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Артиллерийские казармы Казани: сложная «прописка» 2-й артбригады и новый мобилизационный план перед войной

07:00, 09.02.2018 29 Сюжет: Казанские истории от Льва Жаржевского

Казанские казармы. Часть 2

Артиллерийские казармы Казани: сложная «прописка» 2-й артбригады и новый мобилизационный план перед войной

Снос казарм Октябрьского городка в Казани стал поводом для новой дискуссии горожан по поводу церкви, находившейся (предположительно) на их территории. Краевед и колумнист «Реального времени» Лев Жаржевский в продолжение предыдущей авторской колонки о военных храмах свои сегодняшние заметки посвятил непосредственно казармам.

В прошлом выпуске заметок автор попытался рассказать о военных храмах в Казани в начале ХХ века и пообещал поговорить об Артиллерийских (Арских) казармах, ставших частью Октябрьского городка.

Как обычно, придется сказать несколько общих слов. Слово «казармы» по отношению к казанским строениям использовалось часто. И это слово не обязательно означало строение для размещения военнослужащих: зачастую в казармах располагались рабочие крупных предприятий — Суконной мануфактуры, Алафузовских фабрик. Часто казармы назывались по их владельцам: Осокинские, Образцовские, Журавлевские, Лебедевские, Баратынские. Иногда по местности, например, Академические. Об одних известно довольно много (например, об Осокинских или Каргопольских), о других — практически ничего, кроме названия и места расположения. Именно к ним относятся Артиллерийские казармы.

Без ссылки на Меркушина

Поисковики в своих выдачах приводят множество ссылок на страницы, где говорится об Артиллерийских казармах. Но при ближайшем рассмотрении ссылки содержат лишь сведения (зачастую искаженные) об истории частей и военно-учебных заведений, располагавшихся в Артиллерийских казармах, но не о них самих. Из этих сведений мы не узнаем ни имени архитектора-автора проекта, ни архитектора-производителя работ, ни размера ассигнований на постройку. Единственные несколько строчек конкретики на этих страницах выглядят так:

«В Казани на Сибирском тракте на глазах вырастает целый военный поселок. На земле, купленной военным ведомством у общества крестьян села Клыков, против психиатрической лечебницы, возникает теперь целый поселок. Кроме выстроенных в прошлом году амбаров для нужд военного ведомства там строится теперь еще девять огромнейших зданий для казарм нижним чинам и три здания для офицерских квартир. Здания казарм сооружаются в три этажа, офицерские же будут двухэтажные. Рядом с этим военным поселком, вдоль шоссе, строится целый ряд деревянных домов частными лицами под торговые помещения: мелкие лавочки, чайные, трактиры и т. п.» («Камско-Волжская речь», №105, суббота, 14 (27) мая 1911 года).

Причем абсолютно все, приводящие эту газетную цитату, не сообщают о том, где они ее увидали. И у доверчивого читателя создается впечатление, что именно автор того или иного материала терпеливо листал подшивку «Камско-Волжской речи». Хотя на самом деле листал ее Михаил Меркушин, драматический актер и создатель замечательного интернет-проекта davnosti.ru, где собраны заметки из разделов «Казанская хроника» местных газет начала XX века. На цитировании найденной у М. Меркушина заметки исследовательский потенциал многочисленных написаторов исчерпывается: работать в архивах гораздо затруднительней копирования текстов из сети. Хотя в копировании нет греха, если указываешь сетевой источник — это просто вопрос соблюдения приличий.

Итак, благодаря Давностям.ру мы знаем время начала строительства Артиллерийских казарм, мы знаем, что строились они не на городской земле, знаем мы количество и тип строений (в основном). И это все, что мы знаем об истории Артиллерийских казарм в строительном отношении. Сведений о частях и военно-учебных заведениях, имевших отношение к этим казармам больше, однако и в этих сведениях есть довольно много небрежностей.

