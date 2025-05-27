«Идея несет в себе неоднозначные последствия»
В Госдуме предложили расширить полномочия регионов в вопросах миграции
Законопроект о расширении полномочий регионов в вопросах регулирования проживания мигрантов внесут в Госдуму. Инициатива предполагает, что правительства российских субъектов смогут самостоятельно ставить ограничения — например, на количество иностранцев, проживающих в одной квартире, или определять необходимый уровень знания русского языка. Эксперты, опрошенные «Реальным временем», к идее отнеслись неоднозначно: последствия введения таких прав регионов предсказать нельзя. Подробнее — в материале издания.
«В мигрантские гетто превращаются целые районы»
Фракция «Новые люди» внесет в Госдуму законопроект, расширяющий полномочия регионов в вопросах регулирования проживания мигрантов. Об этом заявил лидер фракции Алексей Нечаев. Инициатива предоставит субъектам Федерации право устанавливать собственные правила, учитывающие специфику и потребности территорий, пишет ТАСС.
«Новые люди» предлагают дать регионам возможность, например, ограничивать количество мигрантов, проживающих в одной квартире, или вводить требования к минимальному знанию русского языка.
— Пока у губернаторов нет таких полномочий, в мигрантские гетто превращаются целые районы, — подчеркнул Нечаев, чьи слова приводит пресс-служба фракции.
Парламентарий напомнил, что ранее фракция разработала инициативу по квотированию расселения мигрантов по районам.
— Это работает просто. Если количество мигрантов превысит 10% от жителей района, там больше нельзя будет снять жилье работающему иностранцу, — пояснил он.
В Татарстане многие мигранты общаются с местными на своих языках без переводчика
Законопроект необходимо доработать и уточнить несколько деталей, выразил свое мнение в разговоре с «Реальным временем» главный редактор газеты «Трудовой мигрант» Закир Сариев. Он отметил, что действенность идеи зависит от направления полномочий регионов:
При этом идею об ограничении количества мигрантов, проживающих в одной квартире, Сариев резко раскритиковал, заявив, что это неэффективно и нарушает права собственников квартир.
— Как они хотят определить, сколько мигрантов живет в одной квартире? По данным МВД? Это будут неправильные данные, поскольку каждый второй мигрант не проживает по месту регистрации — это и для россиян свойственно. Кроме того, контроль за мигрантами, проживающими в квартире, ограничивает права собственника, — объяснил он свою позицию.
Сариев добавил, что на данный момент далеко не каждый собственник готов прописывать у себя иностранца и власти не могут на это повлиять. По его мнению, работу нужно проводить именно по этому направлению:
— Я понимаю, у нас действительно есть целые гетто-районы с мигрантами. Но работать надо с теми, кто сдает им жилье, а не с иностранцами. Сейчас наказывают мигрантов, которых не регистрируют, но это происходит не по их желанию. Из-за этого же возникает другая проблема — мошенники, которые предлагают регистрацию. У МВД появляется еще больше работы, а нужно работать с корнем проблемы — собственниками.
Подобная ситуация обстоит и с работодателями — они также, бывает, отказывают иностранцам в оформлении трудового договора. Из-за этого отслеживать и контролировать деятельность мигрантов становится затруднительно.
«Хорошо ли это или плохо, вопрос сложный»
О неоднозначности идеи заявил и другой эксперт «Реального времени» — депутат Госсовета Татарстана VII созыва Эдуард Шарафиев:
Тем не менее он уверен: миграционную политику необходимо ужесточать. Однако Шарафиев, согласившись с Сариевым, уточнил: работать нужно с работодателями. Они должны нести полную ответственность за иностранцев во время их пребывания в России. Шарафиев привел ОЭЗ «Алабуга» как пример хорошо организованной работы с мигрантами. Там, по его словам, иностранцы находятся «под плотным контролем работодателя».
— При этом следует ввести жесткий запрет на завоз членов семей мигрантов. Они тут должны отработать и уехать. Никаких других прав у них быть не должно. Еще один момент, который, на мой взгляд, разумен. Если уж без мигрантов совсем нельзя, то лучше расширить организованный завоз тех же северных корейцев, чем среднеазиатов. Северные корейцы организованны, трудолюбивы и подконтрольны, с их стороны нет криминала, с ними будет меньше проблем, — считает депутат.
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