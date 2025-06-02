«Ак Барс» подплыл к «Русскому крабу»

Владельцы зеленодольских верфей претендуют на строительство краболовов проекта ССа5712LS, необходимых для добычи в Баренцевом море

Фото: Динар Фатыхов

Судостроительная корпорация «Ак Барс» собирается развернуться в сторону состоятельных заказчиков морских рыболовецких судов, которые строят в рамках инвестиционных квот. По данным источников «Реального времени», татарстанская компания предложила камчатской ГК «Русский краб» программу строительства краболовов, первый из которых может выйти в море в 2027 году. Камчатский холдинг приобрел дополнительные лоты на добычу краба стоимостью 36 млрд рублей и сейчас определяет поставщика судов. По мнению участников рынка, шансы зеленодольских верфей получить контракт высоки, так как остальные предприятия отрасли перегружены и не успевают в срок сдать ранее заказанные траулеры и краболовы.

ГК «Русский краб» собирает предложения

Судостроительная корпорация «Ак Барс» может пробиться в одну из элитных, но и чрезвычайно рискованных ниш российского судостроения. Речь идет о краболовах, которые рыбопромышленные компании обязаны строить в рамках предоставляемых им инвестквот или аукционов на вылов ценных биоресурсов. Татарстанские судостроители пропустили первый этап их распределения в 2017–2020 годах, когда разыграли постройку самого большого количества рыболовецких судов в стране. Но сейчас, похоже, готовы отыграться и включились в борьбу за «краболовные контракты».

По сведениям источников «Реального времени», СК «Ак Барс» обратилась к ГК «Русский краб» с предложением построить краболовные суда в рамках новых квот на вылов камчатского краба. «Русский краб» получил их весной этого года за 36 млрд рублей. Сам напрямую не участвовал в аукционе Росрыболовства, а выкупил у участников-победителей.

Маргарита Головатенко / realnoevremya.ru

Мурманские ООО «Арктический лосось», «Полярный лосось» и «СЗ-Краб» купили права на добычу в Северном бассейне (Баренцево море), а потом перешли под контроль дальневосточного холдинга, сообщало дальневосточное издание «Конкурент». До этого «Русский краб» вел добычу на Дальнем Востоке, а теперь смог выйти в Баренцево море в зону конкурентов. По условиям пользования квотами, добывающая компания в течение года обязана осуществить закладку краболовов на отечественных верфях. Камчатский холдинг не стал тянуть и приступил к выбору предприятия-поставщика отечественных судов.

Строим быстро, но в Зеленодольске

«В настоящий момент решение о месте строительства краболовных судов не принято, идет отбор предложений», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГК «Русский краб». В свою очередь, глава СК «Ак Барс» Ренат Мистахов подтвердил заинтересованность в постройке нового типа морских судов, которые прежде не строились на зеленодольских верфях. «Да, сейчас мы ведем переговоры по краболовам», — сказал он, не уточняя названия компании-заказчика.

Новизна проекта его не пугает, но корпорация «не собирается строить корабли на Дальнем Востоке», отметил Мистахов. «У нас есть два завода, и основные компетенции в кораблестроении мы развиваем на Зеленодольском заводе Горького», — подчеркнул он. В случае подписания контракта по краболовам «Ак Барс» собирается перенести исполнение на свою территорию. «Планируем строить на Зеленодольском заводе им. Горького», — добавил он.

предоставлено пресс-службой Зеленодольского района

Какое количество краболовов обсуждается, к какому сроку и на какую сумму собираются строить, стороны не разглашают. Судя по объему квоты, речь может идти о заказе на строительство как минимум 2-3 краболовов. Назвать предположительную стоимость на рынке не берутся, но в качестве ориентира может быть цифра в 10 млрд рублей за каждый краболов. Единственное, что смог раскрыть Ренат Мистахов, так это срок сдачи краболова. По его словам, зеленодольские верфи готовы будут спустить на воду первое судно уже в 2027 году. Для сравнения, в настоящее время российские верфи сдают краболовы с большим отставанием от контрактных обязательств, растягивая постройку на 4—5 лет. Можно предположить, обещание построить за 2,5—3 года и есть главный козырь Мистахова.