Казарма 41-й артиллерийской бригады в Витебске

«Прописка» для 2-й артбригады

Вот еще один ресурс пишет:

«В казармах квартировала 2-я артиллерийская бригада в составе шести легких батарей. На одном из сайтов сообщается, что бригада вошла в состав вновь образованного 15-го армейского корпуса 10 апреля 1879 года. Именно тогда она была расквартирована в Казани».

В Казани действительно была расквартирована 2-я артиллерийская бригада. Она действительно входила в состав XV армейского корпуса. Но она никогда не квартировала в интересующих нас казармах, потому что 1 ноября 1888 года 15-й армейский корпус был переведен в Варшавский военный округ. С ним туда же передислоцирована из Казани и 2-я артиллерийская бригада. А казармы в мае 1911 года только еще начинали строиться.

«В канун вступления России в Первую мировую войну 2-я артиллерийская бригада была переброшена из Казани в Загреж Варшавской губернии. На ее месте с середины лета 1916 года размещалась 2-я запасная артиллерийская бригада» — снова удивляют нас исследователи. Но нельзя отправить в Загреж из Казани бригаду, которая и так стояла в этом самом Загреже аж с 1910 года. То есть можно, конечно, но только сначала переместив ее из Загрежа в Казань, а потом снова отправить в Загреж.

Причем все это не какое-то сокровенное знание: в Сети нет недостатка по истории частей Русской императорской армии и, в частности, расписаний войск (т. е. сведений об их дислокации). Единственное, что нужно, так это быть внимательным при чтении.

Поскольку метод составления исторических справок о казармах один — «copy/paste», то во всех справках встречаем такое: «Основные строения Октябрьского военного городка были построены между 1903 и 1911 годами за восточной границей Казани, на Арском поле (современная улица Ершова)». Если попросить написавших объяснить, откуда взялся 1903 год, если землю под казармы купили гораздо позже, и почему 1911 год указан как год завершения строительства, хотя в мае того года оно только развертывалось, то наверняка ничего вразумительно не услышим.

Марк Шагал «Солдаты». Репродукция с сайта avangardism.ru

В соответствии с новым мобпланом

Зато при внимательном чтении сетевых ресурсов узнаешь, что с 1910 года в Казани была расквартирована 41-я артиллерийская бригада, двухдивизионного состава. Каждый дивизион состоял из трех батарей. Сорок первая артбригада прибыла в Казань из Витебска, в котором и по сию пору сохранились казармы, в которых она была расквартирована (ул. Буденного, 1, 5 и 7). Внимательный читатель, скорее всего, заметил, что в один и тот же год в Казань прибыл и 5-й Каргопольский драгунский полк, и 41-я артиллерийская бригада. Но прибыли не только эти части. В Казань были перемещены XVI корпус и входившая в него 41-я пехотная дивизия: в Казани был размещен штаб дивизии и два из четырех ее полков — остальные два были в Симбирске. Усиленная передислокация соединений и частей в это время была не случайной: вооруженные силы (да и вся страна) переходили на новое мобилизационное расписание (в исторической литературе называемое также мобилизационным планом 1910 года).

Мобплан 1910 года был разработан тогда, когда с очевидностью выявилась антироссийская направленность политики Германии и Австро-Венгрии и их высокая степень готовности к войне с Россией. Документ был утвержден, и тут же началось его проведение в жизнь, поставившее «на уши» все органы военных сообщений: сеть железных дорог с трудом справлялась с графиками перевозок частей и материальных ресурсов к новым местам дислокации. Лихорадочно достраивались военные городки, в том числе и в Казанском военном округе. Но все равно многим частям пришлось поначалу размещаться во временных помещениях или на обывательских квартирах, что сильно осложняло боевую подготовку частей и снижало их боеготовность. Обычно строительство начинали с помещений для имущества и обоза, затем приступали ко всему остальному: казармам, конюшням, столовой, помещениям для учебной команды, квартирам для офицеров, помещениям для офицерского собрания, лазарету. Полковые церкви появлялись сразу далеко не во всех полках, часто обходились «портативными» храмами.

