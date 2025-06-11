Уровень распроданности жилья в Казани упал на 22%, россиянам хотят упростить выдачу виз США
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 11 июня.
- После отмены льготной ипотеки 11 крупнейших городов России, включая Казань, оказались в зоне риска из-за роста нераспроданного жилья. В Казани уровень распроданности снизился на 22%. В то время как в Москве и Санкт-Петербурге наблюдается рост распроданности, в других городах, таких как Нижний Новгород и Челябинск, показатели упали значительно, что может привести к финансовым проблемам для девелоперов.
- С 2026 года экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства для мигрантов будет проводиться исключительно с использованием компьютерных технологий. Минобрнауки России сообщило, что в настоящее время тестирование проходит на ИИ-платформе, разработанной Томским государственным университетом, с высокой точностью оценивания устных ответов.
- Россия ведет переговоры с США об упрощении процедуры выдачи виз, которая в настоящее время занимает до года и требует от россиян выезда в третьи страны для подачи документов. Посол России в США Александр Дарчиев подчеркнул, что это создает дополнительные трудности для граждан.
- В России с января по апрель 2025 года рынок ритуальных услуг вырос на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 39,5 млрд руб. Ускорение роста связано с инфляцией и увеличением смертности, а также возможным обелением отрасли из-за ужесточения законодательства. Наибольший доход ритуальные организации получили в Санкт-Петербурге, где рост составил 12,8%.
- Средняя пенсия федеральных государственных служащих в России на 1 апреля 2025 года составила 36,2 тыс. рублей в месяц. Для работающих служащих этот показатель составляет 36 934 рубля, а для неработающих — 36 120 рублей. Также средняя надбавка на пенсию для госслужащих при выходе на страховую пенсию составляет почти 15 тыс. рублей.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о намерении запретить социальные сети для детей младше 15 лет, если не будет достигнут прогресс на уровне Евросоюза. Он также анонсировал введение проверки возраста на сайтах, торгующих ножами, чтобы ограничить доступ несовершеннолетних к опасным предметам. Макрон подчеркнул, что соцсети могут негативно влиять на психическое здоровье детей.
- В Лос-Анджелесе мэр Карен Басс ввела комендантский час в центре города с 20.00 во вторник до 06.00 среды в связи с протестами и беспорядками, вызванными массовыми задержаниями нелегальных мигрантов. Она призвала жителей избегать центра города, уточнив, что правоохранители будут задерживать нарушителей. Комендантский час может продлиться несколько дней.
- Россия передала США дорожную карту для возвращения шести конфискованных дипломатических объектов, заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев. Он подчеркнул, что Москва требует доступа к этим объектам для инспекции и оценки ущерба, который был нанесен в результате их конфискации в 2016–2018 годах.
- Исследование SuperJob показало, что всего 4% россиян не любят шашлык, в то время как большинство предпочитает свиной вариант, который выбирают 43% опрошенных. На втором месте по популярности находится куриный шашлык (20%), а баранина занимает третью позицию (14%).
- Российская компания NtechLab и Национальный университет Авельянеды в Аргентине подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется запуск ИИ-решений для борьбы с пожарами и создание умного города. Стороны намерены обмениваться технологиями и опытом в области искусственного интеллекта, что может повысить уровень комфорта городской среды в Аргентине.
- За прошедшую ночь было уничтожено 32 БПЛА над регионами России, из них 16 — над Воронежем, 8 — над Курском, пять — над Тамбовом, два — над Ростовом и один — над акваторией Черного моря у побережья Крыма.
Анастасия Фартыгина
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