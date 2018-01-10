Снос казарм Октябрьского городка: «Отродясь никогда там не было церкви»

Остатки военного комплекса на месте бывшего артиллерийского училища разровняли бульдозеры

Фото: Максим Платонов

В новогодние праздники на территории бывшего Октябрьского городка снова начала работать тяжелая техника. Как утверждают местные жители, снос здания бывшего детского сада и военторга начался 4 января днем, при том что, по их словам, место не было огорожено и не висел паспорт объекта. Внезапные работы чуть было не закончились трагически для школьников, которые облюбовали заброшенные постройки. «Реальное время» выясняло позиции сторон и что планируется на месте бывшего магазина и детского сада.

«Нам говорили, что он рухнул сам»

Территория Октябрьского городка, которую несколько лет назад начали активно застраивать, предварительно закрыв Казанское высшее артиллерийское командное училище, находившееся здесь, снова подверглась вторжению строительной техники. Оставались здания бывшего детского сада и военторга, как утверждают местные жители, 1912 года постройки. Днем 4 января появились бульдозеры, которые начали ломать давно пустующие строения, при этом вокруг не было забора, на котором должен был висеть паспорт объекта.

— Они чуть детей не убили! Там школьники бегали, человек 20, они часто здесь находились. А тут бульдозер приехал и без предупреждения начал ковшом по крыше работать! — возмущаются местные жительницы.

Татьяна живет в доме 1957 года постройки, расположенном сразу за местом разбора исторических зданий. Она утверждает, что изначально речь шла о том, чтобы аккуратно демонтировать объекты, но не получилось.

— Мы вызывали полицию, говорили, что несанкционированный снос, нам же отвечали, что он рухнул сам. Ничего подобного, это техника все разворотила. Забор поставили только 6 января, а демонтаж начали 4-го. Говорят, что тут будет строительство торгового центра. И так, когда строили новое жилье за нами, дом дал трещину. А если сейчас еще ближе начнется стройка, что будет? — возмущается она.

Здания бывшего детского сада и военторга, как утверждают местные жители, — 1912 года постройки. Фото предоставлено жителями

На месте работал один бульдозер, который ломал остатки зданий, уже мало напоминавших хоть что-то узнаваемое. На территории было около 10—15 рабочих, но пообщаться с ними не так легко, похоже, все сосредоточены непосредственно на своих обязанностях, и, главное, находятся в центре площадки, куда подойти с улицы нет никакой возможности. Часть кирпичей сложена вместе, но часть грубыми отломанными кусками валяется по всей территории. Говорить о том, что из такого строительного материала получится что-то построить по второму раз, не приходится. Сейчас площадку огораживает забор, есть и паспорт объекта, где сказано, что с 5 января по 15 февраля здесь проходит демонтаж здания бывшего магазина и детского сада для последующего его воссоздания и приспособления для функций детского центра.

— Застройщик не прописал условия переноса здания. Такой снос вообще не был предусмотрен. У них было разрешение, которого они добились перед самым новым годом, на перенос здания. Но речь шла о разборе здания вручную, никаких бульдозеров вообще не должно быть. Ключевое нарушение — то, что не было прописано, каким именно образом они могли проводить демонтаж здания. Мы понимаем, что эта вина — упущение Минкульта. Сначала был один бульдозер, а потом и три-четыре работали одновременно. Забор появился только 6 января днем, — рассказывает председатель инициативной группы жителей Октябрьского городка Надежда Сорокина.

По ее словам, в Министерстве культуры РТ говорили, что статус ценных исторических объектов с этих зданий никто не снимал. И если они и подлежат демонтажу, то разбор здания может происходить только вручную, с нумерацией кирпичей.

