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День в истории 13 июня: открыли «алмазную столицу» СССР, провели первые в мире автогонки

00:00, 13.06.2025

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные события 13 июня 2025 года

День в истории 13 июня: открыли «алмазную столицу» СССР, провели первые в мире автогонки
Фото: Реальное время

Сегодня, 13 июня, отмечают Международный день распространения информации об альбинизме. 70 лет назад было опубликовано сообщение об открытии «алмазной столицы» СССР — кимберлитовой трубки «Мир», 130 лет назад во Франции завершились первые в мире автомобильные гонки на скорость, 200 лет назад нью-йоркский механик Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку. Главные события дня — в традиционном обзоре «Реального времени».

Кто родился: Джеймс Максвелл и Ренат Еникеев

  • 1831 — английский физик, создатель классической электродинамики Джеймс Максвелл (скончался 5 ноября 1879 года).
  • 1911 — немецкий физик Эрвин Вильгельм Мюллер (скончался 17 мая 1977 года). Первый человек, наблюдавший атомы.
  • 1937 — татарский композитор, пианист и общественный деятель Ренат Еникеев (скончался 13 марта 2020 года). Массовой публике он наиболее известен благодаря песням «Ак дулкыннар» и «Ляйсан».
скриншот из видео «Ренат Еникеев» с канала «Star Secrets Uncovered»
  • 1955 — бывший генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
  • 1958 — советский и российский актер Сергей Маковецкий.
  • 1961 — сенатор Российской Федерации, зампредседателя Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Александр Терентьев. В 2013—2022 годах занимал должность замруководителя аппарата президента Татарстана.
  • 1983 — председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Кто скончался: Александр Македонский и Китасато Сибасабуро

  • 323 до н.э. — великий полководец Александр Македонский (родился 21 июля 356 до н.э.).
  • 1894 — русский живописец Николай Ге (родился 27 февраля 1831 года).
общественное достояние
  • 1931 — японский врач и бактериолог Китасато Сибасабуро (родился 29 января 1853 года). Один из первооткрывателей возбудителя чумы.
  • 1990 — советский писатель Ираклий Андроников (родился 28 сентября 1908 года).
  • 2016 — композитор Олег Каравайчук (родился 28 декабря 1927 года).

Праздники: День швейной машинки

  • День швейной машинки. 13 июня 1790 года получен патент на конструкцию первой швейной машинки — она предназначалась для сшивания кожи и парусины.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru
  • Международный день распространения информации об альбинизме. В 2013 году Совет ООН по правам человека принял резолюцию, призывающую государства принимать действенные меры для ликвидации любых видов дискриминации людей, страдающих альбинизмом.

События в истории: открыли Пушкинский музей, впервые применили крылатые ракеты, выбрали место Олимпиады 2030 и 2034 годов

  • 1825 — нью-йоркский механик Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку.
  • 1858 — был подписан российско-китайский договор, вошедший в историю как Тяньцзиньский трактат. Документ подтверждал мир и дружбу между двумя странами, гарантировал личную безопасность и неприкосновенность собственности русских, живущих в Китае, и китайцев, находящихся в России.
  • 1895 — во Франции завершились первые в мире автомобильные гонки на скорость. Соревнования проходили по маршруту Париж — Бордо — Париж длиной около 1,2 тыс. км.
  • 1912 — в Москве открылся Музей изящных искусств (сегодня — Пушкинский музей). Инициатором его создания и первым директором стал Иван Цветаев — отец поэтессы Марины Цветаевой.
  • 1944 — прошло первое боевое применение немецких «самолетов-снарядов» (крылатых ракет). Ранее беспилотные летательные аппараты во время Второй мировой войны не использовались.
  • 1955 — в СССР опубликовано сообщение об открытии известного месторождения алмазов в Якутии. Речь идет о кимберлитовой трубке «Мир».
взято с сайта commons.wikimedia.org/Staselnik
  • 1996 — Государственным советом РТ принят закон «О целевом налоге для ликвидации ветхого жилья» — для формирования дополнительных финансовых ресурсов для ликвидации и реконструкции старых кварталов Казани. Его размер составлял 1%от объема реализованной продукции, взимался он с каждого юридического лица, зарегистрированного в Татарстане. Однако позже по требованию федерального центра налог отменили.
  • 2023 — президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 200 тыс. рублей за нарушение норм обращения с животными, а также до 30 тыс. рублей за выброшенных животных.
  • 2024 — два российских спортсмена, синхронисты Светлана Колесниченко и Александр Мальцев, принесли стране первые золотые медали Игр БРИКС. Также татарстанец Даниел Маринов выиграл золото в многоборье на Играх БРИКС.
  • 2024 — исполком Международного олимпийского комитета (МОК) определился с местами проведения Олимпийских игр 2030 и 2034 годов. Они пройдут во Французских Альпах и в Солт-Лейк-Сити (США) соответственно.
Галия Гарифуллина

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