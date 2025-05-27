«Новые люди» предлагают регионам самим устанавливать правила для мигрантов

Фото: Максим Платонов

Фракция «Новые люди» внесет в Госдуму законопроект, расширяющий полномочия регионов в вопросах регулирования проживания мигрантов. Об этом заявил лидер фракции Алексей Нечаев. Инициатива предоставит субъектам федерации право устанавливать собственные правила, учитывающие специфику и потребности территорий, пишет ТАСС.

«Новые люди» предлагают дать регионам возможность, например, ограничивать количество мигрантов, проживающих в одной квартире, или вводить требования к минимальному знанию русского языка.

— Пока у губернаторов нет таких полномочий, в мигрантские гетто превращаются целые районы, — подчеркнул Нечаев, чьи слова приводит пресс-служба фракции.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Парламентарий напомнил, что ранее фракция разработала инициативу по квотированию расселения мигрантов по районам.

— Это работает просто. Если количество мигрантов превысит 10% от жителей района, там больше нельзя будет снять жилье работающему иностранцу, — пояснил он.

Напомним, что, по данным МВД Татарстана, в 2024 году иностранные граждане оформили около 1,7 тыс. разрешений на работу. Кроме того, за указанный период было оформлено 57 тыс. патентов, из которых действующими остаются 31,9 тыс.



Рената Валеева