Цифровой мониторинг объектов ОЭЗ «Алабуга» с помощью платформы Sarex

Фото: предоставлено ООО «САРЕКС»

ОЭЗ «Алабуга» — крупнейшая в России особая экономическая зона промышленно-производственного типа, расположенная в Елабужском районе Республики Татарстан. Фактический объем инвестиций — более 183 миллиардов рублей. Выручка — более 238 миллиардов рублей за 2024 год. Рабочих мест более 25 тысяч, средний возраст сотрудников — 24 года. Для обеспечения прозрачности процессов на всех этапах строительства компания активно внедряет цифровые технологии, которые позволяют контролировать проектирование и ход работ в реальном времени и принимать решения на основе объективных данных. «Невозможно контролировать сотни тысяч квадратных метров на глаз — нужна система. Без нее невозможно быстро принимать решения и уверенно двигаться вперед», — комментирует Артем Бунатов, ведущий специалист АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга».

Задачи

Руководству ОЭЗ «Алабуга» важно было интегрировать все данные в единую цифровую среду для решения нескольких задач:

обеспечение доступности актуальных облаков точек и BIM-моделей для всех участников проектных процессов;

организация удобного взаимодействия между заказчиком, подрядчиками и инженерами;

сокращение времени на получение и использование фактических данных для проверки исполнительной документации;

обеспечение системного хранения, обработки и сравнительного анализа облаков точек и BIM-моделей.

«Одна из самых больших проблем — это доступ к актуальной информации. Если у подрядчика одна модель, у заказчика — другая, а у инженера — вообще третья версия, нормального взаимодействия не получится. Нам нужно было общее пространство — цифровая «правда», в которую все верят» — рассказывает Артем Бунатов.

Платформа как решение

Выбор платформы был обусловлен несколькими ключевыми факторами, важными для масштабного проекта. Основная цель состояла в том, чтобы работать с большими объемами данных без потери производительности и интегрировать облака точек и BIM-модели в единую цифровую среду.

«Сначала мы попробовали платформу Sarex на одном из объектов. Когда поняли, насколько это удобно, начали масштабировать. Сегодня это наш стандарт: сканирование, загрузка в Sarex, сравнение с моделью, проверка исполнительной документации. Все просто и быстро» — делится Артем Бунатов, ведущий специалист АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга».

Для эффективного взаимодействия было создано единое цифровое пространство, которое позволило объединить более 140 участников проекта, включая сотрудников подрядных организаций, проектных менеджеров и инженеров. Платформа обеспечила централизованное хранение данных, что избавило специалистов от работы с разрозненными версиями документации и устаревшими чертежами.

Каждому пользователю был предоставлен доступ к информации в зависимости от его роли, что минимизировало риски ошибок при передаче данных и позволило работать с актуальными данными в реальном времени. Также было организовано регулярное лазерное сканирование объектов с загрузкой полученных облаков точек в систему. В результате на платформу было загружено 85 облаков точек, которые фиксировали текущие состояния объектов, позволяя оперативно накладывать их на проектные BIM-модели для анализа отклонений.

Интеграция облаков точек и BIM-моделей

Ранее облака точек, полученные с помощью лазерного сканирования, использовались только специалистами геодезической службы, что ограничивало круг людей, имеющих доступ к этим данным. Платформа Sarex позволила обеспечить доступ к облакам точек для более широкого круга специалистов, включая подрядчиков. Это, в свою очередь, улучшило процесс формирования и проверки исполнительной документации и позволило сократить количество ошибок со стороны подрядных организаций, возникающих при передаче исполнительной документации.

Контроль за динамикой изменений на строительных площадках

Платформа Sarex оказала помощь в контроле за динамикой изменений на строительных объектах. С помощью регулярного обновления облаков точек и ортофотопланов специалисты получили возможность отслеживать изменения на объектах в реальном времени. Это было особенно важно для объектов, где происходили интенсивные строительные работы, такие как выемка или насыпь грунта, земляные работы.

Сравнение изменений на площадке за разные даты съемок в платформе Sarex. предоставлено ООО «САРЕКС»

Таким образом, платформа позволила своевременно выявлять отклонения от проекта и оперативно корректировать работы, что значительно улучшило контроль за выполнением строительных норм и сроков.

Оптимизация использования данных для заказчиков

Платформа Sarex также значительно улучшила работу с заказчиками. Возможность создания 360-фотопанорам и ортофотопланов позволила им получать точное представление о текущем состоянии строительных объектов. Визуализация состояния объектов с помощью таких технологий повысила уровень доверия со стороны заказчиков и позволила избегать недоразумений, связанных с оценкой этапов выполнения работ.

