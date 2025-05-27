Новости общества

19:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Новые люди» предлагают регионам самим устанавливать правила для мигрантов

09:44, 27.05.2025
«Новые люди» предлагают регионам самим устанавливать правила для мигрантов
Фото: Максим Платонов

Фракция «Новые люди» внесет в Госдуму законопроект, расширяющий полномочия регионов в вопросах регулирования проживания мигрантов. Об этом заявил лидер фракции Алексей Нечаев. Инициатива предоставит субъектам федерации право устанавливать собственные правила, учитывающие специфику и потребности территорий, пишет ТАСС.

«Новые люди» предлагают дать регионам возможность, например, ограничивать количество мигрантов, проживающих в одной квартире, или вводить требования к минимальному знанию русского языка.

— Пока у губернаторов нет таких полномочий, в мигрантские гетто превращаются целые районы, — подчеркнул Нечаев, чьи слова приводит пресс-служба фракции.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Парламентарий напомнил, что ранее фракция разработала инициативу по квотированию расселения мигрантов по районам.

— Это работает просто. Если количество мигрантов превысит 10% от жителей района, там больше нельзя будет снять жилье работающему иностранцу, — пояснил он.

Напомним, что, по данным МВД Татарстана, в 2024 году иностранные граждане оформили около 1,7 тыс. разрешений на работу. Кроме того, за указанный период было оформлено 57 тыс. патентов, из которых действующими остаются 31,9 тыс.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также