Застройщик выполнил детальные обмеры

Судя по информационной табличке на территории Октябрьского городка, инфраструктура жилого комплекса Art City, который частично занял территорию, предполагает два детских сада по 340 мест, школу на 1501 место, торговый центр, коммерческие помещения. Эскизы в управляющей компании UD Group представлять не стали, сославшись, что пока не готовы их публиковать и еще возможны изменения. В пресс-службе Советского района Казани пояснили, что вопросы архитектурного наследия, в частности объектов на этой территории, курирует Министерство культуры Республики Татарстан. В пресс-службе исполкома Казани, в свою очередь, добавили, что указанные объекты не средовые, и подтвердили, что их вопросами занимается республиканское Министерство культуры. Кроме того, отметили, что ранее проблемами этой территории уже занималась помощник президента РТ Олеся Балтусова. Правда, она сообщила корреспонденту «Реального времени», что не дает комментариев, «тема уже разжевана». В пресс-службе Министерства культуры РТ отметили, что здания магазина и детского сада №1/11, №1/16, расположенные на территории Октябрьского городка Казани, относятся к исторической городской застройке начала XX века и входят в перечень исторически ценных градоформирующих объектов города. Они представляют предмет охраны исторического поселения Казани согласно приказу Минкульта РТ от 13.03.2017 №218 «Об утверждении границ территории и предмета охраны исторического поселения регионального значения г. Казани Республики Татарстан». Документ находится на сайте ведомства.

— В настоящее время идет разборка здания бывшего детского сада и военторга, соединенных в один объект переходом, для последующего воссоздания на месте расселенных жилых домов. Застройщиком были выполнены детальные обмеры и представлены в составе эскизного проекта в Министерство культуры РТ в конце прошлого года в соответствии с решением Комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях. Согласно сведениям застройщика, восстановление здания будет производиться с использованием кирпича из разборки исторических зданий. Выдача разрешений на строительство находится в компетенции муниципального образования Казани, как и все вопросы градостроительной деятельности в историческом поселении, за исключением объектов культурного наследия, — пояснила заместитель министра культуры РТ Светлана Персова.

Поэтому местные жители особенно волнуются, что снос объектов уже начался, а расселения жилых домов, на месте которых воссоздадут детсад и военторг, еще нет. Вопрос в том, получат ли они вообще квартиры. Правда, по данным компании, на текущий момент уже переселено 45% жильцов, ждут переселения в ближайшее время 35% жильцов.

Как ни странно, по ценности объектов, как и по тому, что находилось внутри, нет единого мнения. Есть высказывания, что в одном из помещений почти сто лет назад была церковь.

— Я не имею информации, что в здании была церковь. Могу только сказать, что сделала все, что могла, для его сохранения, но не вышло, — сообщила зампредседателя ТРО ВООПИК Фарида Забирова.

«Я сделала все, что могла, для сохранения здания, но не вышло», — говорит Фарида Забирова



«Для кого-то каждый старый кирпич — безумная ценность»

Не согласен с высказыванием, что до военторга в здании находилась гарнизонная церковь, и известный краевед Лев Жаржевский:

— У меня брат там учился, и я к нему ездил в 50-е годы. Поэтому я в общем-то помню старый Октябрьский городок. В этих казармах церкви не было — это точно. То, что зданию более ста лет, — верно. Сейчас ведь уже 2018 год, а они строились явно раньше 1918-го. Но нигде нет упоминаний, что это была военная церковь. Есть издание Цитовича о церквях военного ведомства (Цитович Г.А. «Храмы армии и флота», 1913 г., — прим. ред.) В книге указаны и казанские церкви, даже мелкие, переносные церкви в полках. А про эту церковь никакого упоминания не было, я бы никогда этого не пропустил. Да и кроме меня не пропустили бы.

Что касается исторической ценности здания, вопрос спорный, полагает эксперт: «Для кого-то каждый старый кирпич — безумная ценность».

«Когда в Питере старые казармы рушили, было много шума. Но это несравнимые величины!»

Поэтому если что и стоило сохранять в Октябрьском городке, то это весь комплекс в целом, а не отдельное здание, считает Лев Жаржевский:

— Можно было бы сохранить городок в целом — как образец старого казарменного строительства. Но когда в центре большого города такой участок… По-моему, все логично идет, всему есть начало, всему есть конец. Я понимаю, когда в Питере старые казармы начали рушить, было много шума. Но это несравнимые величины ни в историческом, ни в архитектурном плане. В Казани — это рядовые городские казармы.