Мобилизационное расписание подвергалось уточнениям, порой серьезным, но на Казани это не сказалось: расписание войск (не путать с мобрасписанием) не менялось здесь до начала войны. По мобплану того времени каждый округ выставлял по одной армии. На базе штаба Казанского округа было создано управление 4-й армии, куда вошел и 16-й корпус со всеми подчиненными ему соединениями и частями, в т. ч и 41-й пехотной дивизией, составной частью которой была 41-я артиллерийская бригада, размещавшаяся в новопостроенных казармах. Кстати, в 4-ю армию вошла и 5-я кавалерийская дивизия с 5-м Каргопольским драгунским полком, всего лишь 3 с небольшим года занимавшим свои новые казармы, получившие по этому полку свое название.

А теперь несколько подробностей. Прежде всего, заметим, что пребывание 41-й артиллерийской бригады в Витебске увековечено Марком Шагалом в его работах «Солдаты» и «Солдат пьет»: на форме солдат отчетливо видно число «41». Еще одна подробность. В университетской библиотеке хранится печатный каталог библиотеки офицерского собрания 41-й артиллерийской бригады. Благодаря этому каталогу мы знаем, что офицеры бригады могли читать первое русское издание второго тома «Капитала» Карла Маркса. Отметим и то, что в библиотеке 5-го драгунского полка было одно из немецких изданий всех томов «Капитала».

Марк Шагал «Солдат пьет». Репродукция с сайта guggenheim.org

И уж если речь зашла об офицерском собрании, то нелишним будет показать посуду из его столовой: в Сети нашлась и она.

Все это хорошо, скажет читатель, но где же сведения о строительной истории казарм? Но я хочу напомнить читателю, что обещал поговорить об Артиллерийских казармах, а не выкладывать историю их строительства. Эти сведения хранятся там, где им и надлежит храниться — в архивах. Причем дело для немосквичей осложняется тем, что документы военного характера до 1918 года сосредоточены в одном месте — в РГВИА, Российском военно-историческом архиве. Какие-то крохи, возможно, остались и на местах, но вероятность найти здесь что-то полезное для темы очень невелика, если не сказать, что этой вероятности нет вообще. В РГВИА все гораздо проще: человек полностью просматривает соответствующий архивный фонд (не стоит пугаться, нужный нам фонд невелик и состоит всего лишь из трех дел), заказываются, если не жалко денег, копии, и человек с чувством глубокого удовлетворения возвращается в Казань, к руинам городка.

Ну и совсем уж последнее. Любителям старых казарменных зданий родительски советую заказать в больших библиотеках (РНБ в Петербурге или РГБ в Москве) копии опубликованных в «Военном сборнике» в 1900 году образцовых проектов казарменных и прочих сооружений для военных городков, разработанных Военным министерством. «Военный сборник» есть и в нашей университетской библиотеке, но вот как раз 1900 год там отсутствует.

Посуда из столовой офицерского собрания

P.S. При подготовке этих заметок внимательно прошелся по финским ресурсам. У них такая же проблема, можно сказать, один в один: армия уходит из городков, здания передаются муниципалитетам и те вынуждены думать, что с ними делать. Тоже дискуссии, тоже разные предложения. Итоги обнадеживающие городки получают новую жизнь. Там есть все: и жилье, и обслуживающие заведения, и музеи. Главное: сохраняется весь городок. Никакого фетишизма: в некоторых из них к старым зданиям прибавляются новые, все выглядит соразмерно и уютно.

Лев Жаржевский, иллюстрации предоставлены автором
ОбществоИстория
комментарии 29

комментарии

  • Анонимно 09 февр
    Нет там и не было никакой церкви. Если надо пусть разбирают и строять там где нибудь. Сносить надо все под корень и строить заново современные дома. И так каждом шагу в Казани церкви.
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    Анонимно 09 февр
    Хватит врать, циничные негодяи. Там была домовая церковь и это знают завсегдатаи городка, которые там живут долгое время. Вам рвачам только бабки нужны, а на город и историю наплевать. То что строит данная компания это не современные дома, а архитектурный мусор.
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    Анонимно 09 февр
    Воинствующий безбожник?

