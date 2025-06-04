Игорь Артемьев: «Биржевые мосты с исламскими странами без AAOIFI не наведешь»

Президент петербургской биржи рассчитывает на присоединение поставщиков из Ирана и Малайзии к концу этого года

Фото: предоставлено пресс-службой СПБ Биржа

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа ведет переговоры с дружественными странами о создании единого биржевого рынка в рамках ЕАЭС+, а первыми на инициативу России откликнулись мусульманские государства. «В последние полтора года мы объездили полмира. Оказалось, что 50—60% стран, готовых подключиться к нашей биржевой торговле, исповедуют ислам», — признался в интервью «Реальному времени» президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржы Игорь Артемьев. К концу 2025 года СПБ биржа планирует пройти аудит на соответствие нормам шариата и стандартам AAOIFI, после чего станет возможным присоединение поставщиков из Ирана, ОАЭ, Малайзии, Турции и других стран.

— Игорь Юрьевич, год назад было принято решение о создании единого биржевого рынка в рамках ЕАЭС+, а товарные биржи стран СНГ договорились принять международную систему индикаторов (бенчмарка). Как складываются взаимоотношения с зарубежными государствами?

— В настоящее время идут интенсивные переговоры со многими исламскими странами. Недавно наша делегация посетила Куала-Лумпур, где встречалась с руководством биржи Kuala Lumpur Commodity Exchange. На этой товарной бирже совершаются сделки преимущественно с каучуком и пальмовым маслом. То, что премьер-министр Малайзии посетил Москву, а потом прилетел в Казань, свидетельствует о высоком интересе страны к расширению внешнеторговых сделок, и без биржевой торговли не обойтись.

То, что премьер-министр Малайзии посетил Москву, а потом прилетел в Казань, свидетельствует о высоком интересе страны к расширению внешнеторговых сделок. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Наши инициативы получили поддержку и у других стран Востока. Турция, Иран, Египет, ОАЭ, а также другие страны-участники БРИКС выразили готовность к сотрудничеству. Конечно, сохраняются дружеские отношения с Казахстаном, Белоруссией, Кыргызстаном. Встречались с представителями бирж Индии и Пакистана в формате БРИКС и ШОС. Продолжаем искать партнеров среди африканских стран — это могут быть ЮАР и Эфиопия. В дальнейшем мы видим возможным объединение биржевых торгов среди государств БРИКС.

— Какой вы видите организацию биржевой торговли между государствами, если их разделяют большие расстояния?

— У нас очень простая идея: построить биржевые мосты с дружественными странами, обеспечить технологическую совместимость торговой системы и клиринга, т. е. расчетов за произведенный и поставленный товар в мировом масштабе. Постоянно действующие каналы биржевой интернет-торговли между государствами помогут обеспечить рост внешнеторгового оборота. Технологической основой системы станет информационно-аналитическая платформа SPX — собственная разработка петербургской биржи.

Биржевая торговля — это безопасный способ продажи товаров с четкой и безупречной формой расчетов. Даже удивительно, почему виртуальную форму раньше почти не применяли в отношении экспортно-импортных операций на бирже.

По итогам 2024 года оборот биржи составил $25 млрд, а в целом по группе около $80 млрд, и мы рассчитываем его увеличить за счет кооперации с исламским бизнесом.

— Петербургская биржа собирается получить сертификат «Халяль»?

— Да, при сотрудничестве с исламскими биржами нужно следовать стандартам AAOIFI, которые приняты в мусульманском мире. К концу 2025 года биржа планирует пройти аудит на соответствие нормам шариата и получить сертификат, который будет конвертируемым и признаваем международным сообществом. Кроме того, шариатские эксперты AAOIFI будут следить за соблюдением стандартов в текущем режиме.

Оборот биржи составил $25 млрд, а в целом по группе около $80 млрд, и мы рассчитываем его увеличить за счет кооперации с исламским бизнесом. предоставлено пресс-службой СПБ Биржа

Предусмотрен комплекс мер, направленных на проверку сделок, договоров, а также любой хозяйственной деятельности на соответствие шариатским стандартам, с целью недопущения их нарушения, он разделяется на внешний и внутренний. Внешний шариатский контроль — проверка на соответствие шариатским стандартам концепции деятельности, форм договоров и совершаемых сделок; осуществляется периодически по мере необходимости на основании информации, получаемой по итогу внутреннего шариатского контроля (например, согласование новых форм договоров, выбор нового направления деятельности и т. д.). Внутренний шариатский контроль — регулярная проверка текущей деятельности на соответствие шариатским стандартам на основании предоставляемой заказчиком информации.

