региона Рустам Минниханов и сенатор России Александр Терентьев.

Процедура отбора будет включать несколько этапов:

16 июня состоится первая встреча с кандидатами, где должны присутствовать не менее 75% секретарей местных отделений. После встреч президиум политсовета выберет одну кандидатуру. Выбранное имя направят на согласование в президиум генерального совета партии. Окончательное решение примут на конференции реготделения тайным голосованием.

38-я конференция «Единой России» состоится 27 июня в КЦ «Сайдаш». В мероприятии примут участие более 500 делегатов и гостей, включая 252 делегата от местных отделений и 318 членов региональных органов управления партией.

На конференции также представят предвыборную программу партии, которая станет основой избирательной кампании на выборах раиса Татарстана. Программа включает стратегические направления развития региона и социальные приоритеты, согласованные с народной программой «Единой России».

Предварительное голосование является первым этапом подготовки к выборам, второй запланирован на сентябрь после официального объявления результатов.

Напомним, что Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению Государственного совета Татарстана рассмотрел проект постановления о назначении выборов раиса. Выборы предложено провести в Единый день голосования, 14 сентября 2025 года.



Матвей Гавриков