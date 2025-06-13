День в истории 13 июня: открыли «алмазную столицу» СССР, провели первые в мире автогонки
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные события 13 июня 2025 года
Сегодня, 13 июня, отмечают Международный день распространения информации об альбинизме. 70 лет назад было опубликовано сообщение об открытии «алмазной столицы» СССР — кимберлитовой трубки «Мир», 130 лет назад во Франции завершились первые в мире автомобильные гонки на скорость, 200 лет назад нью-йоркский механик Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку. Главные события дня — в традиционном обзоре «Реального времени».
Кто родился: Джеймс Максвелл и Ренат Еникеев
- 1831 — английский физик, создатель классической электродинамики Джеймс Максвелл (скончался 5 ноября 1879 года).
- 1911 — немецкий физик Эрвин Вильгельм Мюллер (скончался 17 мая 1977 года). Первый человек, наблюдавший атомы.
- 1937 — татарский композитор, пианист и общественный деятель Ренат Еникеев (скончался 13 марта 2020 года). Массовой публике он наиболее известен благодаря песням «Ак дулкыннар» и «Ляйсан».
- 1955 — бывший генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
- 1958 — советский и российский актер Сергей Маковецкий.
- 1961 — сенатор Российской Федерации, зампредседателя Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Александр Терентьев. В 2013—2022 годах занимал должность замруководителя аппарата президента Татарстана.
- 1983 — председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.
Кто скончался: Александр Македонский и Китасато Сибасабуро
- 323 до н.э. — великий полководец Александр Македонский (родился 21 июля 356 до н.э.).
- 1894 — русский живописец Николай Ге (родился 27 февраля 1831 года).
- 1931 — японский врач и бактериолог Китасато Сибасабуро (родился 29 января 1853 года). Один из первооткрывателей возбудителя чумы.
- 1990 — советский писатель Ираклий Андроников (родился 28 сентября 1908 года).
- 2016 — композитор Олег Каравайчук (родился 28 декабря 1927 года).
Праздники: День швейной машинки
- День швейной машинки. 13 июня 1790 года получен патент на конструкцию первой швейной машинки — она предназначалась для сшивания кожи и парусины.
- Международный день распространения информации об альбинизме. В 2013 году Совет ООН по правам человека принял резолюцию, призывающую государства принимать действенные меры для ликвидации любых видов дискриминации людей, страдающих альбинизмом.
События в истории: открыли Пушкинский музей, впервые применили крылатые ракеты, выбрали место Олимпиады 2030 и 2034 годов
- 1825 — нью-йоркский механик Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку.
- 1858 — был подписан российско-китайский договор, вошедший в историю как Тяньцзиньский трактат. Документ подтверждал мир и дружбу между двумя странами, гарантировал личную безопасность и неприкосновенность собственности русских, живущих в Китае, и китайцев, находящихся в России.
- 1895 — во Франции завершились первые в мире автомобильные гонки на скорость. Соревнования проходили по маршруту Париж — Бордо — Париж длиной около 1,2 тыс. км.
- 1912 — в Москве открылся Музей изящных искусств (сегодня — Пушкинский музей). Инициатором его создания и первым директором стал Иван Цветаев — отец поэтессы Марины Цветаевой.
- 1944 — прошло первое боевое применение немецких «самолетов-снарядов» (крылатых ракет). Ранее беспилотные летательные аппараты во время Второй мировой войны не использовались.
- 1955 — в СССР опубликовано сообщение об открытии известного месторождения алмазов в Якутии. Речь идет о кимберлитовой трубке «Мир».
- 1996 — Государственным советом РТ принят закон «О целевом налоге для ликвидации ветхого жилья» — для формирования дополнительных финансовых ресурсов для ликвидации и реконструкции старых кварталов Казани. Его размер составлял 1%от объема реализованной продукции, взимался он с каждого юридического лица, зарегистрированного в Татарстане. Однако позже по требованию федерального центра налог отменили.
- 2023 — президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 200 тыс. рублей за нарушение норм обращения с животными, а также до 30 тыс. рублей за выброшенных животных.
- 2024 — два российских спортсмена, синхронисты Светлана Колесниченко и Александр Мальцев, принесли стране первые золотые медали Игр БРИКС. Также татарстанец Даниел Маринов выиграл золото в многоборье на Играх БРИКС.
- 2024 — исполком Международного олимпийского комитета (МОК) определился с местами проведения Олимпийских игр 2030 и 2034 годов. Они пройдут во Французских Альпах и в Солт-Лейк-Сити (США) соответственно.
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