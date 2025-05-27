«Идея несет в себе неоднозначные последствия»

В Госдуме предложили расширить полномочия регионов в вопросах миграции

Фото: Максим Платонов

Законопроект о расширении полномочий регионов в вопросах регулирования проживания мигрантов внесут в Госдуму. Инициатива предполагает, что правительства российских субъектов смогут самостоятельно ставить ограничения — например, на количество иностранцев, проживающих в одной квартире, или определять необходимый уровень знания русского языка. Эксперты, опрошенные «Реальным временем», к идее отнеслись неоднозначно: последствия введения таких прав регионов предсказать нельзя. Подробнее — в материале издания.

«В мигрантские гетто превращаются целые районы»

Фракция «Новые люди» внесет в Госдуму законопроект, расширяющий полномочия регионов в вопросах регулирования проживания мигрантов. Об этом заявил лидер фракции Алексей Нечаев. Инициатива предоставит субъектам Федерации право устанавливать собственные правила, учитывающие специфику и потребности территорий, пишет ТАСС.

«Новые люди» предлагают дать регионам возможность, например, ограничивать количество мигрантов, проживающих в одной квартире, или вводить требования к минимальному знанию русского языка.

— Пока у губернаторов нет таких полномочий, в мигрантские гетто превращаются целые районы, — подчеркнул Нечаев, чьи слова приводит пресс-служба фракции.

Реальное время / realnoevremya.ru

Парламентарий напомнил, что ранее фракция разработала инициативу по квотированию расселения мигрантов по районам.

— Это работает просто. Если количество мигрантов превысит 10% от жителей района, там больше нельзя будет снять жилье работающему иностранцу, — пояснил он.

В Татарстане многие мигранты общаются с местными на своих языках без переводчика

Законопроект необходимо доработать и уточнить несколько деталей, выразил свое мнение в разговоре с «Реальным временем» главный редактор газеты «Трудовой мигрант» Закир Сариев. Он отметил, что действенность идеи зависит от направления полномочий регионов:



— Если говорить про экзамен по русскому языку, то это зависит от самого региона. Например, в Татарстане многие мигранты могут обойтись без русского языка, поскольку местные говорят на татарском — тюркском языке. А мигранты как раз в основном приезжают из тюркоговорящих стран. Они общаются с местными без переводчика на своих языках. Я думаю, как раз похожим регионам можно облегчить сдачу экзамена: Татарстан, Башкортостан, Хакасия и так далее. Вот в Центральной России так делать нельзя, потому что там в основном живут русскоязычные.

При этом идею об ограничении количества мигрантов, проживающих в одной квартире, Сариев резко раскритиковал, заявив, что это неэффективно и нарушает права собственников квартир.

— Как они хотят определить, сколько мигрантов живет в одной квартире? По данным МВД? Это будут неправильные данные, поскольку каждый второй мигрант не проживает по месту регистрации — это и для россиян свойственно. Кроме того, контроль за мигрантами, проживающими в квартире, ограничивает права собственника, — объяснил он свою позицию.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Сариев добавил, что на данный момент далеко не каждый собственник готов прописывать у себя иностранца и власти не могут на это повлиять. По его мнению, работу нужно проводить именно по этому направлению:

— Я понимаю, у нас действительно есть целые гетто-районы с мигрантами. Но работать надо с теми, кто сдает им жилье, а не с иностранцами. Сейчас наказывают мигрантов, которых не регистрируют, но это происходит не по их желанию. Из-за этого же возникает другая проблема — мошенники, которые предлагают регистрацию. У МВД появляется еще больше работы, а нужно работать с корнем проблемы — собственниками.

Подобная ситуация обстоит и с работодателями — они также, бывает, отказывают иностранцам в оформлении трудового договора. Из-за этого отслеживать и контролировать деятельность мигрантов становится затруднительно.

«Хорошо ли это или плохо, вопрос сложный»

О неоднозначности идеи заявил и другой эксперт «Реального времени» — депутат Госсовета Татарстана VII созыва Эдуард Шарафиев:



— Идея расширить полномочия регионов в вопросах регулирования проживания мигрантов несет в себе неоднозначные последствия. На мой взгляд, появление такой идеи обусловлено тем, что регионы неравнозначны в плане экономического развития. Какие-то регионы менее развиты экономически, и здесь могут закрыть потребность в рабочих руках за счет своего населения. Но есть регионы экономически развитые, где острая нехватка рабочих рук. Татарстан — один из таких регионов. Поэтому данное предложение предполагает, что сами регионы будут определяться с учетом их ситуации. По крайней мере, так я вижу.

Тем не менее он уверен: миграционную политику необходимо ужесточать. Однако Шарафиев, согласившись с Сариевым, уточнил: работать нужно с работодателями. Они должны нести полную ответственность за иностранцев во время их пребывания в России. Шарафиев привел ОЭЗ «Алабуга» как пример хорошо организованной работы с мигрантами. Там, по его словам, иностранцы находятся «под плотным контролем работодателя».

— При этом следует ввести жесткий запрет на завоз членов семей мигрантов. Они тут должны отработать и уехать. Никаких других прав у них быть не должно. Еще один момент, который, на мой взгляд, разумен. Если уж без мигрантов совсем нельзя, то лучше расширить организованный завоз тех же северных корейцев, чем среднеазиатов. Северные корейцы организованны, трудолюбивы и подконтрольны, с их стороны нет криминала, с ними будет меньше проблем, — считает депутат.