    Но точно пакостник и хам.

    "Под корень" у Вас надо всё "снести", господин хам.
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  • Анонимно 09 февр
    Спасибо, очень интересно. Э
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  • Анонимно 09 февр
    Уважаемый Лев Жаржевский! Церковь домовая там была, это знают все завсегдатаи Октябрьского городка, которые там жили десятилетиями. Поэтому не надо делать каких-то безапелляционных заявлений. Конечно сейчас сторона уничтожителей исторических зданий может понаписать кучу злословия и вранья, что дескать, "нет не было там ничего", (конечно, сейчас после сноса уже нет) оправдывая свое темное дело и застраивая шлаком территорию городка, однако не надо на неупоминании в каком-то справочнике делать неправильные выводы, фактически оправдывая врагов исторической Казани. Справочник вышел всего через пару лет после того, как были построены здания, и учитывая инертность и долготу сбора информации того времени, естественно это не было отражено.
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    Анонимно 09 февр
    Спасибо за взвешенный и честный ответ "блогеру".

    Верю Вам - церковь была.
    Не могло не быть Божьего Дома в военном городке, построенном до 1917 года.
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    Lev Zharzhevsky 09 февр
    Обычно избегаю переписки с анонимами, уж не взыщите. Но делаю исключение.
    "Это знают все". Кто "все"? Какие это завсегдатаи (кстати, поинтересуйтесь, что означает это слово)? Прикиньте хотя бы срок, прошедший со времени возможного существования церкви до наших дней. Справочник не какой-то: он издан под редакцией и наблюдением протопресвитера военного духовенства. Специально проверил его актуальность применительно к тому времени на примере других гарнизонов Казанского военного округа. Для сызранского военного городка, например, он дает сведения на 1912 год. И скажите, пожалуйста, почему люди, так беззаветно преданные сохранению старой Казани вообще и городка в частности, за несколько лет не удосужились доехать не до Камчатки, а всего лишь до Москвы и не зашли в РГВИА. А ведь им никто бы не отказал в просмотре трех дел, состоящих только из документов, относящихся к строительству Артиллерийских казарм: от самого начала строительства до передачи городка с баланса строительной комиссии на баланс инженерной дистанции (этой передачей обычно официально заканчивается прием зданий в эксплуатацию). Изучая (да хотя бы просто просматривая эти несчастные три дела) можно узнать в подробностях весь ход строительства, судьбу каждой тысячи кирпича, каждого пуда извести, всей столярки, всех помоек и отхожих мест, каждого рубля (там море счетов от поставщиков) Цена вопроса - билет и три дня в гостинице.
    И если вам уж так дорога старая Казань и городок, то что же вы не проехались до архива? Не знали, где могут быть документы по теме? Так спросили бы людей. Ну меня хотя бы, никогда бы не отказал в консультации. Так что если вдруг надумаете ехать, то встретимся, сообщу номер фонда. Кстати, он отлично сохранился.
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    Анонимно 09 февр
    Уважаемый Lev Zharzhevsky 10:33, Вы все-таки просматривали "эти несчастные три дела" в РГВИА.

    Не томите - напишите, что Вы в них прочитали о церкви.
    Спасибо.
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    Анонимно 09 февр
    Извините опять обо всем, но только не о церкви.

    Ну не все располагают свободным временем для посещения архивов - большинство бьются за кусок хлеба, ипотечную квартиру и машину в кредит.

    Ваши претензии надо направить не простому жителю военного городка, а ТРО ВООПИК, докторам и кандидатам исторических наук, которые получают деньги налогоплательщиков, живут за счет бюджета.