Краевед напоминает историю постройки казанских казарм. В те годы в России действовала постойная повинность. Жители городов были обязаны предоставить кров солдатам и офицерам из расположенных поблизости войск. Вместо постойной повинности предлагалась альтернатива — построить военным казармы.

— В городах создавали так называемые казарменные капиталы, куда потихоньку собирали деньги. И когда их было достаточно, начали казарменное строительство. Так было и у нас. Из городского казарменного капитала построили казармы в Адмиралтейской слободе, Каргопольские казармы и вот эти — Артиллерийские. Мое личное мнение: да ничего страшного не будет, если на этом месте появится что-то новое и хорошее, — убежден Жаржевский.

Если что и стоило сохранять в Октябрьском городке, то это весь комплекс в целом, а не отдельное здание, считает Лев Жаржевский



«Это уже наша идея была — сохранить кирпич»

Итак, по оценке специалистов, исторической ценности здание военторга не представляло. Поэтому застройщику и не ставили задачу воссоздать его в том же виде.

— Отродясь никогда там не было церкви. Там были казармы и конюшни. Кто там из членов ТРО ВООПИК заявлял, что там была какая-то церковь, там даже ни одной «шапочки» нет. И, насколько я в курсе, члены ВООПИК с 2011 года пытались признать этот объект памятником архитектуры, но что-то не признали. Это во-первых. Что касается того, законно ли мы проводим демонтаж, — да, законно! У нас есть на это заключение межведомственной комиссии. В нем говорится, что мы можем демонтировать здание и воссоздать на новом месте. Задача воссоздать объект в идеале, как он есть, — никогда не ставилась, — уточняет Валентина Сахабеева, директор департамента торговых центров UD Group.

Предполагалось, что казарменное здание воссоздадут из нового материала, но девелопер решил по-другому: «Это уже наша идея была — сохранить кирпич!» Во-первых, это позволит удешевить реконструкцию, во-вторых, чтобы «сохранить хоть какую историческую составляющую артиллерийского училища». Хотя в реальности никакой исторической ценности казарма не представляет, тут же добавляют в компании.

Руководитель отдела маркетинга UD Group Елена Фаттахова подтвердила, что сейчас идет не снос, а разбор зданий, чтобы потом воссоздать их на новом месте. Их перенесут на 150 метров с сохранением архитектурных решений. На нынешнем месте построят многофункциональный торговый центр. Начало работ по восстановлению здания бывшего детского сада на новом месте запланировано на конец 2018 года. Фасад будет собран из кирпича, сохраненного после разбора. По ее словам, объект будет приспособлен под функции современного детского центра.

Начало работ по восстановлению здания бывшего детского сада на новом месте запланировано на конец 2018 года



— Основанием для переноса является решение межведомственной комиссии от 4 июля 2017 года, которая постановила разрешить строительство многофункционального торгового центра при условии воссоздания здания детского сада и магазина. Новое место размещения было согласовано Министерством культуры РТ 23 ноября 2017 года, — пояснили в UD Group.

На вопрос, являются ли здания памятниками архитектуры, в компании ответили, что у них нет подобной информации. «Мы знаем, что у здания бывшего детского сада и военторга есть особый статус. Для защиты этого статуса межведомственной комиссией были выдвинуты специальные требования, которые мы соблюдаем», — добавляют в отделе маркетинга. И считают нужным дополнить, что «исторической значимостью», к сожалению, лишь прикрываются, когда возникает личный интерес. Кроме того, почти половина жильцов уже переехали.

— А оставшиеся жильцы начинают говорить об «историчности» и важности объектов. Хотя в 2016 году инициативная группа граждан направила коллективное обращение президенту РТ, под которым подписались все жильцы, где просит содействия переселению и выражает возмущение действиями защитников исторических объектов, — отмечают в UD Group.

1 / 26 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов