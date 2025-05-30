«Единая Россия» определила кандидатов на пост раиса Татарстана
Региональный политсовет Татарстанского отделения «Единой России» выдвинул двух кандидатов для участия в предварительном голосовании на должность раиса Республики Татарстан. Это действующий глава региона Рустам Минниханов и сенатор России Александр Терентьев.
Процедура отбора будет включать несколько этапов:
- 16 июня состоится первая встреча с кандидатами, где должны присутствовать не менее 75% секретарей местных отделений.
- После встреч президиум политсовета выберет одну кандидатуру.
- Выбранное имя направят на согласование в президиум генерального совета партии.
- Окончательное решение примут на конференции реготделения тайным голосованием.
38-я конференция «Единой России» состоится 27 июня в КЦ «Сайдаш». В мероприятии примут участие более 500 делегатов и гостей, включая 252 делегата от местных отделений и 318 членов региональных органов управления партией.
На конференции также представят предвыборную программу партии, которая станет основой избирательной кампании на выборах раиса Татарстана. Программа включает стратегические направления развития региона и социальные приоритеты, согласованные с народной программой «Единой России».
Предварительное голосование является первым этапом подготовки к выборам, второй запланирован на сентябрь после официального объявления результатов.
Напомним, что Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению Государственного совета Татарстана рассмотрел проект постановления о назначении выборов раиса. Выборы предложено провести в Единый день голосования, 14 сентября 2025 года.
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