Просмотр 360-панорамы построенного объекта в платформе Sarex. предоставлено ООО «САРЕКС»

Кроме того, платформа дала возможность экспортировать данные в популярные форматы, такие как DXF (Drawing Exchange Format — формат файла, предназначенный для обмена чертежами между CAD-программами), что облегчило передачу информации между различными участниками проекта и улучшило взаимодействие между подрядчиками, архитекторами и заказчиками.

Экспорт данных в формате DXF из платформы Sarex. предоставлено ООО «САРЕКС»

Работа с инженерными сетями и скрытыми объектами

Важным аспектом использования Sarex стало ее применение для работы с инженерными сетями и скрытыми объектами. Платформа позволила интегрировать планы инженерных сетей на ортофотопланы, что обеспечило точное размещение всех объектов на строительных площадках. Это особенно полезно для контроля за проектированием и установкой скрытых коммуникаций, таких как канализация или водоснабжение.

Кроме того, для отдельных объектов платформа предоставляла функции для анализа объемов земельных работ, что позволило более точно планировать строительство и контролировать объемы земляных работ, таких как выемка или насыпь.

Наложение генплана на ортофотоплан для проверки ведущих скрытых инженерных сетей в платформе Sarex. предоставлено ООО «САРЕКС»

Измерение грунта в платформе Sarex. предоставлено ООО «САРЕКС»

Плавающий график облака точек для анализа работы с грунтом в платформе Sarex. предоставлено ООО «САРЕКС»

Сканирование в рамках эксплуатации

Еще одной важной возможностью платформы Sarex стало ее использование не только на стадии строительства, но и на этапе эксплуатации объектов. Платформа позволила создавать цифровые модели объектов, что значительно улучшило управление объектами недвижимости и позволило оперативно выявлять несоответствия между проектными и фактическими данными.

Сравнение BIM-моделей с реальными объектами также стало незаменимым инструментом для корректировки эксплуатационной документации, что в дальнейшем помогло поддерживать точность и актуальность данных, связанных с эксплуатацией объектов.

Что дает применение Sarex

По словам Артема Бунатова, в процессе сотрудничества с Sarex специалисты ОЭЗ «Алабуга» выделили несколько ключевых преимуществ, получаемых как от использования платформы, так и от взаимодействия с разработчиком.

Лояльность и забота разработчика : команда Sarex предоставила возможность тестирования системы на протяжении полугода и активно помогала в решении любых вопросов.

: команда Sarex предоставила возможность тестирования системы на протяжении полугода и активно помогала в решении любых вопросов. Настройка доступа с присваиваемыми ролями : возможность контроля доступов подрядчиков, а именно предоставление доступов только к их проектам, упрощает управление процессами и соблюдение конфиденциальности данных.

: возможность контроля доступов подрядчиков, а именно предоставление доступов только к их проектам, упрощает управление процессами и соблюдение конфиденциальности данных. Широкий функционал для работы с 3D : на рынке мало программного обеспечения, которое может похвастаться подобным функционалом в области обработки облаков точек и BIM-моделей.

: на рынке мало программного обеспечения, которое может похвастаться подобным функционалом в области обработки облаков точек и BIM-моделей. Экспорт локальных участков облаков точек : платформа позволяет экспортировать необходимые участки облаков точек, что очень удобно при работе с большими объемами данных.

: платформа позволяет экспортировать необходимые участки облаков точек, что очень удобно при работе с большими объемами данных. Широкий функционал для работы с ортофотопланами: включает возможность визуализации инженерных сетей и других объектов на ортофотопланах, что значительно облегчает контроль за состоянием объектов и позволяет оперативно принимать решения.

«Sarex — это не просто платформа. Это инструмент, который меняет логику управления строительством. Когда у тебя есть объективные данные — ты уверен в каждом решении. Это и есть цифровая зрелость» — заключает Артем Бунатов, ведущий специалист АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга».

Результаты

Интеграция платформы Sarex в процесс цифрового мониторинга объектов в ОЭЗ «Алабуга» позволила повысить точность данных, ускорив работу с ними, и по итогу выстроить прозрачный контроль за этапами строительства объектов.

«Решение Sarex в ОЭЗ «Алабуга» позволило создать единое информационное пространство и ускорить прохождение всех строительных этапов при высоком качестве контроля», — подчеркивает Артем Бунатов, ведущий специалист АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга». Переход к цифровому формату помог избежать ошибок, характерных для бумажного документооборота, и обеспечить стабильную, прозрачную работу всех участников строительства».

Если вы хотите узнать больше о том, как «Цифровой мониторинг Sarex» может помочь в решении задач вашего проекта, оставьте заявку на официальном сайте разработчика.

Реклама. ООО «САРЕКС»