Пройти аудит по шариату для нас несложно, потому что сама природа товарной биржи близка ему по духу. Во-первых, у нас торгуются реальные физические товары (нефть, зерно, удобрения и другие ресурсы), что исключает возможность спекуляций. Во-вторых, цена отвечает принципам справедливости, так как определяется спросом и предложением. В-третьих, здесь нет высоких рисков.

У нас очень простая идея: построить биржевые мосты с дружественными странами. предоставлено пресс-службой СПБ Биржа

Сделки проходят на основе договора купли-продажи, а цены складываются на основе конкурентных торгов. Продавцы участвуют в аукционе анонимно. Никто не знает, кто продает и у кого покупает. Участники торгов находятся в жесточайшей конкуренции и могут двигаться по цене вверх и вниз. Это соответствует принципам справедливости Корана. Надеемся, что после подтверждения стандартов AAOIFI станет возможным присоединение поставщиков из Ирана, ОАЭ, Турции и других стран.

— Какие страны активно торгуют на петербургской бирже?

— Основной объем сделок проходит с нашими ближайшими соседями — Белоруссией и Казахстаном. На предстоящем ПМЭФ-2025 продолжим подписание соглашений с товарными биржами государств, которые хотели бы создать международную ассоциацию товарно-сырьевых бирж. Первая цель — это создание постоянно действующих команд, чтобы те, кто захочет, могли бы торговать друг с другом. Таким образом, межграничные барьеры будут существенным образом снижаться.

Вторая цель — проводить торговые операции на базе рыночных цен, которые сложились в результате биржевых торгов. Мы хотим сложить мировое финансовое агентство в формате БРИКС+.

Мы хотим сложить мировое финансовое агентство в формате БРИКС+. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Но для решения этой сложной задачи необходимо объединиться с Индией, Ираном, Китаем и другими странами. Тогда мы сможем создать альтернативный продукт.

С другой стороны, для бирж не существует расстояний, нет языковых препятствий. Это сервис, который открывает вход в разные сегменты рынка. Это триггерные зоны. Если ты не знаешь, как начать торговлю с Россией, значит тебе сюда. Зайди на биржу своей страны, а оттуда попадаешь на биржу Москвы или Санкт-Петербурга. Продавцу не нужно сильно знать законодательство той или иной страны — условия продажи гарантирует биржа.

— В какой валюте будут проходить расчеты?

— Во-первых, есть возможность проводить расчеты в рублях, для нас это самое хорошее решение. Во-вторых, валютная пара: рубль — юань и другие.

— Выбирать валюту будет покупатель?

— Нет, это биржа будет сообщать о своих возможностях при оплате покупки, обещая безопасность сделки. Конечно, мы работаем в тесной связи с российскими банками — Сбербанком, ВТБ.

— Каких производителей зовете?

— Работаем в сегменте B2B с юридическими лицами. Это крупнооптовые продажи. Сначала мы формировались как энергетическая биржа, продавали нефть, газ, металлы. В последние годы закупки диверсифицируются — появляются строительные материалы, сельскохозяйственная продукция. Мы все больше стремимся стать универсальной биржей.

— Не опасаетесь конфликта интересов среди российских и зарубежных производителей, так как они находятся в разных экономических условиях? Достаточно сказать, что ключевая ставка ЦБ в России — 21%, а в Китае — 3%.

— Биржа — это великий уравнитель. Российские товары экспортируются с большим успехом. Речь идет о зерне, нефти, нефтепродуктах. Через биржу это делать быстрее, безопаснее и эффективнее, и компании заработают больше денег.

— Обсуждаются ли вопросы доставки при заключении контракта?

— Продать товар — это еще и вопрос логистики: как товар довезти до покупателя? Биржа имеет уникальный опыт. В отношении определенных видов товаров работает система Оператора товарных поставок РЖД (ОТП РЖД).

В отношении определенных видов товаров работает система Оператора товарных поставок РЖД (ОТП РЖД). Максим Платонов / realnoevremya.ru

Что это означает? После совершения биржевой сделки ОТП РЖД формирует ГУ-12, в котором отражается признак ОТП, номер договора и реквизитной заявки. Покупателю не придется бегать с бумажками и искать способы доставки товара. Расчет стоимости перевозки осуществляется оператором товарных поставок на основании тарифов РЖД и арендных ставок операторов вагонов.

— Речь идет только о РЖД?

— При поставках нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом функции оператора товарных поставок (ОТП) выполняет ОТП ПАО «Транснефть». При поставках газа — ОТП ТЭК (ПАО «Газпром»), за что мы тоже благодарны этим большим компаниям.

Обсуждаем транспортировку водным транспортом с перевалкой в морских и речных портах. Но сделать это непросто, хотя интересуемся стивидорными компаниями и портами.