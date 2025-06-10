Марат Галеев: «Сначала нас хотели удушить, потом придушить — ни то, ни другое не вышло»

В Татарстане обсуждают возможность предоставления льготы по налогу на прибыль для малых технологических компаний (МТК)

Фото: Михаил Захаров

Импортозамещение и отказ от западных партнеров требуют не только технологических компетенций, но и поддержки государства. «Федеральный законодатель создал беспрецедентные условия для развития цифровых компаний, вплоть до обнуления налога на прибыль. В нефтехимии проекты по выпуску этилена и гексена идут успешно еще и потому, что им (СИБУРу, — прим. авт.) были предоставлены серьезные налоговые льготы на весь инвестиционный период», — привел сегодня примеры стимулирования импортозамещения депутат Госсовета РТ Марат Галеев. Для того чтобы в сжатые сроки заместить западные технологии, рабочая группа в парламенте обсуждает вопрос о льготировании для малых технологических компаний, пояснил позднее «Реальному времени» председатель Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Рягат Хусаинов.

«Нужны поддерживающие условия для предприятий и предпринимателей»

Татарстанская промышленность обладает большим потенциалом в замещении огромного пласта западных технологий, так как охватывает капиталоемкие отрасли нефтедобычи, нефтехимии, машиностроения и быстроокупаемые перерабатывающие пищевые производства. Но создание критически важных решений и продуктов должно сопровождаться «поддерживающими условиями для предприятий и предпринимателей», заявил депутат Госсовета РТ Марат Галеев на пресс-конференции, посвященной состоянию импортозамещения в отраслях экономики после введения санкций в 2022 году.

На первый взгляд может показаться, что эта тема далеко не «парламентская». И ближе по профилю Минэкономики или Минпромторгу, которые обязаны постоянно держать руку на пульсе экономики и делиться свежей информацией. Однако и парламентарии могут напрямую влиять на самочувствие бизнеса.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как сообщил председатель Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Рягат Хусаинов, в парламенте по поручению председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина создана рабочая группа, которая оценивает целесообразность предоставления налоговых преференций. «Рассматриваются [предложения] почти во всех отраслях экономики, — отметил он позднее в разговоре с «Реальным временем». — Налоговые льготы должны предоставляться для отрасли, а не отдельно взятому предприятию. Надо смотреть, что это даст, какой эффект, а не просто открыть лавочку для кого-то. Льготы должны приносить пользу для всей отрасли, для всей страны».

Иначе говоря, рабочая группа в парламенте нацелена на стимулирование диверсификации экономики при помощи налоговых рычагов.

Без западных лицензиаров

После введения санкций ни одна отрасль татарстанской экономики не притормозила, а, наоборот, показала положительную динамику роста, заявил Хусаинов. По его словам, предприятия самостоятельно добились снижения зависимости от иностранных поставщиков и наполнили внутренний рынок продовольствием, товарами первой необходимости и высокотехнологичными изделиями. Санкции стали стимулом для освоения новых технологий в разных отраслях экономики. К примеру, СИБУР смог без западных лицензиаров построить этиленовый комплекс.

Александр Ильин / realnoevremya.ru

«ЭП-600 к моменту введения санкций был сделан наполовину. И всё — [лицензиары] в один момент встали и ушли, — напомнил депутат Марат Галеев. — Затем встал вопрос, сможем или не сможем сами запустить это производство. В конце года успешно сделали».

ПАО «Нижнекамскнефтехим» без западной поддержки запустило производство гексена.

«С помощью наших специалистов предприятие вышло на новый уровень. Изначально было опытное производство на 50 тысяч тонн, сейчас вышли на 300 тысяч тонн. При этом предприятие не покупает западные технологии, а разрабатывает самостоятельно», — поделился спикер.

«Сначала нас хотели удушить, потом — придушить. Ни то, ни другое не вышло», — добавил Галеев.

Льготы в приоритетных отраслях экономики

Но и без помощи государства не обошлось. «В нефтехимии проекты по выпуску этилена и гексена идут успешно еще и потому, что им (СИБУРу, — прим. авт.) были предоставлены серьезные налоговые льготы на весь инвестиционный период», — пояснил депутат. Как известно, СИБУР получил налоговую льготу в 24,6 млрд за весь цикл реализации инвестиционного проекта с 2023 по 2034 год.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Беспрецедентные налоговые льготы получила IT-индустрия, что позволило в сжатые сроки перейти на отечественное программное обеспечение, привел следующий пример Марат Галеев. «Ставку по страховым сборам снизили в 4 раза — до 7,6%, налог на прибыль обнулили, чтобы дать стимул для роста новых направлений. Почему акцентирую внимание на этом моменте? Это может сделать только федеральный законодатель», — заметил он.

По его словам, цифровые технологии, элементная база, чипы — это ахиллесова пята нашей экономики. «Насколько я знаю, федеральные органы работают над принятием решений по строительству заводов. Они будут создавать собственные платформы, что касается безопасности страны во всех смыслах. Работы много, но, по крайней мере, начали этим заниматься, а раньше предпочитали просто покупать готовое. Пусть пока мы на низшей ступени и далеки от лучших образцов Тайваня, Голландии, но нужно снижать зависимость», — уверен Марат Галеев.

Дадут ли льготы МТК в Татарстане?

Впрочем, санкции не всегда были инструментом международной политики, напомнил он. По его словам, в годы первой индустриальной пятилетки СССР, когда западная экономика переживала кризис, наша страна стала новым рынком сбыта: «Мы тогда хорошо заплатили, но создали тяжелую промышленность. Образовалось 1 550 крупных предприятий по американским и немецким лицензиям. По сути, из телеги мы пересели в новую эпоху промышленности». Второй этап партнерства с Западом случился в конце 1980-х годов, когда наступила эпоха реальной глобализации. Произошло разделение труда, свободная торговля, что и расслабило российскую экономику, заметил он.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Для того чтобы заместить западные технологии, рабочая группа в парламенте обсуждает вопрос льгот для малых технологических компаний, сообщил позднее «Реальному времени» председатель Комитета ГС по экономике, инвестициям и предпринимательству. В условиях обеспечения технологического суверенитета федеральные власти дают возможность бизнесу получить статус малой технологической компании (МТК). Им полагается адресная поддержка при получении всевозможных льгот и преференций. Несколько регионов предоставили им льготы по налогу на прибыль в части, зачисляемой в региональный бюджет, но Татарстан пока таким правом не воспользовался. По словам Рягата Хусаинова, меры поддержки обсуждаются. «Но пока заранее сказать не могу», — заключил он.