Почему верфи задерживают сдачу судов один за другим

Главный бич механизма распределения инвестквот — срыв сроков сдачи рыболовных судов. Российские верфи не могут уложиться в контрактные сроки, увеличивая долговую нагрузку заказчиков-рыбопромышленников. По данным Минпромторга РФ, в рамках инвестквот первого этапа, прошедшего в 2017—2019 годах, было запланировано строительство 105 судов, из них — 41 краболов. Завершить работу рассчитывали в 2025 году. В марте 2024 года Минсельхоз РФ предложил продлить с пяти до семи лет и сроки строительства краболовов. Это объяснялось тем, что по 19 судам (это 47,5% от общего количества краболовов, которые строятся в рамках первого этапа реформы) есть отставания в сроках реализации проектов и в установленный пятилетний срок они не укладываются. Сейчас власти обсуждают продление до 2030 года. Из-за нехватки денег правительство РФ пообещало в этом году выделить судостроителям субсидии на 28,5 млрд рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Одна их причин срывов — переход с западного оборудования на китайское, а также перепроектирование судов. По словам генерального директора Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Владимира Назаренко, стоимость рыболовецких судов выросла в полтора–два раза.

Третьим будешь?

Если СК «Ак барс» подпишет контракт, то станет третьим участником строительства краболовов для ГК «Русский краб». Сейчас дальневосточная компания ведет строительство 11 краболовов для вылова и перевозки живого краба и одного краболова-процессора для переработки улова в варено-мороженую продукцию. Так, на «Окской судоверфи» в Нижнем Новгороде заложили шесть краболовных кораблей стоимостью 16,5 млрд рублей, а на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Карелии — пять кораблей сопоставимой стоимости.

Все краболовы строятся по единому проекту ССа5712LS. Впоследствии при исполнении одного из контрактов произошла замена исполнителя. Онежский ССЗ передал постройку корабля на «Окскую судоверфь». Это случилось в январе 2023 года, следует из отчета ООО «Атлантик Краб», входящей в ГК «Русский краб». В результате сроки сдачи судов сдвинули: два корабля будут сдаваться в 2025—2026 годах, хотя закладывались в 2020 году. На конец 2024 года заказчик вложил в строительство судов 13,8 млрд рублей.

Все краболовы для ГК «Русский краб» строятся по единому проекту ССа5712LS. скриншот аккаунта ГК "Русский краб" в Вконтакте

«Текущая ситуация со строительством рыболовного флота печальная», — сообщил «Реальному времени» генеральный директор СЗРК Николай Назаренко. Северо-Западный рыбопромышленный консорциум финансирует строительство траулеров-процессоров на Выборгском судостроительном заводе (ВСЗ) и на нижегородском «Красное Сормово».

— Прямо сейчас вылетаю из аэропорта в Нижнем Новгороде. Каждые две недели я здесь в течение 6 лет, на моих глазах картина меняется в худшую сторону, позитива нет. С чем связано? Если говорить по-простому, то не умеют наши верфи работать, — полагает он. — Директора не могут сделать шаг вправо, шаг влево, их полномочия весьма ограничены, не могут ни единого шага предпринять. Все идет через ОСК, рассмотрение даже самых мелочных вопросов решается там, а руководитель связан по рукам и ногам, все застопорилось.

Поэтому пока, по его словам, «нет оптимизма в отношении достройки заказанного им краболова»: «Сейчас мы плаваем на краболовах с фабриками, построенными 50 лет назад. Но есть одна новая, построенная в Выборге, ей 5 лет. У нас траулеры возраста 20-30 лет с «хвостиком». Конечно, мы протянем, как русские люди говорят, сколько надо — столько и протянем. Но нужно иметь ясность, когда будет достроено то, во что вложены деньги». Назаренко добавил, что из-за перегруженности судостроительных заводов ГК «Русский краб» выгоднее разместить заказ на зеленодольских верфях, которые не обременены старыми обязательствами. «Нет ни одной верфи в стране, которая имеет опыт строительства краболовных судов и траулеров, поэтому это не препятствие для заключения контракта», — отметил он.