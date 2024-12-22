Полицейские в Казани сбили третий БПЛА, летевший в ЖК «Лазурные небеса»

Фото: Мария Зверева

Полицейские в Казани с помощью автоматического оружия сбили БПЛА, летевший в сторону жилого дома в ЖК «Лазурные небеса». Об этом сообщил начальник управления гражданской защиты исполкома города Сергей Чанкин.

По словам Чанкина, сотрудники полиции батальона по массовым мероприятиям УМВД по Казани, заметив, что БПЛА летит в место, где работают пожарные, оперативно приняли решение и применили оружие. В результате дрон потерял управление и упал на улице Красной Позиции. Чанкин подчеркнул, что действия полицейских предотвратили возможные человеческие жертвы.

Напомним, что в воскресенье президент Владимир Путин заявил, что противник пожалеет об атаке БПЛА на Казань. Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщал, что три из восьми беспилотников были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса, остальные — на жилые дома.

Атака украинских БПЛА на Казань произошла накануне утром, были повреждены жилые дома и одно из промпредприятий. Обошлось без жертв и пострадавших. Это первая атака дронов на Казань, ранее они были зафиксированы в Елабуге, Нижнекамске и других районах Татарстана.