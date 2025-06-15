Гид по улице Николая Ершова: артиллеристы, сумасшедшие и связисты

Прогулка по улице Ершова, часть 8-я

Остатки Арских казарм, фото из прошлого. Фото: Реальное время

В последней части улицы Ершова доминирует «Арт-Сити» — огромный жилой комплекс, построенный на месте Артиллерийских казарм. Это градостроительная история еще требует масштабного осмысления. Давайте с нее путешествие и продолжим, а также расскажем о «клиентах» бехтеревской клиники и советском монументализме.

Арские казармы

Об Артиллерийских (Арских) казармах «Реальное время» писало неоднократно. Лев Жаржевский, к примеру, писал, что землю под военный поселок купили у общества крестьян села Клыковка. Здесь в 1911 году начали строить казармы, амбары, офицерские дома.

В советское время это был уже Октябрьский городок. Планы построить на этом месте ЖК «Арт-Сити» были озвучены в 2011 году. Городок сносили в несколько этапов. К примеру, в первые праздники 2018 года это были здания бывшего детского сада и военторга.



В марте 2019-го был остановлен снос офицерских зимних квартир, чтобы определиться с их ценностью. В мае 2019 года были снесены остатки. Помимо многоэтажных домов, школы, здесь в 2024-м появился многофункциональный комьюнити-центр «Арт», в который перенесена одна из стен старого здания артиллерийского поселка. Здесь есть металлическая конструкция, повторяющая контур казарм, и небольшой музей с экспонатами артиллерии и интерактивной панелью. До сих пор снос казарм считается главным поражением градозащитников Казани в новое время.

Старые стены Октябрьского городка. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Республиканская психиатрическая больница им. академика В.М. Бехтерева (Ершова, 49)

Казанский губернский специализированный дом для госпитализации умалишенных открылся в 1866 году. В 1969-м построили новое здание по проекту городского архитектора Павла Жуковского, причем за образцы брали клиники Нидерландов, Франции, Германии, Дании. Вскоре ее начали называть Окружной лечебницей во имя Божьей Матери Всех Скорбящих.

Имя Владимира Бехтерева она носит потому, что в 1885–1893 годах невропатолог и психиатр был ее директором.

Долгое время это была единственная психиатрическая больница, где держали политических заключенных, диссидентов. В 1900 году здесь появилась специализированная судебно-психиатрическую больница. К примеру, здесь находились первый президент Эстонии Константин Пятс, будущий министр финансов Польши Ян Пилсудский, поэтесса Наталья Горбаневская, основатель движения ивановцев Порфирий Иванов, правозащитница Валерия Новодворская, инженер Андрей Туполев и другие.

Психиатрическая больница. https://rkpbtatar.ru/

Гимназия №126 (Ершова, 53б)

Школа открылась в декабре 1959 года, статус гимназии был присвоен в юбилейный для нее 2009-й. Здесь, в частности, работает музей-комплекс «Боевой славы и краеведения», созданный еще в 1967-м. Многие вещи для двух залов «Великая Отечественная война» и «Зал революционной и трудовой славы» предоставили родители школьников.

126-я гимназия. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

ДК Сайдаш (Ершова, 57а)

ДК Строителей появился в 1971 году, открыт в 1972-м. Приписан был к Строительно-монтажному тресту №2 Главтатстроя. В 2000 году получил нынешнее название.

А в 2018–2019 годах его реконструировали. Как сообщало тогда ГИСУ, «с целью сохранения существующего облика культурного центра на главном фасаде произведена замена витража, который стал точной копией предшествующего по форме, материалу и колористическому решению». Речь идет о паяном витраже «Дарить города» Виктора Федорова. Также в ходе реставрации почистили металлическую чеканку Киселева и Ефремова и восстановили мозаичное панно Рустема Кильдибекова «Райские птицы». Как это выглядело раньше, можно увидеть на исторической странице ДК «Сайдаш».

ДК Сайдаш. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Памятник воину-связисту (Ершова, 57)

Памятник открыли 7 мая 2015 года перед зданием управления ОАО «Таттелеком», приурочив событие не только ко Дню победы, но и Дню радио. Прообразом фигуры для скульптора Фарита Валиуллина стал полковник-связист Борис Кузнецов. Поработав токарем, он с 1942 года участвовал в войне в звании сержанта, после командовал отделением связи артиллерийской батареи. В частности, в 1943-м 45 раз восстанавливал прерванную телефонную линию на Днепре. В 1944-м он был самым молодым Героем Советского Союза в действующей армии.

Памятник воину-связисту. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Сграффито (Ершова, 63)

В одной из публикаций мы рассказали о мозаичном панно Сергея Бубеннова на здании ДОСААФ. Старая часть Советского района в целом примечательна зодчеством брежневской эпохи. К примеру, одно сграффито Бубеннова 1970 года можно увидеть на здании Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Если удастся разглядеть за деревьями.

Сграффито. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

«РЖД-Медицина» (Ершова, 65)

Корпус железнодорожной больницы интересен выходящим на улицу торцом корпусом с закругленными балконами словно из эпохи конструктивизма. Но архитектор Владимир Белицкий (его дочь Жанна — главный художник Казани), один из первых выпускников КИСИ, проектировал его в 1988 году, таким образом решая проблему эстетизации господствовавших в то время строительных стереотипов. Также он рисовал здание министерства местной промышленности ТАССР (ныне Метроэлектротранс, Назарбаева, 8), административное здание санатория «Ливадия» и даже мечеть на Горках «Хузайфа ибн Ямони».

Почти конструктивизм эпохи перестройки. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru