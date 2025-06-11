Участники золотоордынского форума решили вместе изучать общую историю

Главным гостем Татарстана на площадках форума в Болгаре и Казани стала казахстанская делегация

Одним из героев форума стал Идегей, герой многих тюркских народов. Фото: скриншот из видео «Эмир Едіге — кто он на самом деле»/youtube.com, аккаунт «Асланбек Қансарбай. АК-79: МЕН — ҚАЗАҚПЫН»

С 9 по 11 июня в Болгаре и Казани проходит VIII Международный золотоордынский форум «Pax Tatarica: средневековые источники и исторический контекст», собравший 140 исследователей из 20 регионов России и из-за рубежа. Главным партнером форума стал Казахстан. Общую историю нужно изучать сообща, решили ученые на встрече.

Болгар — первая столица Улуса Джучи

В Болгарской исламской академии еще на прошлой неделе начала работать I Международная летняя школа по истории Золотой Орды. Аспиранты, студенты, докторанты, краеведы из России, Турции и Казахстана изучают источниковедение и историографию Золотой Орды и татарских ханств, историю чингизидских политий.

В самом форуме участвуют ученые из Казахстана, Турции, Египта, Марокко, Ирана, Китая, Японии, Франции, Канады, Армении, Беларуси. Он открылся также в Болгаре, а с программным докладом выступил Искандер Измайлов, ведущий научный сотрудник Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств Института истории РТ под названием «Болгар в XIII веке: к вопросу о первой столице Улуса Джучи».

Дамир Исхаков: «Сейчас на Золотую Орду много претендентов». Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Нам важно закрепить эту позицию. Потому что сейчас на Золотую Орду много претендентов. Когда мы указываем, что столица находится у нас, Татарстан, татары приобретают дополнительные права на это государство, — отметил старший научный сотрудник Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН Дамир Исхаков.

Исхаков также пожурил журналистов в отсутствии образования — мол, придут, быстро что-то напишут, а анализа информации в их текстах мало. В ответ было предложено в рамках летней школы проводить курсы и для представителей СМИ.

— Иногда даже совсем из невыразительного текста можно вытащить очень важное направление, которое будет иметь концептуальное значение, — резюмировал Исхаков.

Кроме того, в Болгаре прошло заседание совместной рабочей группы историков Российской Федерации и Республики Казахстан «Историко-культурное наследие золотоордынской цивилизации в контексте научных исследований российских и казахстанских историков».

Работа секции в институте истории. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Эпос — ценнейший источник!

Форум работал и на второй площадке — в Казани. 10 и 11 июня в Институте истории им. Марджани АН РТ прошли конференции «Историческая память: академические подходы и неакадемические интерпретации», «Золотая Орда: исторические источники и новые подходы к их изучению».

— Источники можно оценивать по-разному, на это влияют многие факторы. К примеру, нужно понять, написан ли он по заказу, тогда мы оцениваем, кто его заказал, для каких целей. Для меня это самое первое в работе с источниками, потому что где-то будет преувеличение, где-то преуменьшение, замалчивание, на какие-то факты будут обращать больше внимания, — указала Лилия Байбулатова из Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств, которая рассказала о своем опыте освоения «Таварих-и гузида-йи нусрат-наме», «Избранной истории из Книги побед», посвященной истории основателя узбекского государства в Мавераннахре Шейбани-хану.

Здесь же Рустам Ганиев, доцент Уральского федерального университета озвучил свои мысли о том, что этноним «татары» относится к пятого веку нашей эры, как отражено в китайских исторических хрониках. Не сенсация, но как минимум повод для размышлений.

А уфимский представитель Института археологии имени Халикова Владимир Иванов с досадой размышлял в своем докладе, что изучение истории Золотой Орды — это изучение его городов.

— Золотая Орда ненавязчиво превратилась в некую гардарику Восточной Европы. Хотя политическая история Золотой Орды никоим образом не обходилась без участия кочевников. Это была основная сила. Но им выпала несчастливая доля. Современная археология их не изучает. И раньше их изучали попутно.

Немало выступлений было посвящено фольклору, как источникам. Об этом говорил Айболат Кушкумбаев из Научного института изучения Улуса Джучи (Астана), который сначала постулировал, что у Золотой Орды есть еще и третье название — Улуг Улуг, Великий Улус. Потом отметил, что казахский эпос не уступает рукописной летописи.

А потому логичным было следующее выступление, где Джабай Калиев, руководитель секретариата Национального конгресса историков, рассказывал о том, как отразил исторический облик эмира Едиге (Идегей) в различной историографии: в одних источниках он безжалостный тиран, в других — великий основатель Ногайского улуса, борец за укрепления власти Орды, объединителя тюркских народов.

— Исторические поэмы играют важную роль в определении образа Едиге, — отметил Калиев, добавив что его образ сохранился в памяти множества народов, однако в Советском Союзе с 1940-х его воспринимали негативно, но теперь он вновь начал возвращаться. Сейчас существует 50 вариантов эпоса, с множеством разногласий.

Общая боль исследователей — их работа с госархивами. Камиль Исмаилов / realnoevremya.ru

О неприступных крепостях

В докладах ученых постоянно звучала тема общей истории, которую и изучать надо совместно. Спикеры даже общей болью делились. К примеру, один из ученых назвал государственные архивы «неприступной крепостью».

— Я полтора года назад направила запрос в архив, до сих пор не могу получить ответ. Это проблема номер один, в ноябре прошлого года этот вопрос поднимался в нашем парламенте, — подтвердила Алима Ауанасова, профессор Евразийского национального университета из Астаны.

По ее словам, рост популярности социальных сетей и онлайн-платформ привел к появлению новых форматов сохранения информации, к примеру, постов, которые могут дополнять теперь традиционные форматы.

Зауреш Сактаганова, директор Центра этнокультурных и историко-антропологических исследований Карагандинского исследовательского университета рассказала, как добывала информацию о казахстанских лагерях ГУЛАГа, и как порой ее хранители предпочитали продавать эти сведения за границу.