    Но они почему-то молчат.
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    Lev Zharzhevsky 09 февр
    Да отчего вы думаете, что каждый доктор исторических наук обязан удовлетворять ваше любопытство насчет казарм и церкви в них? У него своя плановая работа, возможно совершенно не касающаяся Казани. ВООПИК - добровольная организация. Вступайте в ее ряды и предлагайте в план работы исследование по казармам и церкви в них. Кто не дает. Да, это хлопотно, особенно если кредит и ипотека. Ну так и у докторов наук тоже есть свои личные заботы - те же кредиты и ипотеки.
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    Lev Zharzhevsky 09 февр
    А вот тут нет. У нас есть целый ряд людей при должностях, в чьи обязанности входит исследование и грамотное описание памятников объектов культурного наследия, в т.ч. и вновь выявленных и еще не включенных в официальный перечень. Эти люди именно за это получают жалование и у них есть возможность ездить в Москву за казенный счет. Если Вы поедете в Москву в архив, то я готов проконсультировать Вас насчет фонда. Заодно там в листе использования и узнаете, читал я дела фонда или нет - это не бином. Кстати, этот фонд не единственный, где есть сведения об этих казармах, но он единственный, посвященный только им.
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    Анонимно 09 февр
    "Каждый доктор исторических наук" конечно же не обязан никого "удовлетворять".

    Но на важные городские проблемы, связанные с реперными городскими историческими событиями, доктора исторических наук, получающие деньги из бюджета, могли бы и откликнуться.

    Доктор химии А.М.Бутлеров не чурался делать анализы загрязненного навозом снега, льда и воды Ближнего Кабана и сообщать результаты казанцам не только в специализированных научных изданиях, но и в казанских газетах.

    Да, Общество с Ограниченной Ответственностью это частное предприятие, но деньги-то получает за выполнение "экспертиз" бюджетные?
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    Анонимно 09 февр
    Интересно, а кто "отцы и матери" учредители ООО ТРО ВООПИК?
    Ответить
  • Анонимно 09 февр
    Спасибо Жоржу
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    Анонимно 09 февр
    Пенсионеры Жаржевский и Саначин - два сапога - пара.

    Знают, что церковь была, но не говорят - сами мол ищите ответ в архивах.
    Но вначале пытались "пустить" по ложному следу - ссылаясь на книгу 1913 года издания - лучше уж молчали бы...

    Верю жителям военного городка, которые своими глазами видели церковь.



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    Анонимно 09 февр
    Почему они не сделали ни одной фотографии, ни одной записи?
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  • Анонимно 09 февр
    Текст надо было назвать:

    "Артиллерийские казармы ВИТЕБСКА: сложная «прописка» 41-й артбригады и живописные воспоминание о её солдатах молодого Марка Шагала".
    Ответить
  • Анонимно 09 февр
    В Витебске у 41-й артбригады была церковь:

    "Здание церкви - деревянное, на каменном фундаменте, вмещает до 500 душ; сна-ружи обшитое тесом и окрашенное масляною краскою, а внутри оштукатуренное и расписанное художественными орнаментами. Св. Престолов - два.
    Прихожанами храма состоят воинские чины Витебска, не имеющие штатных свя-щенников.
    По штату при церкви положены: один священник и псаломщик. Квартира свя-щеннику казенная".
    (сайт "Русская императорская армия")
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  • Анонимно 09 февр
    Отличная статья! Благодарю Жаржевского, спасибо Реальному времени!
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    Анонимно 09 февр
    "Отличная" о чем?

    О Марке Шагале?
    Так очень посредственная.

    О 41-й артбригаде?
    Так списано всё из интерента и слабовато.

    О чём "отлично-то"?
    Обо всём и ни очём?

    Так на троечку.
    С 2-мя минусами.

    Не в обиду автору.
    Он действительно пишет отличные статьи.

    Но вот тут что-то у него "заело"...
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    Анонимно 09 февр
    скорей, заело тебя. или задело, раз так реагируешь
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    Анонимно 09 февр
    Извините, Вы пастух гусей - со всеми на "ты"?

