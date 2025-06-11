Участники золотоордынского форума решили вместе изучать общую историю
Главным гостем Татарстана на площадках форума в Болгаре и Казани стала казахстанская делегация
С 9 по 11 июня в Болгаре и Казани проходит VIII Международный золотоордынский форум «Pax Tatarica: средневековые источники и исторический контекст», собравший 140 исследователей из 20 регионов России и из-за рубежа. Главным партнером форума стал Казахстан. Общую историю нужно изучать сообща, решили ученые на встрече.
Болгар — первая столица Улуса Джучи
В Болгарской исламской академии еще на прошлой неделе начала работать I Международная летняя школа по истории Золотой Орды. Аспиранты, студенты, докторанты, краеведы из России, Турции и Казахстана изучают источниковедение и историографию Золотой Орды и татарских ханств, историю чингизидских политий.
В самом форуме участвуют ученые из Казахстана, Турции, Египта, Марокко, Ирана, Китая, Японии, Франции, Канады, Армении, Беларуси. Он открылся также в Болгаре, а с программным докладом выступил Искандер Измайлов, ведущий научный сотрудник Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств Института истории РТ под названием «Болгар в XIII веке: к вопросу о первой столице Улуса Джучи».
— Нам важно закрепить эту позицию. Потому что сейчас на Золотую Орду много претендентов. Когда мы указываем, что столица находится у нас, Татарстан, татары приобретают дополнительные права на это государство, — отметил старший научный сотрудник Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН Дамир Исхаков.
Исхаков также пожурил журналистов в отсутствии образования — мол, придут, быстро что-то напишут, а анализа информации в их текстах мало. В ответ было предложено в рамках летней школы проводить курсы и для представителей СМИ.
— Иногда даже совсем из невыразительного текста можно вытащить очень важное направление, которое будет иметь концептуальное значение, — резюмировал Исхаков.
Кроме того, в Болгаре прошло заседание совместной рабочей группы историков Российской Федерации и Республики Казахстан «Историко-культурное наследие золотоордынской цивилизации в контексте научных исследований российских и казахстанских историков».
Эпос — ценнейший источник!
Форум работал и на второй площадке — в Казани. 10 и 11 июня в Институте истории им. Марджани АН РТ прошли конференции «Историческая память: академические подходы и неакадемические интерпретации», «Золотая Орда: исторические источники и новые подходы к их изучению».
Здесь же Рустам Ганиев, доцент Уральского федерального университета озвучил свои мысли о том, что этноним «татары» относится к пятого веку нашей эры, как отражено в китайских исторических хрониках. Не сенсация, но как минимум повод для размышлений.
А уфимский представитель Института археологии имени Халикова Владимир Иванов с досадой размышлял в своем докладе, что изучение истории Золотой Орды — это изучение его городов.
Немало выступлений было посвящено фольклору, как источникам. Об этом говорил Айболат Кушкумбаев из Научного института изучения Улуса Джучи (Астана), который сначала постулировал, что у Золотой Орды есть еще и третье название — Улуг Улуг, Великий Улус. Потом отметил, что казахский эпос не уступает рукописной летописи.
А потому логичным было следующее выступление, где Джабай Калиев, руководитель секретариата Национального конгресса историков, рассказывал о том, как отразил исторический облик эмира Едиге (Идегей) в различной историографии: в одних источниках он безжалостный тиран, в других — великий основатель Ногайского улуса, борец за укрепления власти Орды, объединителя тюркских народов.
— Исторические поэмы играют важную роль в определении образа Едиге, — отметил Калиев, добавив что его образ сохранился в памяти множества народов, однако в Советском Союзе с 1940-х его воспринимали негативно, но теперь он вновь начал возвращаться. Сейчас существует 50 вариантов эпоса, с множеством разногласий.
О неприступных крепостях
В докладах ученых постоянно звучала тема общей истории, которую и изучать надо совместно. Спикеры даже общей болью делились. К примеру, один из ученых назвал государственные архивы «неприступной крепостью».
— Я полтора года назад направила запрос в архив, до сих пор не могу получить ответ. Это проблема номер один, в ноябре прошлого года этот вопрос поднимался в нашем парламенте, — подтвердила Алима Ауанасова, профессор Евразийского национального университета из Астаны.
По ее словам, рост популярности социальных сетей и онлайн-платформ привел к появлению новых форматов сохранения информации, к примеру, постов, которые могут дополнять теперь традиционные форматы.
Зауреш Сактаганова, директор Центра этнокультурных и историко-антропологических исследований Карагандинского исследовательского университета рассказала, как добывала информацию о казахстанских лагерях ГУЛАГа, и как порой ее хранители предпочитали продавать эти сведения за границу.
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