    "Заело" скорее автора постоянных однотипных комментариев к многочисленным статьям автора:

    "Анонимно 08:49
    Спасибо Жоржу
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/89215-artilleriyskie-kazarmy-kazani
    Ответить
    Анонимно 09 февр
    таким безызвестным анонимам, как ты, не стану обращаться на Вы.
    Ответить
    Анонимно 09 февр
    Привет гусям, таинственный аноним.

    К незнакомым людям Вы тоже обращаетесь на "ты"?
    Ответить
  • Анонимно 09 февр
    Просто удивительная позиция автора статьи по вопросу о церкви в военном городке - "Знаю, но не скажу".

    Зачем тогда вообще на эту тему надо было писать?
    Можно было в конце концов просто промолчать...
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    Lev Zharzhevsky 09 февр
    Вот коммент в точку. Да, позиция на первый взгляд странноватая. И автор довольно долго размышлял, стоит ли строить материал именно так. Но в конце концов посчитал, что стоит. Вот есть некоторый коллектив комментаторов моих, как они считают, никчемных материалов и одновременно больших любителей старой Казани вообще, казарм в частности и церкви в них в особенности. Доктора истор. наук им должны найти все о казармах, а у них, видите ли, ипотека и кредиты, им некогда. Ибо вопрос о церкви в городке страшно жгучий, кушать не могут. Что мешает им самим написать замечательную статью о казармах - непонятно. Не поместит РВ? Так на нем свет клином не сошелся - площадок навалом. Это одна категория. Вторая категория - казенные охранители памятников.Те самые, у которых на доме Жарова на Баумана поставлена таблица дом Шарова и много чего еще замечательного. Для них главное, это мое личное мнение, "тихе життя", как говорят на Украине. Самое огорчительное, что они не только не слишком старательны, но и не особо квалифицированны. Есть такое понятие - архивная эвристика, так вот эта материя (опять же мое личное мнение) им чужда. Альфа и омега архивного поиска по военным объектам до 1918 года - это поиск в РГВИА. Зная названия учреждений Военного министерства, ведавшими строительством и расквартированием войск (названия их менялись) вполне можно выйти на их фонды, а там и на артиллерийские казармы, да и почти на все казанские казармы. А в случае Артиллерийских казарм особая красота - отдельный фонд: строительство как на ладони, отчетность по каждому кирпичу, планы в ассортименте: генеральный, поэтажные и все такое. Это я все к тому, что у обеих категорий переживателей о казанской старине не хватило желания подойти к поиску по деловому и компетентно. То есть не так уж сильно они озабочены той самой казанской стариной. Уверен, что и сейчас ни один строгий комментатор не скажет: я еду в Москву, давайте встретимся, дайте, пожалуйста, номера фондов. Да там, собственно, хватит одного номера, если речь только об Арт. казармах. Кстати, озабоченных не один и не два - могли бы и скинуться на поездку)). Не скинутся и не поедут, потому что это дело, работа, поиск. А не бла-бла в комментах.

    Теперь о "знаю, но не скажу". Да, именно так. Я не бью себя пяткой в грудь, повествуя о необыкновенной любви к старой Казани - таких умельцев без меня пруд пруди. Я старался добывать знания о городе и по мере желания делился ими. В случае с казармами желания делится нет: комментаторы уверены, что военторг это церковь, а если Жаржевский говорит, что это не так, то он врет. Ну так пусть и остаются при своем мнении - хоть сто порций. Я показал, насколько несложно найти источник таких сведений и как легко воспользоваться им, если, конечно, иметь желание и некоторую компетентность.
    Если дадите себе труд выйти из анона и сообщить свою почту, то я могу сообщить вам лично, была ли в казармах церковь. Но не для распространения, а только для вашего личного сведения.
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    Анонимно 09 февр
    Смешно обижаться на критику - автор ведь и сам любит покритиковать.
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    Lev Zharzhevsky 10 февр
    Где вы увидели обиду?
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  • Анонимно 09 февр
    Сломать всякий дореволюционный хлам, а людям жилье, парки построить.
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